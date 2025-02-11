أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت لولو للتجزئة ("لولو" أو "الشركة")، أكبر تاجر تجزئة متكامل يغطي منطقة مجلس التعاون الخليجي بالكامل والأسرع نمواً فيهاً، اليوم عن نتائجها المالية الأولية غير المدققة لفترتي الثلاثة أشهر والاثني عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ("الربع الرابع 2024" و"السنة المالية 2024").

أبرز النتائج:

تقدم جيد في إطلاق المتاجر الجديدة، حيث وصل عدد المتاجر التي تم افتتاحها في عام 2024 إلى 21 متجراً جديداً، بما في ذلك تسعة متاجر خلال الربع الرابع من عام 2024، ليبلغ إجمالي عدد المتاجر 250 متجراً كما في 31 ديسمبر 2024.

بلغت مساهمة المنتجات ذات العلامة التجارية الخاصة وهامش الربح المرتفع في إجمالي مبيعات التجزئة 29.6% خلال السنة المالية 2024، بزيادة سنوية قدرها 110 نقطة أساس، مع ارتفاع مبيعات قطاع التجارة الإلكترونية بنسبة 70% على أساس سنوي، وهو ما يمثل 4.5% من إجمالي مبيعات التجزئة

أصبح برنامج ولاء العملاء "سعادة" متاحاً في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وبلغ إجمالي عدد مشتركيه حوالي 5.5 مليون مشترك، ما أدى إلى تحسين استقطاب العملاء

نمو الإيرادات خلال السنة المالية 2024 بمعدل 4.7% على أساس سنوي، مع زيادة على أساس المثل بالمثل بنسبة 2.3% خلال تلك الفترة، وجاء هذا النمو مدفوعاً بشكل رئيسي بتنامي إقبال الزوار على المتاجر

ارتفعت الأرباح قبل الضرائب والفوائد والاستهلاك والإطفاء بنسبة 4.4% خلال السنة المالية 2024، مع هامش ربح قدره 10.32% مع توسع في إجمالي هامش الربح يقابله ارتفاع نفقات الإيجار في المملكة العربية السعودية وقطر؛ وارتفع هامش الأرباح قبل الضرائب والفوائد والاستهلاك والإطفاء بعد التصنيف الجديد لعقود الإيجار بواقع 118 نقطة أساس ليصل إلى 6.3%.

بلغ إجمالي صافي الربح 216.2 مليون دولار أمريكي خلال السنة المالية 2024، بزيادة قدرها 12.6% على أساس سنوي، مع ارتفاع هوامش الربح بمقدار 20 نقطة أساس؛ وبلغ إجمالي صافي الربح من العمليات المستمرة 64.7 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2024، مع هامش ربح صافٍ قدره 3.4%

أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بقيمة 84.4 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 3 فلساً للسهم الواحد، مما يعكس التزام لولو للتجزئة بتحقيق قيمة مجزية للمساهمين مع الحفاظ على المرونة المالية لدعم مبادرات النمو المستقبلية، وذلك بما يتماشى مع سياسة توزيع الأرباح التي تتبعها الشركة

يسر لولو للتجزئة أن تؤكد على أهدافها وتوقعاتها على المدى المتوسط

طرح عام أولي قياسي في سوق أبوظبي للأوراق المالية في نوفمبر 2024، حيث بلغت عوائد الطرح 1.72 مليار دولار أمريكي، فيما بلغ إجمالي الطلب مبلغ 37 مليار دولار أمريكي، متجاوزاً حجم الطرح المستهدف بأكثر من 25 مرة؛ كما حصدت لولو للتجزئة العديد من الجوائز الرائدة في القطاع خلال عام 2024.

وبهذه المناسبة، قال السيد سيفي روباوالا، الرئيس التنفيذي لشركة لولو للتجزئة: " كان عام 2024 تحولياً بالنسبة للولو للتجزئة، وجاء ذلك مدعوماً بطرحنا العام الأولي الذي تجاوز القيمة المستهدفة بدرجة كبيرة، وكذلك النمو القوي في جميع جوانب أعمالنا. فقد حققنا نتائج ملحوظة من خلال تركيزنا على توسيع شبكة متاجرنا التي يبلغ عددها الآن 250 متجراً في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، والاستثمار في الفئات ذات هامش الربح المرتفع، إلى جانب التطور السريع لمنصة التجارة الإلكترونية لدينا. كما يواصل برنامج ولاء العملاء ’سعادة‘، الذي يضم الآن أكثر من 5.5 مليون مشترك، تعزيز مشاركة عملائنا، وترسيخ روابط أعمق مع مجتمعاتنا. وبينما نتطلع إلى عام 2025، فإننا واثقون تماماً بقدرتنا على مواصلة هذا الزخم، والاستفادة من قوتنا التشغيلية وريادتنا في السوق لاغتنام الفرص الجديدة وخلق قيمة دائمة لكل من مستثمرينا وعملائنا".

