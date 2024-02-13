لدول التي شملها هذا التوسع الاستراتيجي هي: الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والهند

تواصل مجموعة أباريل، الشركة الرائدة عالمياً في مجالات التسوّق والموضة، مخططاتها للتوسع الاستراتيجي لعام 2024 بافتتاح 19 متجراً جديداً في مجموعة من أهم المدن في الهند، والإمارات، والسعودية، وقطر. وتؤكد هذه السلسلة من المتاجر الجديدة لأفضل العلامات التجارية المرموقة على مدى التزام مجموعة أباريل بتقديم تشكيلة واسعة لأفضل العلامات التجارية العالمية للمتسوقين في منطقة دول التعاون الخليجي وآسيا.

حيث شهدت الهند توسعاً ملحوظاً لعلامة فيكتوريا سيكريت في فينيكس مول أوف ذا آسيا، بنغالور؛ إنوربيت مول، حيدرآباد؛ ذا كوبا، بيون. كما افتتحت علامة باث آند بودي ووركس متاجرها في كل من فيه آر في مدينة سورات، وزي سكوير مول في كانبور؛ وتم افتتاح متاجر جديدة لعلامة آر آند بي في شاهيباوغ ولو جاردن في أحمد آباد. وأدى هذا التوسع لترسيخ بصمة مجموعة أباريل في المنطقة.

في الإمارات العربية المتحدة، ساهمت مجموعة أباريل بشكل محوري في إثراء تجربة التسوق عبر تقديمها لمجموعة جديدة من العلامات التجارية العالمية وافتتاح المتجر الأول على الإطلاق لعلامة اسيكس في دبي مول، والذي تم تجهيزه خلال وقت قياسي بـ 14 يوماً فقط. بالإضافة لذلك، كشفت مجموعة أباريل الستار عن مقهى ومطعم بليس بايتس في برج إنديكس، مركز دبي المالي العالمي؛ وشهد الريم مول في أبوظبي افتتاح متاجر جديدة لسكتشرز، وألدو إكسسوارات، ولافي إن روز، وبيركنستوك مما يساهم في تحسين وتعدد خيارات التسوّق في هذه المدن العالمية.

واستقبلت قطر أحدث متاجر علامة كروكس في لاندمارك مول، الدحة. ومن جانبها احتفلت السعودية بافتتاح متجر أثليتسكو في الرياض بارك، الرياض؛ كولدستون كريمري في ردسي مول، جدة؛ ريتوالز في ذا فيلج مول، جدة. وبذلك التأكيد على الدور الكبير لمجموعة أباريل في هذه الأسواق النابضة بالحياة.

وقال السيد نيراج تيكشينداني، الرئيس التنفيذي لمجموعة أباريل، معبراً عن حماسه الشديد لهذا التوسع " يشكل الافتتاح الاستراتيجي لمتاجرنا في الهند، والإمارات، والسعودية، قطر خطوةً في بالغ الأهمية في مهمتنا لتقديم تجارب تسوّق استثنائية للمتسوقين. ومن خلال تقديم عن سلسلة من أشهر العلامات التجارية العالمية المرموقة في هذه الأسواق المحورية فإننا نؤكد على التزمنا بالإمتياز والابتكار. ونتشوق لرؤية التأثير الإيجابي لهذه المتاجر الجديدة على نمونا كشركة وعلى المجتمعات التي نقدم فيها خدماتنا."

ويعكس هذا التوسع رؤية وعزيمة مجموعة أباريل نحو وضع معايير جديدة في عالم التسوّق من خلال تقديم أفضل تجارب التسوّق والعلامات التجارية العالمية للمتسوقين في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا.

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لمحة عن مجموعة أباريل

تقف مجموعة أباريل، أكبر مشغل في مجالات الأزياء وأسلوب الحياة، على مفترق طرق الاقتصاد الحديث في مدينة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة. واليوم، أضحت المجموعة قادرة على تلبية احتياجات ملايين المتسوقين عبر أكثر من 2,100 متجراً وأكثر من 85 علامة تجارية وبتعيين 20,000 موظف من مختلف الثقافات.

حققت المجموعة حضوراً قوياً وراسخاً في دول مجلس التعاون الخليجي كما أنها نجحت في توسيع مجالات تسويقها في الهند وجنوب أفريقيا وسنغافورة واندونيسيا وتايلند وماليزيا ومصر. وإضافة إلى ذلك، وضعت المجموعة استراتيجيات واضحة للدخول إلى العديد من الأسواق الناشئة مثل هنغاريا والفليبين.

تدير مجموعة أباريل العديد من العلامات التجارية العالمية الشهيرة، التي انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا وأستراليا وآسيا، وتضم الكثير من الأسماء الرائدة في عالم الأزياء، الأحذية ونمط الحياة على غرار تومي هيلفيغر، تشارلز آند كيث، سكتشرز، ألدو، ناين وست، إروبوستال، وغيرها من الأسماء بالإضافة لعلامات تجارية رئيسية مثل تيم هورتنز، جيميز اتاليان، كولدستون كريمري، إنجلوت، ريتوالز وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

يذكر بأن الفضل في نجاحات مجموعة أباريل ونموها المذهل يعود لرؤية وتوجيهات مؤسستها ورئيسة مجلس الإدارة سيما جنواني فيد، التي انطلقت بالشركة من القوة إلى الأقوى منذ نشأتها وعلى امتداد عقدين من الزمن.

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