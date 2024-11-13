(الرياض، المملكة العربية السعودية) – تشارك شركة الصاروج للإنشاءات، الرائدة في مجال الإنشاءات والتطوير العقاري في سلطنة عُمان، في معرض سيتي سكيب العالمي الذي يُعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر 2024. وتأتي مشاركة الصاروج ضمن جناح وزارة الإسكان والتخطيط العُمراني، مؤكدة بذلك التزامها الراسخ بالتنمية الحضرية المستدامة ودورها الأساسي في تحقيق رؤية عُمان 2040.

وخلال المعرض، الذي يُعد الحدث العقاري الأكبر في المنطقة، تزيح الشركة الستار عن مشروعها السكني الرائد "واحة الصاروج"، الذي يُعد أول مُجمع سكني مغلق ومستدام بالكامل في مدينة السلطان هيثم، ليشكل بذلك الانطلاقة الأولى للشركة في قطاع العقارات السكنية.

وتقدم واحة الصاروج تجربة سكنية فريدة من نوعها شاملة ومستدامة للشباب العُماني وكذلك للوافدين والزوار، حيث تضم مجموعة من المنازل المزدوجة (Twin House) والفيلات، بمرافق رحبة وعصرية، تجمع بين التصميمات الأنيقة والممارسات البيئية المستدامة. كما يلبي المشروع الاحتياجات المتغيرة للمجتمعات المعاصرة، حيث يتألف من مبانٍ مميزة ومساحات خضراء ومناطق تجارية تضع معياراً جديداً للحياة الراقية في عُمان.

وتعليقاً على مشاركة الشركة في معرض سيتي سكيب العالمي، قال الفاضل سليمان بن خميس القاسمي

نائب الرئيس التنفيذي لشركة الصاروج : "نفخر بالمشاركة في هذا الحدث الكبير تحت مظلة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني العُمانية".

وأضاف: "يُعد المعرض فرصة رائعة نبين من خلالها التزامنا برؤية عُمان الوطنية 2040، ونعرض ابتكاراتنا في التنمية العُمرانية المستدامة؛ حيث تهدف خططنا الطموحة لعام 2025 إلى وضع معايير جديدة في قطاع العقارات، خاصة مع إطلاق مشروعنا السكني الأول، "واحة الصاروج". كما نتطلع إلى تعزيز وتوسيع شراكاتنا مع الشركات العالمية والإقليمية الرائدة لتحقيق المزيد من النجاح والتميز".

وتسعى الصاروج للإنشاءات لإقامة شراكات متميزة واستقطاب الاستثمارات على المستويين الإقليمي والدولي؛ ومن خلال التعاون مع المطورين والمستثمرين والمصممين المخضرمين الذين يتفقون معها في رؤيتها لبناء مجتمعات ذكية ومستدامة، تهدف الشركة إلى تعزيز قدرتها على تقديم حلول حديثة ومتطورة في قطاعَي الإنشاءات والعقارات.

وجدير بالذكر أن الصاروج تتمتع بمحفظة مشاريع تتجاوز قيمتها 1.3 مليار دولار، وفريق عمل يتكون من أكثر من 4,000 موظف وعامل، مما جعل لها بصمة واضحة في مشروعات البنية التحتية في عُمان، حيث اشتهرت الشركة بخدماتها عالية الجودة في قطاعات مثل النفط والغاز والطرق والجسور والطاقة المتجددة؛ كما تتميز باستخدامها للتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والمسح الجوي بالطائرات المُسيرة واستخدام بيانات الأقمار الصناعية، مما يساهم في تحسين كفاءة عمليات الإنشاء وتقليل الآثار البيئية.

نبذة عن شركة الصاروج للإنشاءات:

تأسست شركة الصاروج للإنشاءات عام 1976، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال الإنشاءات والبنية التحتية في عُمان، حيث تقدم مشاريع متنوعة في قطاعات مختلفة مثل النفط والغاز، والطرق والجسور، والأعمال البحرية، والطاقة، والطاقة المتجددة، والمرافق. وبفضل محفظة مشاريعها المتنوعة واهتمامها والتزامها بالاستدامة ونمو الأعمال، تواصل الصاروج دورها الحيوي في تشكيل البنية التحتية في عُمان والإسهام في تطورها الاقتصادي والاجتماعي. كما تلتزم الشركة بتعزيز القيمة المحلية والمسؤولية الاجتماعية للشركات، من خلال دعم تنمية القوى العاملة والمجتمعات المحلية والاقتصاد العُماني.

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