تواصل شركة فوري تحقيق نمو مالي استثنائي، حيث سجلت زيادة ملحوظة في الإيرادات بواقع 65.9% مقارنة بالعام السابق خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وبنسبة 77.0% خلال الربع الثالث فقط. وحققت الشركة نمواً أكبر في صافي الربح، حيث ارتفع بواقع 127.4% على أساس سنوي خلال فترة التسعة أشهر، وبواقع 134.8% خلال الربع الثالث. ويعكس هذا الأداء المميز تحقيق فوري لأعلى هامش للربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وكذلك هامش صافي الدخل منذ تأسيسها، وذلك بفضل نجاحها في تنويع مصادر الإيرادات واستغلال بنيتها التحتية وقاعدة عملائها بفعالية.

القاهرة: أعلنت اليوم شركة فوري (كود البورصة FWRY.CA) -وهي شركة رائدة في حلول الدفع الإلكتروني والخدمات التمويلية الرقمية في مصر- عن نتائجها المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حيث حققت الشركة إيرادات بواقع 3,845.2 مليون جم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بارتفاع قدره 65.9% مقارنة بالعام السابق. وجاء نمو الإيرادات مدعوما بجهود الشركة المستمرة لتنويع باقة خدماتها، فضلًا عن نجاح التدابير التي اتخذتها لخفض هيكل التكاليف، مما أدى إلى ارتفاع هوامش الربحية بالإضافة لنمو صافي الربح بواقع 127.4% ليصل إلى 1,106.6 مليون جم خلال الفترة. وبلغ صافي الربح خلال الربع الثالث 477.8 مليون جم، بارتفاع قدره 134.8% مقارنة بالعام السابق، مصحوبًا بوصول هامش صافي الربح المعدل إلى 30.9%.

أبرز المؤشرات المالية والتشغيلية

ارتفع إجمالي قيمة المدفوعات بمعدل سنوي قدره 72.2% إلى 418.6 مليار جم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ليواصل زخم النمو في ضوء التزام الشركة بتوسيع باقة خدماتها لتلبية مختلف احتياجات المستخدمين في شتى أنحاء الجمهورية.

ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي قدره 65.9% إلى 3,845.2 مليون جم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وهي أعلى نسبة نمو تسجلها الشركة على الإطلاق منذ عام 2015، في حين سجلت الإيرادات ارتفاعا بواقع 77.0% على أساس سنوي للربع الثالث من العام الجاري مما يعكس الأداء القوي لمختلف القطاعات الرئيسية.

ارتفعت إيرادات قطاع المدفوعات الرقمية البديلة ( ADP ) بمعدل سنوي قدره 33.8%، وذلك بفضل مواصلة الشركة التوسع بشبكة التجار وزيادة عدد نقاط البيع، مع زيادة المشاركة مع العملاء والتجار لتعزيز نشاط نقاط البيع الحالي، وكذلك لزيادة في متوسط قيمة المدفوعات نتيجة زيادة الأسعار ببعض القطاعات. وبالرغم من ذلك النمو، تراجعت مساهمة القطاع في إجمالي الإيرادات إلى 32.4% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقابل 40.2% خلال نفس الفترة من العام السابق، حيث تمكنت مصادر الإيرادات الأخرى من تسجيل مؤشرات قوية.