مواصلة التقدم في ركائز النمو الاستراتيجي لتحقيق أداء مرن خلال السنة المالية 2024

تركز استراتيجية النمو لشركة لولو للتجزئة على أربعة ركائز أساسية هي: تعزيز شبكة متاجرها الحالية، وتوسيع شبكة متاجرها، وتعزيز كفاءاتها التشغيلية، وتحقيق زيادة في الإيرادات من خلال التوسع في المنتجات ذات العلامة التجارية الخاصة وبرامج الولاء. ويعتبر الأداء التشغيلي والمالي للسنة المالية لعام 2024 دليلاً راسخاً على النموذج التشغيلي القوي الذي تتبناه شركة لولو للتجزئة وتقدمها المستمر في ركائز نموها الاستراتيجي. وتبقى لولو للتجزئة واثقة بقدرتها على تحقيق توقعاتها على المدى المتوسط، مما يرسخ مكانتها شركةً رائدة في السوق تركز على النمو والعملاء، مع الحفاظ على مكانتها كأكبر بائع تجزئة شامل في دول مجلس التعاون الخليجي.

أبرز النتائج التشغيلية

شبكة المتاجر

واصلت لولو للتجزئة توسيع شبكة متاجرها في عام 2024، محققةً تقدماً جيداً في ركيزة النمو الاستراتيجي، حيث افتتحت ما مجموعه 21 متجراً جديداً خلال السنة المالية 2024. وجاء ذلك مدعوماً بإطلاقها تسعة متاجر جديدة خلال الربع الرابع من عام 2024 وحده؛ والتي تتألف من سبعة متاجر للخدمات السريعة ومتجري ميني ماركت، الأمر الذي أضاف مساحة إجمالية جديدة بلغت 12,980 متراً مربعاً من مساحة البيع.

وخلال فترة الاثني عشر شهراً الماضية، أطلقت لولو للتجزئة ما مجموعه ستة متاجر هايبر ماركت و12 متجراً للخدمات السريعة وثلاثة متاجر ميني ماركت، مما زاد إجمالي مساحة البيع بنسبة 5% على أساس سنوي لتصل إلى 1.3 مليون متر مربع. كما احتفلت الشركة مؤخراً بإنجاز بارز بعد افتتاح المتجر رقم 250 بجبل عمر، وهو معلم ديني رائد في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. ومن المتوقع افتتاح متجر متميز آخر في المدينة المنورة في الربع الأول من عام 2025. وتندرج حوالي 70٪ من متاجر لولو للتجزئة التي تم افتتاحها خلال السنة المالية 2024 ضمن فئة متاجر الخدمات السريعة ومتاجر ميني ماركت، مما يدعم تحول الشركة نحو نموذج الأصول الخفيفة.

تدير لولو للتجزئة 117 متجر هايبر ماركت و109 متاجر للخدمات السريعة و24 متجر ميني ماركت كما في نهاية ديسمبر 2024. وتواصل الشركة تركيزها على إطلاق لمتاجر جديدة، ولا سيما في الأسواق الرئيسية عالية النمو بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

برنامج الولاء

واصل برنامج ولاء العملاء "سعادة" اكتساب زخم قوي على مدار العام، حيث أصبح البرنامج متاحاً في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وبلغ إجمالي عدد مشتركيه حوالي 5.5 مليون مشترك بحلول نهاية عام 2024، الأمر الذي يعتبر إنجازاً رائعاً بعد إطلاقه في يناير 2023، مقارنة مع 5.0 مليون مشترك خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، و1.1 مليون مشترك في نهاية عام 2023. وقد لعب البرنامج دوراً فعالاً في زيادة متوسط حجم سلال المشتريات وتكرار زيارة المتاجر، حيث بلغت نسبة الإيرادات المرتبطة بأعضاء البرنامج حوالي 65% خلال شهر ديسمبر 2024. وتواصل لولو للتجزئة تركيزها على الاستفادة من بيانات البرنامج لتعزيز الاحتفاظ بالعملاء عبر شبكة متاجرها الحالية، حيث يوفر البرنامج رؤى قيمة تعزز المبيعات وتكرار عمليات الشراء.

