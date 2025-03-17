وصلت نسبة الأعمال المتعلقة بالمنتجات الخالية من الدخان إلى 40% من إجمالي صافي إيرادات فيليب موريس إنترناشيونال في الربع الأخير، وحوالي 42% من إجمالي الأرباح المعدّلة

حوالي 60% من صافي الإيرادات في أكبر خمس أسواق من حيث الدّخل التشغيلي كانت من المنتجات الخالية من الدخان

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة فيليب موريس إنترناشيونال (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (PM-NYSE عن نتائج الربع الأخير من عام 2024، إلى جانب رفع تقريرها للبيانات المالية السنوي.

وقال ياتشيك أولتشاك، الرئيس التنفيذي للشركة: "شكّل عام 2024 عامًا مميزاً لشركة فيليب موريس إنترناشيونال، فلقد حققنا نتائج قوية للغاية على مدار العام، مدفوعة بالنمو المستمر لمنتجات IQOS وZYN، بالإضافة إلى الأداء القوي للمنتجات القابلة للاحتراق".

وأضاف: "ويعكس تصريح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الذي طال انتظاره، والذي يشمل جميع أكياس النيكوتين ZYN التي يتمّ تسويقها حاليًا في الولايات المتحدة، أهمية العلم الذي يدعم المنتجات الخالية من الدخان. ونأمل أن يتمّ تسريع العمل بطلباتنا الأخرى المعلّقة لدى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. كما نتمنى أن تحذو دول أخرى حذو الولايات المتحدة الأمريكية وتعتمد تدابير فعّالة للحدّ من أضرار التبغ. وهذا مهم بشكلٍ خاص في الأماكن التي تُحظر فيها المنتجات الخالية من الدخان، ما يؤدّي إلى استمرار استهلاك السجائر القابلة للاشتعال.

وتابع: "أنه وفي ظل الزخم الأداء القوي الذي نشهده في جميع الفئات، نحن على ثقة أن مسيرة التحوّل للمنتجات الخالية من الدخان ستتواصل بجانب محفظة العلامات التجارية المميزة، وتحقيق أداء ممتاز وخلق قيمة لمساهمينا في عام 2025 وعلى المدى الطويل".

2024: عام مميز للتّحول نحو بيئة خالية من الدخان

أظهرت أعمال المنتجات الخالية من الدخان نموًا وربحية ملحوظة في عام 2024، حيث حقّقت ما يقارب 15 مليار دولار في إجمالي الإيرادات الصافية للمنتجات الخالية من الدخان. وفي الربع الاخير، شكّلت أعمال المنتجات الخالية من الدخان 40% من إجمالي صافي إيرادات فيليب موريس إنترناشيونال، وحوالي 42% من إجمالي الأرباح المعدّلة، مّا يسلّط الضوء على الربحية المتزايدة بسبب هذا التحوّل. وفي أكبر خمس أسواقٍ من حيث الدّخل التشغيلي، كانت حوالي 60% من صافي الإيرادات هي من المنتجات الخالية من الدخان. ونجحت الشركة في تنفيذ الاستراتيجية متعددة الفئات والمتعلّقة بالمنتجات الخالية من الدخان في نصف الأسواق تقريبًا التي تضم منتجات خالية من الدخان والبالغ عددها 95 سوقًا، ليختتم العام بأكثر من 38.5 مليون مستخدمٍ بالغ كرقم تقديري، عبر فئات تسخين التبغ، ومنتجات النيكوتين الفموية والسجائر الإلكترونية.

أبرز النتائج:

أعمال المنتجات الخالية من الدخان : للمرة الأولى، تجاوزت الشحنات الربع سنويه من منتجات التسخين ومنتجات النيكوتين الفموية الخالية من الدخان 40 مليار وحدة، مما دفع أعمال المنتجات الخالية من الدخان إلى أداءٍ متفوق... شكّلت أعمال المنتجات الخالية من الدخان 40٪ من إجمالي إيراداتنا الصافية، وحوالي 42٪ من إجمالي الربح ، مع تقدير عدد المستخدمين البالغين لمنتجاتنا الخالية من الدخان بنحو 38.6 مليون (بزيادة 5.3 مليون مقارنة بشهر ديسمبر 2023)، والتي تتوفّر الآن ضمن 95 سوقًا.