) بمعدل سنوي قدره 33.8%، وذلك بفضل مواصلة الشركة التوسع بشبكة التجار وزيادة عدد نقاط البيع، مع زيادة المشاركة مع العملاء والتجار لتعزيز نشاط نقاط البيع الحالي، وكذلك لزيادة في متوسط قيمة المدفوعات نتيجة زيادة الأسعار ببعض القطاعات. وبالرغم من ذلك النمو، تراجعت مساهمة القطاع في إجمالي الإيرادات إلى 32.4% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقابل 40.2% خلال نفس الفترة من العام السابق، حيث تمكنت مصادر الإيرادات الأخرى من تسجيل مؤشرات قوية. جاء التزام فوري بتنويع مصادر الإيرادات واضحا هذا العام حيث شهدت خطوط أعمالها توسعاً مذهلاً . نمت إيرادات قطاع الخدمات المصرفية بمعدل سنوي قدره 81.8%، وكذلك إيرادات قطاع الخدمات المالية بمعدل سنوي قدره 130.5%. وارتفعت إيرادات قطاع حلول سلاسل الإمداد والتوريد بمعدل سنوي قدره 57.0% في حين سجل قطاع التكنولوجيا وكذا القطاعات الأخرى نموًا بواقع 52.4% مقارنة بالعام السابق.

نمت إيرادات قطاع الخدمات المصرفية بمعدل سنوي قدره 81.8%، وكذلك إيرادات قطاع الخدمات المالية بمعدل سنوي قدره 130.5%. وارتفعت إيرادات قطاع حلول سلاسل الإمداد والتوريد بمعدل سنوي قدره 57.0% في حين سجل قطاع التكنولوجيا وكذا القطاعات الأخرى نموًا بواقع 52.4% مقارنة بالعام السابق. ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقرابة الضعف لتبلغ 1,879.4 مليون جم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وسجل هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 48.9%، بارتفاع قدره 9.5 نقاط مئوية مقارنة بالعام السابق، ليعكس نجاح الشركة في زيادة مصادر الإيرادات وتعزيز التكامل بين باقة خدماتها مع خفض التكاليف التشغيلية. والجدير بالذكر أن هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ارتفع بواقع 20.5% مقارنة بالأشهر التسعة من عام 2022.

ارتفع صافي الربح بمعدل سنوي مذهل قدره 127.4% ليسجل 1,106.5 مليون جم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما يعكس تحسن نمو الإيرادات وكذلك هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد، والضرائب، والإهلاك، والاستهلاك.

كلمة الرئيس التنفيذي

يسعدني أن أعلن النتائج المالية لشركة فوري للربع الثالث لعام 2024، حيث تفوقت الشركة مرة أخرى على توقعات السوق وحققت نمواً قياسيًا على مستوى الإيرادات والأرباح. ويستمر نجاحنا بفضل توسيع وتطوير عروضنا عبر قطاعات متعددة، مما يعزز استراتيجيتنا على المدى البعيد لخلق قيمة لعملائنا وتنويع الإيرادات.

سجلت الإيرادات نمواً قوياً بنسبة 77.0% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2024، فيما واصلت الربحية زخم النمو، حيث بلغ هامش الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 51.9% (+10.0 نقطة)، وهو الأعلى منذ تأسيس الشركة. كما شهد صافي الربح نمواً بنسبة 134.8%، بزيادة قدرها 7.6 نقطة مئوية في هامش الربح ليصل إلى 30.9%، وهو أيضاً الأعلى منذ تأسيس الشركة. وجاء ذلك رغم التحديات الاقتصادية الكبرى – بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم، وكذا أسعار الفائدة، ومشكلات سلاسل التوريد – من خلال ترشيد التكاليف واتباع نهج متكامل لتطوير الأعمال.

وفي إطار توسعة خدماتنا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وكذا متناهية الصغر، والشركات الكبرى، والبنوك، كانت خدماتنا المصرفية هي المحرك الأساسي لنمو الإيرادات، حيث تضاعفت إيرادات هذه الخدمات على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس التزامنا بتنوع مصادر الدخل. كما شهد قطاع حلول سلاسل التوريد نمو إيراداته بواقع 42.5%، مما يعزز تحولنا إلى منظومة متكاملة تقدم مجموعة واسعة من الخدمات ذات القيمة المضافة.