أبرز النتائج المالية

إيرادات المجموعة

حققت لولو للتجزئة نمواً قوياً في الإيرادات خلال الربع الرابع من عام 2024، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 1.9 مليار دولار أمريكي خلال هذه الفترة، بمعدل نمو وقدره 1.8% على أساس سنوي. كما ازدادت إيرادات السنة المالية 2024 بنسبة 4.7% على أساس سنوي لتصل إلى 7.6 مليار دولار أمريكي، ويعزى نمو الإيرادات إلى الأداء القوي للمبيعات لا سيما في عُمان والأسواق عالية النمو، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، إلى جانب النمو واسع النطاق عبر فئات المنتجات الرئيسية

وبلغت المبيعات على أساس المثل بالمثل 159.7 مليون دولار أمريكي خلال السنة المالية 2024، بزيادة قدرها 2.3% على أساس سنوي، مدعومة بمبادرات تعزيز إقبال الزوار وتركيز الشركة القوي على التحسن في مزيج منتجاتها عبر متاجرها لتتماشى مع تفضيلات العملاء، إلى جانب الارتفاع القوي في إيرادات المنتجات ذات العلامة التجارية الخاصة ومبيعات قطاع التجارة الإلكترونية. انخفضت مبيعات الربع الرابع من عام 2024 على أساس المثل بالمثل بشكل طفيف بنسبة 0.9% على أساس سنوي، مقارنة بنسبة 0.3% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2023، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض المبيعات في المملكة العربية السعودية وعمان والكويت.

الأرباح قبل الضرائب والفوائد والاستهلاك والإطفاء

ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال السنة المالية 2024 بنسبة 4.4% على أساس سنوي لتصل إلى 786.3 مليون دولار أمريكي، مع هامش مستقر بنسبة 10.32%، مدفوعةً بتحسن الهوامش الإجمالية وقابلها ارتفاع النفقات التشغيلية لتعديل الأساس المحاسبي المتبع في معالجة عقود الإيجار في كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر، حيث تم تصنيف هذه العقود على أساس الإيجار التشغيلي بدلاً من إتباع المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16، مما أفضى إلى تكبد المجموعة لمصاريف تشغيلية أعلى من مصاريف استهلاك الأصل المستأجر وفوائد الالتزامات الإيجارية ذات الصلة. . وارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بواقع 118 نقطة أساس ليصل إلى 6.3%، مدفوعاً بالأداء التشغيلي القوي.

ويعزى الأداء القوي لأرباح شركة لولو قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال السنة المالية 2024 نتيجةً لارتفاع هامش الربح الإجمالي بنحو 20 نقطة أساس في تلك الفترة، وذلك بفضل التحسن في مزيج منتجات لولو للتجزئة وازدياد حجم مبيعات المنتجات ذات هامش الربح المرتفع، بما في ذلك المنتجات ذات العلامة التجارية الخاصة التي بلغت نسبة مساهمتها في إجمالي مبيعات التجزئة نسبة 29.6%. وتشمل منتجات العلامة التجارية الخاصة للمجموعة الأطعمة الطازجة والسلع الاستهلاكية المعبأة ومنتجات نمط الحياة والأجهزة الكهربائية.

بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال الربع الرابع من عام 2024 نحو 219.2 مليون دولار أمريكي، بارتفاع قدره 0.6% على أساس سنوي، مع هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 11.57% مقارنةً بنسبة 11.71% خلال الربع الرابع من عام 2023. وتوسعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بعد احتساب النفقات الناتجة عن التصنيف الجديد لعقود الإيجار بمقدار 111 نقطة أساس على أساس سنوي لتصل إلى 7.5%، مما يؤكد الكفاءة التشغيلية القوية.

صافي الربح

شهد صافي الربح من العمليات المستمرة نمواً قوياً من خانتين بنسبة 12.6% على أساس سنوي ليصل إلى 216.3 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2024، مع تحسن هامش صافي الربح بمقدار 20 نقطة أساس ليصل إلى 2.8%، مدفوعاً بتحسنٍ في الأرباح التشغيلية وأداء هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء. وخلال الربع الرابع من عام 2024، بلغ صافي الربح من العمليات المستمرة مبلغ 64.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 38.1% على أساس سنوي، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى تباطؤ نمو الإيرادات وارتفاع رسوم الفائدة الناتجة عن زيادة ديون رأس المال العامل. وباستثناء المكاسب لمرة واحدة البالغة 31 مليون دولار أمريكي من تعديلات عقود الإيجار في الربع الرابع من عام 2023، انخفض صافي الربح من العمليات المستمرة بنسبة 12% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2024.

