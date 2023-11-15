"جلفار" تسجل إيرادات بقيمة 366 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من العام 2023 مع نمو مضاعف في سوقها الأساسي في المملكة العربية السعودية

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع (جلفار)، إحدى أكبر الشركات المصنعة للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023.

وفي ظلّ الظروف السياسية الصعبة التي تؤثر اليوم على المنطقة وانخفاض قيمة العملة المصرية، سجلت "جلفار" إيرادات بقيمة 366 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من العام 2023، أي بانخفاض قدره 12% مقارنة بالعام الماضي (انخفاض بنسبة 10% بالعملة الثابتة).

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، حافظت إيرادات "جلفار" على استقرارها عند مستوى العملة الثابتة ووصلت إلى 1.25 مليار درهم إماراتي. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، حققت "جلفار" نمواً مضاعفاً في الإيرادات ونجحت في توسيع نطاق عملياتها القوية في السوق، الأمر الذي ساهم في مواجهة آثار تطورات السوق غير المؤاتية في السودان ومصر والعراق. وحققت المبيعات في المملكة العربية السعودية بالتحديد نمواً ملحوظاً بنسبة تخطّت 17%، بما يسهم في تسليط الضوء على التقدم الإيجابي الذي تحرزه "جلفار" وزيادة حصتها في السوق في إحدى الأسواق الرئيسية على مستوى المنطقة.

وخلال الربع الثالث من العام 2023، واصلت "بلانت فارماسيز" التابعة لشركة "جلفار" تحقيق النمو ضمن قطاع البيع بالتجزئة والتوزيع، حيث حققت زيادة بنسبة 5% في المبيعات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت الشركة تحسّناً في هامش الربح الإجمالي خلال الربع الثالث من العام 2023، مقارنة بالربع السابق حيث وصل إلى 27.7%، مدعوماً بالمبادرات التي تمّ تنفيذها خلال الأشهر الماضية لتعزيز كفاءة العمليات، علماً أنه ما زال أقلّ من المستويات المسجلة في العام السابق.

وأعلنت "جلفار" عن تراجع الخسائر المالية الإجمالية التي بلغت 37.8 مليون درهم إماراتي خلال الربع الثالث من العام 2023، مقارنة بالخسائر الإجمالية التي بلغت 40.4 مليون درهم إماراتي في الربع السابق من العام، وذلك بفضل مواصلة الشركة تنفيذ مبادرات تهدف إلى خفض التكاليف وتعزيز الكفاءة.

وقد وصلت الأرباح من العمليات الجارية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 21.2 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من العام 2023، مع تسجيل هامش أرباح بنسبة 5.8% من صافي المبيعات، مقارنة بأرباح بقيمة 8.3 مليون درهم إماراتي في الربع الثاني من العام 2023. وخلال الأشهر التسعة الماضية، بلغت الأرباح المعدّلة لمرة واحدة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 87.6 مليون درهم إماراتي (7.1% هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء).

وفي معرض تعليقه على النتائج المالية، قال الشيخ صقر بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة "جلفار": "تؤكد "جلفار" التزامها الراسخ بمواصلة السعي لتحقيق التميز من خلال أهدافها الاستراتيجية التي تحظى بالأولوية. ولطالما كان حصول المرضى على أدوية عالية الجودة من أولوياتنا القصوى وسيبقى كذلك في المستقبل، بينما نواصل بذل قصارى جهدنا لتوفير حلول دواء مبتكرة على مستوى المنطقة."

ومن جانبه، قال السيد باسل زيادة، الرئيس التنفيذي لشركة "جلفار": "تواصل "جلفار" التركيز بشكل جدّي في ظلّ النمو الاقتصادي المتوقع على زيادة حصتها في الأسواق الرئيسية في المنطقة وضمان أعلى مستويات التميز في التصنيع، لمواصلة تعزيز كفاءة العمليات والارتقاء بأدائها. وفي ظلّ خططنا الحالية لتوسيع نطاق عملياتنا عبر إطلاق منتجات جديدة، نثق تماماً بقدرتنا على تعزيز إيراداتنا الأساسية خلال السنوات القليلة المقبلة."

وفي المستقبل القريب، تطمح "جلفار" إلى مواصلة العمل على ابتكار منتجات وعلاجات جديدة، وذلك بعد الموافقة على 32 منتج ضمن أسواق مختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، والتي تعتزم إطلاقها في المستقبل. وسوف تتمكّن "جلفار"، من خلال توسيع نطاق محفظة منتجاتها والبحث عن سُبُل جديدة للتعاون وبناء الشراكات، من توفير مجموعة أكبر من المنتجات في المجالات العلاجية الرئيسية التي تُعنى بها، كي تستمرّ في الوصول إلى عدد أكبر من المرضى والإسهام في توفير مستقبل صحي لكافة المجتمعات على مستوى المنطقة.

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لمحة عن شركة الخليج للصناعات الدوائية- "جلفار"

تُعدّ شركة الخليج للصناعات الدوائية - "جلفار"، التي تأسست عام 1980 بتوجيه من سمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي، أكبر شركة مُصنّعة للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعززت الشركة مكانتها الرائدة على مدار 4 عقود من خلال توفير حلول طبية وأدوية مبتكرة وعالية الجودة بأسعار مقبولة للعائلات في جميع أنحاء العالم. ويضمّ فريق عمل "جلفار" أكثر من 2500 شخص وتُوزّع الشركة مجموعة واسعة من المنتجات لأكثر من 50 دولة في خمس قارات حول العالم.

وتتمحور أعمال "جلفار" حول ثلاث وحداتٍ رئيسية تشمل حلول علاج مرض السكري، والأدوية العامة، وقسم المستهلكين "جلفار لايف". وتستهدف الحافظة الواسعة لمنتجات الشركة قطاعات علاجية رئيسية تتضمن أمراض المعدة وإدارة الألم والعناية بالجروح والمضادات الحيوية وأدوية علاج القلب والأوعية الدموية والاستقلاب. وتشغّل "جلفار" 13 منشأة صناعية حاصلة على اعتماد دولي في أفريقيا والشرق الأوسط. وفي عام 2012، غدت "جلفار" أحد أكبر منتجي الأنسولين عبر وحدة إنتاج التقنيات الحيوية الخاصة بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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