وفي مجال الخدمات المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وكذا متناهية الصغر بالإضافة للمستهلكين، نجني ثمار توسعنا في الخدمات المصرفية الرقمية، حيث شهد هذا القطاع الناشئ ارتفاعًا قويًا في الإيرادات من الخدمات المالية بواقع 159.5% مقارنة بالعام السابق خلال الربع الثالث من عام 2024. وجاء هذا النجاح في أعقاب إطلاق خدمة إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة وخدمات السحب على المكشوف للأعمال خلال العام الجاري، مما أدى إلى ارتفاع محفظة مجمل قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة 97.8% إلى 1.7 مليار جم حاليا. وبالنسبة للتمويل الاستهلاكي، بلغت محفظة قروض خدمات "اشتر الآن وادفع لاحقا"653 مليون جم حتى 30 سبتمبر 2024، حيث تجاوز إجمالي التسهيلات التي تم صرفها مليار جم بنهاية سبتمبر من العام الجاري. جاء هذا النمو بدعم من التوسع في خدمات تطبيق "ماي فوري" "myFawry" الذي يقدم منصة شاملة لدفع الفواتير والعروض بالإضافة لعدد من الخدمات المتنوعة، محققاً زيادة سنوية بنسبة 186.8% في حجم المعاملات إلى 19.2 مليار جم. وكان هذا الارتفاع مدعوما أيضا بدمج خدمات بطاقات الدفع المسبق وخدمات "اشتر الآن وادفع لاحقا" وصندوق سوق المال "فوري يومي"، إضافة إلى خيارات التأمين الطبي والطوارئ المتاحة على البطاقة والتطبيق. يتيح لنا هذا التحول الاستراتيجي توفير مجموعة واسعة من الخدمات المالية للمستخدمين، تشمل خدمات المدفوعات والإقراض والادخار والاستثمار.

حققت خدمات المدفوعات الرقمية البديلة نمواً قوياً بنسبة 37.9% على أساس سنوي، مما يبرز دورها الحيوي كأساس لمنصتنا المتكاملة وبالتزامن مع التوسع في خطوط الأعمال الأخرى.

وعلى مستوى الأداء التشغيلي، قدمت فوري أداءً استثنائياً خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث ارتفع عدد المعاملات عبر المحافظ الإلكترونية بنسبة 54.1% على أساس سنوي، وارتفعت القيمة الإجمالية للمعاملات عبر المحافظ الإلكترونية بواقع ثلاث مرات إلى 152.9 مليار جم.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة مؤخراً عن حصول حل Soft POS الذي طورته الشركة بالكامل على شهادة MPoC لتصبح فوري الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحصل على شهادتي CPOC و MPOC والعاشرة عالميا التي تحصل على شهادة MPOC وتمتلك الشركة ملكية الحقوق الكاملة لـ “Tap N Pay” وهو أول حل Soft POS مصري الصنع بالكامل. وتعزز هذه الشهادة المزدوجة من قدرة الشركة على تقديم حلول دفع آمنة ومتوافقة ومتطورة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعكس حصول فوري على شهادتي CPOC وMPOC التزام الشركة بأعلى معايير الأمان في المدفوعات غير التلامسية.

وبينما نتقدم، يظل تركيز الشركة منصبًا على تعزيز الابتكار والتوسع بباقة خدماتها لإثراء قاعدة واسعة من العملاء. ومن هذا المنطلق، تسعى الشركة إلى تنمية شبكتها من خلال تعزيز تواجدها في مختلف أنحاء الجمهورية، بالتوازي مع تطوير باقة الحلول الرقمية المقدمة لتشمل مجموعة واسعة من خيارات التمويل التي تلائم احتياجات المجتمعات التي تخدمها الشركة.

ارتفع إجمالي قيمة المدفوعات بمعدل سنوي قدره 72.2% إلى 418.6 مليار جم، مقابل 243.1 مليار جم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

بلغ إجمالي عدد المعاملات التي تم تنفيذها 1,451 مليون معاملة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة سنوية قدرها 23.9%، مقابل 1,171 مليون معاملة خلال نفس الفترة من العام السابق.

