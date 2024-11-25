دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت بورصة الخليج للسلع (GME)، البورصة الدولية الأولى في منطقة الشرق الأوسط للعقود الآجلة والسلع، عن فوزها بجائزة " بورصة الشرق الأوسط لعام 2024" المُقدّمة من مؤسّسة "فيوتشرز آند أوبشنز وورلد" (FOW). ويُعتبر هذا الإنجاز تتويجاً لجهود البورصة المتواصلة في القطاع، وتأكيداً على التزامها بأعلى معايير التميّز والابتكار والريادة في سوق السلع العالمي.

وتحتفي الجائزة بالبورصات التي حقّقت إنجازات متميّزة على صعيد الأداء والنمو والابتكار في مناطقها. ويؤكّد فوز بورصة الخليج للسلع بهذه الجائزة على دورها المحوري وجهودها في تشكيل مستقبل التداول في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في قطاع الطاقة. كما يُعد هذا الانجاز خير دليل على ثقة الجهات الفاعلة في السوق بقدرة البورصة على توفير حلول تداول تتسم بالكفاءة والموثوقية والشفافية.

وفي هذا السياق، قال المدير العام لبورصة الخليج للسلع رائد بن خليفة السلامي: "نُعرب عن سعادتنا بفوزنا بجائزة ’ بورصة الشرق الأوسط لعام 2024 ‘التي تُقدّمها مؤسسة ’فيوتشرز آند أوبشنز وورلد‘ والذي يُعتبر ثمرة جهود فريق عملنا المتفاني وثقة عملائنا وشركائنا. ونؤكّد التزامنا بالتركيز على تقديم خدمات استثنائية تدعم نمو واستقرار الأسواق المالية في المنطقة".

ويؤكّد هذا التكريم المكانة المرموقة التي تتمتّع بها بورصة الخليج للسلع كمحفزٍ للنمو والابتكار في القطاع المالي الإقليمي. وتُجدّد البورصة التزامها بتقديم حلول تداول متطورة تواكب تطلّعات السوق المتنامية وتلبي احتياجات المتعاملين المتغيّرة.

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