التدفقات النقدية والميزانية العمومية

بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية للعمليات المستمرة مبلغ 132.6 مليون دولار أمريكي خلال السنة المالية 2024، أي ما يمثل نسبة 1.8% من إجمالي الإيرادات مقارنةً بمبلغ 149.5 مليون دولار أمريكي، أو نسبة 2.1% من الإيرادات في السنة المالية 2023. ويأتي هذا الانخفاض في النفقات الرأسمالية نتيجة تحول لولو التدريجي إلى نموذج الأصول الخفيفة، والذي يتطلب نفقات رأسمالية أقل، مع استمرار الشركة في إحراز تقدم جيد في استثماراتها وخططها التوسعية الأكثر تركيزاً.

بلغ إجمالي التدفقات النقدية (باستثناء العمليات غير المستمرة) مبلغ 649.7 مليون دولار أمريكي خلال السنة المالية 2024، بمعدل قوي لتحويل النقد بلغ 82.6%، وهو تحسن بمقدار 245 نقطة أساس مقارنة بالسنة المالية 2023. وجاء هذا التحسن مدفوعاً بالتحسن المستمر في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء نتيجة لتحسن هامش الربح الإجمالي والدخل التشغيلي. وتعزز معدل تحويل النقد القوي بانخفاض النفقات الرأسمالية خلال السنة المالية 2024، حيث كان حوالي 70% من المتاجر التي تم افتتاحها في العام عبارة عن متاجر خدمات سريعة صغيرة الحجم ومتاجر ميني ماركت، مما يدعم تحول الشركة التدريجي إلى نموذج الأصول الخفيفة.

وكما في 31 ديسمبر 2024، بلغ صافي الدين مبلغ 2.5 مليار دولار أمريكي، أي ما يمثل 3.2 ضعفاً كنسبة من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وفقاً للإفصاح المالي المتوافق مع المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16، مقارنةً بـ 3.2 ضعفاً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وتحسن صافي الدين كنسبة من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بعد إقصاء الأثر المحاسبي لعقود الإيجار قليلاً إلى 1.3 ضعفاً في ديسمبر 2024 مقارنةً بـ 1.4 ضعف خلال فترة الأشهر التسعة، مما يمنح الشركة مركزاً مالياً قوياً يمكنها من مواصلة الاستثمار لتحقيق المزيد من النمو.

توزيع الأرباح

اقترح مجلس إدارة شركة لولو للتجزئة دفع توزيعات أرباح بواقع 0.82 سنت (3 فلس) للسهم الواحد عن السنة المالية 2024، وذلك رهناً بموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم. وهو ما يمثل إجمالي توزيعات أرباح بقيمة 84.4 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 85% من الأرباح نصف السنوية القابلة للتوزيع من العمليات المستمرة بعد احتساب الضريبة، وذلك تماشياً مع سياسة توزيع الأرباح التي تنتهجها الشركة.

وقد مكّنت النتائج المالية القوية التي حققتها المجموعة خلال السنة المالية 2024، والتي تدعمها التدفقات النقدية السليمة والإدارة المنضبطة لرأس المال، مجلس الإدارة من التوصية بنسبة التوزيع هذه.

وتسعى لولو للتجزئة من الآن فصاعداً إلى الحفاظ على نسبة توزيع أرباح إجمالية تبلغ 75% من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بعد احتساب الضريبة، والتي يتم دفعها بشكل نصف سنوي. وتعكس هذه السياسة التزام الشركة بمكافأة المساهمين مع ضمان أرباح محتجزة كافية لدعم نموها المستقبلي ومرونة عملياتها التشغيلية.

نبذة عن لولو للتجزئة

تأسست لولو للتجزئة في عام 1974، وتعتبر، مع شركاتها التابعة، أكبر بائع تجزئة شامل من حيث مساحة البيع والمبيعات وعدد المتاجر في دول مجلس التعاون الخليجي الست. وتدير المجموعة شبكة تضم أكثر من 250 متجراً وتتمتع بتواجد عبر ثلاثة أنواع من المتاجر الفعلية: هايبر ماركت، والمتاجر السريعة، ومتاجر ميني ماركت. وتمتلك المجموعة أيضاً منصة للتجارة الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق للهاتف الجوال إضافة إلى شراكات مع مقدمي خدمات التجارة الإلكترونية من الجهات الخارجية. وتقدم المجموعة خدماتها لما يزيد عن 650 ألف متسوق يومي، موزعين على 130 جنسية. وتوفر المجموعة منتجاتها من 85 بلداً، بدعم من مكاتب التوريد الميدانية التابعة لهاه المتواجدة في مواقع رئيسية في 19 دولة. كما تتمتع المجموعة بشهرة قوية لعلامتها التجارية فضلاً عن ارتفاع مستوى ثقة عملاء منطقة مجلس التعاون الخليجي فيها، ما يمكّنها من زيادة حصتها من السوق وتعزيز معدل نمو شبكتها من المتاجر وترسيخ ولاء عملائها.

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