ارتفع عدد نقاط البيع بزيادة سنوية قدرها 15.7% إلى 382.6 ألف نقطة بيع مع نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقابل 330.9 ألف نقطة بيع مع نهاية نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الشركة لتزويد شركائها بأحدث تقنيات نقاط البيع.

بلغ عدد نقاط البيع المؤهلة لقبول البطاقات البنكية بشبكة فوري 355.5 ألف نقطة بيع مع نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بمعدل نمو سنوي قدره 22.6% مقابل 290.1 ألف نقطة بيع مع نهاية فترة المقارنة من العام السابق. وتساهم نقاط البيع المؤهلة لقبول البطاقات البنكية في تمكين التجار وأصحاب الأعمال الصغيرة من قبول طرق الدفع المتنوعة، بما في ذلك الدفع عن طريق بطاقات الخصم المباشر والبطاقات الائتمانية.

بلغ عدد معاملات محفظة الهاتف المحمول 166 مليون معاملة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بنمو سنوي جيد بواقع 51.8% مقابل 109 مليون معاملة خلال نفس الفترة من العام السابق. كما ارتفع إجمالي قيمة معاملات محفظة الهاتف المحمول بمعدل سنوي قدره 148.8% إلى 324.1 مليار جم تقريبًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقابل 130.3 مليار جم خلال فترة المقارنة من العام السابق. [1]

ارتفع إجمالي عدد تحميلات تطبيق myFawry بمعدل سنوي قدره 40.8% ليبلغ 15.9 مليون مرة مع نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقابل 11.3 مليون مرة مع نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. ويتيح التطبيق واجهة موحدة للمستخدمين، يمكنهم من خلالها سداد جميع فواتير المرافق، فضلاً عن الاستفادة من مختلف المزايا والعروض الترويجية ومجموعة من الخدمات الإضافية. وتسعى الشركة جاهدة إلى تطوير التطبيق ليكون بمثابة مصرف رقمي متكامل “Neobank” ، وذلك في ضوء تشغيل كامل خدمات البطاقات مسبقة الدفع، وخدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا BNPL , و صندوق سوق المال خلال العام الماضي، حيث تستهدف توسيع وتحسين باقة خدماتها خلال عام 2024، لتواكب بذلك احتياجات المستخدمين المتطورة، مع تزويدهم بمجموعة واسعة من الخدمات المالية مثل المدفوعات والتمويل الاستهلاكي، والادخار والاستثمار.

بمعدل سنوي قدره 40.8% ليبلغ 15.9 مليون مرة مع نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقابل 11.3 مليون مرة مع نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. ويتيح التطبيق واجهة موحدة للمستخدمين، يمكنهم من خلالها سداد جميع فواتير المرافق، فضلاً عن الاستفادة من مختلف المزايا والعروض الترويجية ومجموعة من الخدمات الإضافية. وتسعى الشركة جاهدة إلى تطوير التطبيق ليكون بمثابة مصرف رقمي متكامل ، وذلك في ضوء تشغيل كامل خدمات البطاقات مسبقة الدفع، وخدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا و صندوق سوق المال خلال العام الماضي، حيث تستهدف توسيع وتحسين باقة خدماتها خلال عام 2024، لتواكب بذلك احتياجات المستخدمين المتطورة، مع تزويدهم بمجموعة واسعة من الخدمات المالية مثل المدفوعات والتمويل الاستهلاكي، والادخار والاستثمار. ارتفع إجمالي قيمة معاملات تطبيق myFawry إلى 19.3 مليار جم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بمعدل سنوي قدره 186.8% مقابل 6.7 مليار جم خلال نفس الفترة من العام السابق. ويعكس ذلك أثر سرعة استجابة التطبيق لمعدلات الطلب المرتفعة، جرّاء تحول العملاء إلى استخدام وسائل الدفع الرقمية على خلفية زيادة معدلات استخدام شبكة الانترنت وأجهزة الهواتف الذكية، بالإضافة إلى جهود تعزيز الشمول المالي في مصر.