للمرة الأولى، تجاوزت الشحنات الربع سنويه من منتجات التسخين ومنتجات النيكوتين الفموية الخالية من الدخان 40 مليار وحدة، مما دفع أعمال المنتجات الخالية من الدخان إلى أداءٍ متفوق... شكّلت أعمال المنتجات الخالية من الدخان 40٪ من إجمالي إيراداتنا الصافية، وحوالي 42٪ من إجمالي الربح ، مع تقدير عدد المستخدمين البالغين لمنتجاتنا الخالية من الدخان بنحو 38.6 مليون (بزيادة 5.3 مليون مقارنة بشهر ديسمبر 2023)، والتي تتوفّر الآن ضمن 95 سوقًا. المنتجات الخالية من الدخان التي يمكن استنشاقها : يستمر جهاز IQOS في تعزيز مكانته بصفته ثاني أكبر "علامة تجارية" للنيكوتين في الأسواق التي يتواجد فيها، وساهم في نمو فئة التبغ المسخن (شكل أكثر من 75% من مبيعات هذه الفئة عالميًا).

منتجات النيكوتين الفموية الخالية من الدخان: ارتفع حجم شحنات العلب السنوية بنسبة 28% تقريبًا. وزاد حجم شحنات العلب في الربع الأخير بنسبة 25%، مصحوبًا بنموّ أكياس النيكوتين ZYN في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وصلت الشحنات إلى ما يقارب 165 مليون علبة، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 42% تقريبًا مقارنةً بالعام السابق. تضاعف حجم شحناتنا من أكياس النيكوتين خارج الولايات المتحدة في الربع الأخير من العام، مع مساهمات ملحوظة من باكستان وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة والمكسيك. زاد عدد الأسواق التي تتوفر فيها منتجات أكياس النيكوتين الخاصة بنا وبلغ 37 سوقًا، بما في ذلك الإطلاقات الأخيرة في إيطاليا ورومانيا وتايلاند.

فيليب موريس إنترناشونال: لمستقبل خالٍ من الدخان

فيليب موريس إنترناشونال هي شركة تبغ عالمية رائدة تعمل على توفير مستقبل خالٍ من الدخان وتطوير محفظة منتجاتها على المدى الطويل لتشمل منتجات خارج قطاع التبغ والنيكوتين. تتكون محفظة منتجات الشركة الحالية بشكل أساسي من السجائر والمنتجات الخالية من الدخان.

استثمرت فيليب موريس انترناشونال منذ عام 2008 أكثر من 14 مليار دولار أمريكي لتطوير وتسويق منتجات مبتكرة مثبتة علمياً وخالية من الدخان للبالغين الذين سيستمرون بالتدخين، بهدف إنهاء بيع السجائر كلياً. ويشمل ذلك بناء قدرات للتقييم العلمي على مستوى عالمي، ولا سيما في مجالات أبحاث علم السموم ما قبل السريرية والبحوث السريرية والسلوكية، وكذلك دراسات ما بعد السوق. في نوفمبر2022 استحوذت شركة فيليب موريس إنترناشونال على شركة سويدش ماتش (Swedish Match) الشركة الرائدة في منتجات توفر النيكوتين عن طريق الفم - وبالتالي إلى إنشاء شركة عالمية خالية من الدخان بقيادة العلامتين التجاريتين IQOS وZYN. وبعد مراجعة علمية دقيقة، صرحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تسويق منتجات General snus وأكياس النيكوتين ZYN من شركة Swedish Match وإصدارات أجهزة IQOS والمواد الاستهلاكية من شركة فيليب موريس إنترناشونال - وهي أول تراخيص من هذا النوع على الإطلاق في فئاتها الخاصة.

كما حصلت إصدارات أجهزة IQOS والمواد الاستهلاكية وGeneral snus على أول تصريح على الإطلاق لمنتج التبغ المعدل الخطورة من إدارة الغذاء والدواء. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024، كانت منتجات فيليب موريس إنترناشونال الخالية من الدخان متاحة للبيع في 95 سوقًا، وتقدر الشركة أنّ 38.6 مليون شخص بالغ حول العالم يستخدمون منتجاتها الخالية من الدخان. شكلت منتجات فيليب موريس إنترناشونال الخالية من الدخان ما يقارب من 39٪ من إجمالي صافي إيرادات الشركة للعام المالي 2024. واستناداً الى الأُسس القوية والخبرة الكبيرة في علوم الحياة لدى الشركة، تتمتع فيليب موريس إنترناشونال بطموح مستقبلي كبير للتوسع في مجالات العافية والرعاية الصحية، وتهدف تعزيز الحياة من خلال تقديم تجارب صحية سلسة.

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