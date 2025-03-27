PHOTO
- يحقق التنفيذ الناجح للاستراتيجية نتائج قوية، مع نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً تصاعدياً على أساس سنوي في العام 2024، ليصل الي 469 مليون ريال سعودي، رغم تأثير برنامج تحسين العلامات التجارية
- حققت إيرادات التجزئة في المملكة العربية السعودية نموا قويا بنسبة %9.1% على أساس سنوي خلال الربع الرابع مدفوعة بالمبادرات الاستراتيجية لتعزيز تجربة العملاء
- استمر النمو القوي في الأسواق الدولية، مع تحقيق زيادة في الإيرادات بنسبة 36.7% على أساس سنوي خلال الربع الرابع، و 26.5% على أساس سنوي في عام 2024
- ساهمت المتاجر الجديدة للعلامات التجارية الرائدة بنسبة 8.5 في إجمالي الإيرادات، مما دعم نمو إيرادات الشركة بنسبة %3.7% على أساس سنوي في العام 2024
- استمرت سينومي ريتيل في التركيز على تقليص المديونية، حيث تم سداد 664 مليون ريال سعودي و انخفض صافي الدين بنسبة 31.6% على أساس سنوي في العام 2024
- تحقيق تحسنًا في النتائج المالية، حيث انخفضت صافي الخسارة من 1.1 مليار ريال سعودي في عام 2023 إلى 197 مليون ريال سعودي في عام 2024
الرياض، المملكة العربية السعودية، 27 مارس 2025: أعلنت "سينومي ريتيل"، الشريك الرائد لعلامات التجزئة في المملكة العربية السعودية اليوم عن نتائجها المالية للربع الرابع والعام المالي 2024 المنتهيين في 31 ديسمبر 2024 محققة نموا قويا في الإيرادات خلال الربع الرابع، بلغ 14.3% على أساس سنوي، مع تحول ملحوظ في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك إلى 110 مليون ريال سعودي مقارنة بخسارة قدرها 445 مليون ريال سعودي في الربع الرابع من 2023
في حين ارتفعت الإيرادات في العام 2024 بنسبة 3.7% على أساس سنوي إلى 4.8 مليار ريال سعودي، وتمكنت الشركة من تحسين أدائها التشغيلي، حيث حققت تحولا في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك من خسارة قدرها 115 مليون ريال سعودي في عام 2023 إلى أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك موجبة بلغت 469 مليون ريال سعودي في عام 2024، وتمكنت الشركة من تقليص خسائرها الصافية بشكل كبير من 1.1 مليار ريال سعودي إلى 197 مليون ريال سعودي مما يعكس تطورا ملحوظا في الكفاءة التشغيلية والربحية .
وتواصل سينومي ريتيل تقدمها في تنفيذ استراتيجيتها، مع التركيز على التميز التشغيلي والكفاءة، واستهداف افتتاح متاجر مختارة وتجديد المتاجر للعلامات التجارية الرائدة
بهذه المناسبة، قال سليم فاخوري، الرئيس التنفيذي لشركة سينومي ريتيل: "عندما ننظر إلى أداء سينومي ريتيل في عام 2024 نفخر بالمضي قدماً في استراتيجيتنا في الاتجاه الصحيح. حيث تركزت جهودنا بشكل أساسي على تعزيز الكفاءة التشغيلية عبر جميع فئات البيع بالتجزئة التي نعمل فيها. وقد أسهم ذلك في تحقيق نتائج مالية قوية في العام 2024، مع نمو الإيرادات بنسبة 3.7% على أساس سنوي إلى 4.8 مليار ريال سعودي، وتحول الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 469 مليون ريال سعودي، وانخفاض صافي الخسارة إلى 197 مليون ريال سعودي. ويمهد ذلك الطريق للمرحلة التالية من النمو والازدهار في عام 2025 ، والمضي قدما في تنفيذ برنامج تحسين العلامات التجارية.
ويظل التزامنا بإعادة تشكيل تجربة البيع بالتجزئة لعملائنا في أسواقنا الحالية في صميم توجهنا الاستراتيجي. ورغم تأثير الأحداث الجيوسياسية في الربع الأول من عام 2024، حافظنا على الربحية التشغيلية مع وصول الأرباح المعدّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 110 مليون ريال سعودي في الربع الرابع من عام 2024، مواصلين تحسين هوامش الربح بشكل مستمر خلال العام. كما واصلنا تحسين إدارة المخزون محققين نسبة انكماش في المخزون بلغت في المتوسط 0.75% من الإيرادات مقارنة بالمعيار العالمي الذي يتراوح بين 1.38% و 1.62%.
واصلنا تخفيض المديونية ، حيث تم سداد مبلغ قدره 664 مليون ريال سعودي وانخفض صافي الدين بنسبة 31.6% على أساس سنوي في العام 2024 وذلك بالتزامن مع تنفيذ استراتيجية تحسين التكاليف عبر جميع قطاعات الأعمال.
ويُعد إعادة افتتاح أكبر متاجرنا لعلامة زارا في الرياض في مول النخيل، تجسيدا لهذه الرؤية، حيث تمكنا من دمج تجربة التجزئة التقليدية والرقمية بشكل سلس لتقديم رحلة تسوق استثنائية للعملاء، ما أتاح لنا تحقيق زيادة بنسبة %40% على أساس سنوي في إيرادات المتاجر في ديسمبر 2024. وعن طريق مثل هذه المبادرات الى جانب التدابير التسويقية الاستباقية مثل تخفيضات "الجمعة البيضاء" و"يوم الراتب"، تمكننا من زيادة إيرادات التجزئة في المملكة العربية السعودية بنسبة وصلت إلى 23.9% في الربع الرابع مقارنة بالربع السابق، وبنسبة %9.1% على أساس سنوي.
علاوة على ذلك، لعبت استراتيجيتنا للتوسع الدولي دورًا محوريا في نجاحنا، حيث ارتفعت إيرادات التجزئة الدولية بنسبة 36.7% على أساس سنوي في الربع الرابع و 26.5% على أساس سنوي للعام. فمن خلال إعادة توجيه علاماتنا التجارية الرائدة إلى الأسواق ذات الإمكانات القوية مثل دولة أذربيجان ودولة جورجيا، حققنا بالفعل نموا ملحوظاً وعززنا من مكانة سينومي ريتيل كشركة رائدة في تقديم مفاهيم مبتكرة للبيع بالتجزئة في العديد من الأسواق الناشئة.
وبالنظر إلى المستقبل، نتمتع بمكانة قوية للاستفادة من التحول الرقمي في قطاع البيع بالتجزئة. وفي ديسمبر 2024، قمنا بالتوسع من خلال إطلاق أربع علامات تجارية لشركة "إنديتكس" على منصة "ترينديول". وتسير استراتيجيتنا لتحسين العلامات التجارية بشكل جيد، مع تركيزنا المستمر على العلامات التجارية الرائدة. ومع كل هذا التقدم، سنواصل التركيز على الابتكار والتميز التشغيلي، لتحقيق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة، مع الاستمرار في إعادة تشكيل مستقبل قطاع البيع بالتجزئة داخل المملكة وخارجها.
#بياناتشركات
- انتهى -