إلى 19.3 مليار جم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بمعدل سنوي قدره 186.8% مقابل 6.7 مليار جم خلال نفس الفترة من العام السابق. ويعكس ذلك أثر سرعة استجابة التطبيق لمعدلات الطلب المرتفعة، جرّاء تحول العملاء إلى استخدام وسائل الدفع الرقمية على خلفية زيادة معدلات استخدام شبكة الانترنت وأجهزة الهواتف الذكية، بالإضافة إلى جهود تعزيز الشمول المالي في مصر. تلتزم الشركة بتنويع باقة خدماتها لتلبية احتياجات مجموعة واسعة من المستخدمين في شتى أنحاء الجمهورية، بما يتضمن توفير حلول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبطاقة " yellowcard "، وبرامج تأمينية للعاملين، وخدمات المرتبات والأرباح وحلول الموارد البشرية، سعيًا للتوسع بأنشطة التمويل بما يتجاوز المفهوم التقليدي لخدمات التمويل متناهي الصغر.

تطور الأداء المالي

بلغ إجمالي الإيرادات 3,845.2 مليون جم خلال الأِشهر التسعة الأولى من عام 2024، بنمو سنوي قدره 65.9% مقابل 2,317.3 مليون جم خلال نفس الفترة من العام السابق. ويأتي هذا النمو القوي مدفوعا بشكل رئيسي بالتوسع الذي أحرزته الشركة بالقطاعات الرئيسية خلال الفترة، وفي مقدمتها قطاع الخدمات المصرفية، وكذلك قطاعي الخدمات المالية وحلول سلاسل الإمداد والتوريد، مما يعكس نجاح الشركة في تنويع مصادر الإيرادات. وعلى أساس ربعي، حققت الشركة إجمالي إيرادات بقيمة 1,545.9 مليون جم، بارتفاع سنوي قدره 77.0% للربع الثالث من عام 2024.

شهد قطاع الخدمات المصرفية، وهو القطاع الأكثر مساهمة في إيرادات الشركة، نموًا هائلًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث ارتفعت إيرادات القطاع بواقع 81.8% مقارنة بالعام السابق خلال الفترة. كما احتل القطاع صدارة المساهمة في معدل نمو إجمالي الإيرادات بنسبة 46.9% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وارتفعت إيرادات قطاع المدفوعات الرقمية البديلة ( ADP ) بمعدل سنوي قدره 33.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ليمثل بذلك 32.4% من إجمالي إيرادات الشركة خلال الفترة.

) بمعدل سنوي قدره 33.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ليمثل بذلك 32.4% من إجمالي إيرادات الشركة خلال الفترة. بلغ مجمل الربح 2,542.3 مليون جم تقريبًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة سنوية قدرها 75.4%، مقابل 1,449.1 مليون جم تقريبًا خلال نفس الفترة من العام السابق، مصحوبًا بارتفاع هامش مجمل الربح إلى 66.1% مقابل 62.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. ويرجع تحسن مستويات الربحية إلى نمو الإيرادات والتوسع بالقطاعات الرئيسية، فضلًا عن نجاح إستراتيجية الشركة لتنويع مصادر الإيرادات وجهودها لتعزيز التكامل بين قطاعاتها وخفض التكاليف. بلغ مجمل الربح 1,025.1 مليون جم للربع الثالث من عام 2024، بزيادة سنوية قدرها 84.1%، كما ارتفع هامش مجمل الربح لنفس الفترة إلى 66.3% مقابل 63.8% لنفس الفترة من العام السابق.

ارتفع الربح التشغيلي قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي مذهل قدره 106.2% إلى 1,879.4 مليون جم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقابل 911.6 مليون جم خلال نفس الفترة من العام السابق. وصاحب ذلك نمو هامش الربح التشغيلي قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 9.5 نقطة مئوية ليسجل 48.9% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما يعكس كفاءة التدابير التي اتخذتها الشركة لخفض التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية. وعلى أساس ربعي، بلغ هامش الربح التشغيلي قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 51.9%، ليصاحب ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 119.2% مقارنة بالعام السابق إلى 802.6 مليون جم.

