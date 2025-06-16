أعلنت شركة سيكو المالية، الشركة الرائدة في مجال إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية الواقع مقرها في الرياض والمرخصة من قبل هيئة سوق المال السعودية (ترخيص رقم 08096-37)، اليوم عن فوزها بجائزتين ضمن فعاليات منتدى صناديق الاستثمار 2024، وذلك تقديراً للأداء المتميز الذي حققته صناديقها الاستثمارية، وتأكيداً على التزامها المتواصل بتحقيق القيمة المستدامة للمستثمرين عبر خدمات إدارة الأصول، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وخدمات الوساطة.

وقد فاز صندوق سيكو لأسهم الشرق الأوسط وشمال افريقيا (المعروف سابقًا "صندوق سيكو المالية الخليجي لنمو الأرباح") بجائزة أفضل صندوق استثماري من حيث الأداء خلال 5 سنوات عن فئة صناديق الأسهم الخليجية في السوق المالية السعودية. بينما فاز "صندوق سيكو المالية لأسواق النقد" بجائزة أفضل صندوق استثماري من حيث الأداء عن فئة صناديق المرابحة والسيولة في السوق المالية السعودية بأصول تقل عن مليار ريال سعودي وتؤكد الجائزتان تفوق أداء الشركة واستراتيجيتها الناجحة في توفير حلول استثمارية تتميز بالمرونة وتتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وبهذه المناسبة، علّق وسام حداد، الرئيس التنفيذي لشركة سيكو المالية قائلا: "إننا سعداء بهذا التكريم من منتدى صناديق الاستثمار، والذي يؤكد كفاءة فريق عملنا وخبراته الواسعة في السوق، فضلا عن نهجنا الراسخ، والتزامنا المتواصل بتحقيق أفضل النتائج لمستثمرينا. إن نجاح كل من صندوق سيكو المالية لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وصندوق سيكو المالية لأسواق النقد إنما يؤكد فعالية استراتيجيتنا في الإدارة، ورؤيتنا الصائبة في الاستفادة من النمو الذي تشهده الأسواق الإقليمية. وبالمضي قدماً نحو الأمام، فإننا سنواصل جهودنا في تعزيز الابتكار، وتحقيق الأداء العالي، والتوسع في منتجاتنا المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بما يتوافق مع أهداف وتطلعات عملائنا."

وكان صندوق سيكو المالية لأسهم الشرق الأوسط وشمال افريقيا (المعروف سابقًا باسم صندوق نمو الأرباح) قد حصل على أعلى تكريم عن أدائه المتميز على مدى الخمس سنوات الماضية، حيث حقق عائداً بلغ 185%، وهو ما يتجاوز مؤشره المعياري عند 74% خلال نفس الفترة. ويهدف الصندوق إلى تحقيق نمو لرأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وعلى مدى الخمس سنوات الماضية، حقق الصندوق عوائد متميزة معدلة حسب المخاطر.

كما جاء فوز صندوق سيكو المالية لأسواق النقد بجائزة "أفضل صندوق لأسواق النقد" ليؤكد أدائها القوي في الحفاظ على رأس المال المستثمر، وإدارة السيولة، وتحقيق عائدات مستقرة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ومنذ إطلاقه في يونيو 2016، ركز الهدف الاستثماري الأساسي للصندوق على تعزيز نمو رأس المال على المدى المتوسط مع الحفاظ على رأس المال المستثمر وضمان تحقيق مستويات سيولة عالية، وهو هدف نجح الصندوق في تحقيقه على مر السنوات. فقد حقق الصندوق في الربع الأول من عام 2025 عائدات تراكمية لخمس سنوات بلغت 19.88%، متفوقًا على مؤشره المعياري عند 18.51%، كما بلغت العائدات لمدة سنة 5.96%. وتشتمل محفظة الصندوق الأساسية على ودائع (77%)، وصكوك (23%)، مع استثمارات في أسواق المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.

نبذة عن سيكو المالية

تعد سيكو المالية شركة متخصصة في الخدمات المالية الشاملة وتوفر مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات للأفراد والمؤسسات والشركات. يبلغ رأس مال الشركة المدفوع 60.0 مليون ريال سعودي، وقد تأسست كشركة مساهمة مغلقة في الرياض، المملكة العربية السعودية تحت سجل تجاري رقم 1010259328. سيكو المالية حاصلة على ترخيص رقم 08096-37 من هيئة السوق المالية، وقد بدأت عملياتها في 20 يونيو 2009م (تعرف سابقاً باسم مسقط كابيتال)، و هي مرخصة لممارسة مجموعة واسعة من أنشطة أسواق رأس المال، مثل الترتيب، والاستشارة، وحفظ الأوراق المالية، والتداول، وإدارة الاستثمارات، وتشغيل الصناديق. تصل قيمة الأصول تحت الإدارة لدى سيكو المالية إلى 7 مليار ريال سعودي (كما في 31 مارس 2024م) في مختلف الصناديق والمحافظ التقديرية. وتهدف الشركة إلى خدمة عملائها ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم الاستثمارية من خلال المعاملات الاستثمارية الراسخة القائمة على الأبحاث، والخدمات المالية الاستشارية المميزة التي تركز على تحقيق صالح العملاء، وتعزيز الأداء العالي. سيكو المالية مملوكة بنسبة 100% من سيكو ش.م.ب (م) البحرين، وهي أحد أبرز البنوك الإقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية، مع أصول تحت الإدارة تزيد عن 8 مليار دولار أمريكي.

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