بلغ صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية 1,106.5 مليون جم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بنمو سنوي قدره 127.4%، مقابل 486.5 مليون جم خلال نفس الفترة من العام السابق. وصاحب ذلك ارتفاع هامش صافي الربح بواقع 7.8 نقطة مئوية ليسجل 28.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، صعودًا من 21.0% خلال نفس الفترة من العام السابق. ارتفع صافي الربح بواقع الضعف إلى 477.8 مليون جم للربع الثالث من عام 2024، مقابل 203.5 مليون جم، ليصاحبه ارتفاع هامش صافي الربح بواقع 7.6 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق إلى 30.9% خلال الربع.

نظرة عامة على أداء القطاعات

قطاع المدفوعات الرقمية البديلة

ارتفعت إيرادات المدفوعات الرقمية البديلة بمعدل سنوي قدره 33.8% إلى 1,247.1 مليون جم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقابل 932.0 مليون جم خلال نفس الفترة من العام السابق. وارتفعت إيرادات القطاع للربع الثالث من عام 2024 بواقع 37.9% مقارنة بالعام السابق إلى 481.9 مليون جم.

ويمثل هذا النمو خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 أعلى نسبة يسجلها القطاع على الإطلاق منذ عام 2019 ، بفضل مواصلة الشركة التوسع بشبكة التجار وزيادة عدد نقاط البيع، مع زيادة المشاركة مع العملاء والتجار لتعزيز نشاط نقاط البيع الحالي، وكذلك زيادة في متوسط قيمة المدفوعات نتيجة لزيادة الأسعار ببعض القطاعات.

، بفضل مواصلة الشركة التوسع بشبكة التجار وزيادة عدد نقاط البيع، مع زيادة المشاركة مع العملاء والتجار لتعزيز نشاط نقاط البيع الحالي، وكذلك زيادة في متوسط قيمة المدفوعات نتيجة لزيادة الأسعار ببعض القطاعات. لم يعد قطاع المدفوعات الرقمية البديلة المساهم الأكبر في إيرادات فوري، حيث حققت الشركة نموا في القطاعات الأخرى، مما يؤكد بشكل أكبر على التطور المستمر لنموذج أعمالها نحو نموذج النظام البيئي الذي يحقق التكامل بين مجموعة متنوعة من الخدمات ذات القيمة المضافة. وساهم نمو هذا القطاع بواقع 20.6% في الزيادة السنوية في إجمالي إيرادات فوري للأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

قطاع الخدمات المصرفية

حقق قطاع الخدمات المصرفية إيرادات بواقع 1,594.2 مليون جم للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة سنوية قدرها 81.8% مقابل 876.9 مليون جم خلال نفس الفترة من عام 2023، مدفوعًا بالأداء القوي لقطاعي الوكالة المصرفية وقبول المدفوعات. كما ارتفع إجمالي قيمة مدفوعات الخدمات المصرفية بمعدل سنوي قدره 98.9% إلى 251.0 مليار جم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. بلغت إيرادات القطاع 662.1 مليون جم للربع الثالث من عام 2024، بزيادة سنوية قدرها 101.1%، في حين ارتفع قيمة إجمالي المدفوعات بزيادة سنوية قدرها 132.0%. ارتفعت إيرادات أنشطة الوكالة المصرفية بمعدل سنوي قدره 76.5% إلى 805.3 مليون جم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وارتفع إجمالي قيمة المدفوعات لأنشطة الوكالة المصرفية بمعدل سنوي قدره 93.2% إلى 143.9 مليار جم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. بلغت إيرادات أنشطة قبول المدفوعات بشبكة فوري 788.9 مليون جم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بنمو قدره 87.5% مقابل 420.8 مليون جم خلال نفس الفترة العام السابق. وارتفع إجمالي قيمة المدفوعات المقبولة بواقع الضعف إلى 107.1 مليار جم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقابل 51.4 مليار جم خلال نفس الفترة من العام السابق، مدعومةً بزيادة عدد التجار المؤهلين لقبول المدفوعات في شبكة البيع بالتجزئة التابعة لفوري بالإضافة إلى زيادة إجمالي قيمة المدفوعات المقبولة لكل تاجر، وكذلك قيمة معاملات الشراء عبر الإنترنت.



قطاع الخدمات المالية

نجحت فوري في تنويع باقة خدماتها لتضم مجموعة من الخدمات المالية، بما في ذلك خدمات التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك التمويل متناهي الصغر، و خدمة الشراء الآن والدفع لاحقًا للاعمال والتمويل الاستهلاكي (الشراء الآن والدفع لاحقًا)، وخدمات الوساطة المالية، وبطاقة myFawry مسبقة الدفع.

مسبقة الدفع. تضاعفت إيرادات القطاع لتسجل 654.9 مليون جم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقابل 284.1 مليون جم خلال نفس الفترة من العام السابق، مدفوعة بزيادة تقارب الضعف في نشاط إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى التوسعات الاستراتيجية في مجالات التمويل الاستهلاكي، ووساطة التأمين، وبطاقات الدفع المسبق، وصناديق سوق المال.

أطلقت فوري خلال العام الجاري خدمات إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد الحصول على ترخيص خاص بهذه الخدمة لتلبية احتياجات التمويل في هذا القطاع. وتأتي هذه المبادرة استكمالاً لإطلاق تسهيلات السحب على المكشوف (اشترِ الآن وادفع لاحقاً للأعمال) في يناير، خصيصاً لتجار فوري الذين يحتاجون إلى قروض بمبالغ صغيرة وآجال قصيرة. وبنهاية الربع الثالث من عام 2024، وصل عدد التجار الذين يمتلكون حدوداً ائتمانية نشطة إلى 35 ألف تاجر .

تجاوز إجمالي القروض القائمة بمحفظة فوري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 1,725 مليون جم كما في 30 سبتمبر 2024، بزيادة سنوية قدرها 97.8%، مقابل 872 مليون جم خلال نفس الفترة من العام السابق.

ارتفعت إيرادات الوساطة التأمينية إلى 24.3 مليون جم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بنمو سنوي قدره 69.7%. جدير بالذكر أن الشركة أطلقت منتج التأمين الطبي "صحتك فوري" في أكتوبر من العام الجاري، ويأتي ذلك بعد ان كانت اصدرت الشركة أكثر من 700 ألف وثيقة تأمين منذ تأسيسها.

نجح قطاع التمويل الاستهلاكي (الشراء الآن والدفع لاحقًا) في الحفاظ على مسار نموه، حيث بلغت قيمة محفظة القروض 653.1 مليون جم كما في 30 سبتمبر 2024.

حلول سلسلة الإمداد والتوريد

تقوم فوري بتقديم حلول سلسلة الإمداد والتوريد، إلى جانب تنفيذ المعاملات الخاصة بالشركات ومدفوعات التجار إلى الموردين بالاعتماد على الحلول الرقمية عبر توظيف التواؤم الكبير بين شبكة البيع بالتجزئة والقاعدة التجارية لشركات السلع الاستهلاكية والشركات الصناعية وشركات التجارة الإلكترونية. وقد بلغت إيرادات القطاع 253.4 مليون جم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة سنوية قدرها 57.0%، مقابل 161.4 مليون جم خلال نفس الفترة من العام السابق. وعلى أساس ربعي، بلغت إيرادات القطاع 93.3 مليون جم للربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 42.6% مقابل 65.4 مليون جم في نفس الفترة من العام السابق.

-انتهى-

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