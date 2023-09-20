القاهرة : جهزت شركة سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري- الذراع العقاري لمجموعة دايموند الإماراتية في مصر - مفاجآت وعروض حصرية لرواد النسخة الثانية عشر من معرض سيتي سكيب-أكبر وأهم معرض عقاري في مصر وأفريقيا- والذي يقام خلال الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية، مستهدفة تحقيق مبيعات تعاقدية ضخمة عبر منتجات مصممة لتلبية احتياجات العملاء داخل وخارج البلاد.

وسيشهد جناح شركة سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري بمعرض سيتي سكيب، إطلاق "One Residence" أحدث مراحل مشروع Capital Avenue بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتضم المرحلة الجديدة 50 وحدة سكنية متميزة بمساحات مختلفة تتراوح من 70 إلى 130 متر مربع، سيتم تسليمها كاملة التشطيب للعملاء بجودة عالية، مصممة من قبل شركة Eklego Design، وهي واحدة من كبرى شركات التصميم في مصر.

ويقدم One Residence مزايا لا مثيل لها مقارنة بالمشروعات السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة، بداية من موقع جغرافي يتوسط أهم معالم العاصمة الإدارية وقريب من كل الخدمات الرئيسية، ويطل على مساحات خضراء واسعة، وصولاً إلى تنوع في المساحات لتغطية شريحة واسعة من العملاء سواء الطلاب القادمين للدراسة بجامعات العاصمة أو الراغبين في السكن المميز من المديرين بكبرى البنوك والشركات المنتقلة للعاصمة مؤخرًا، و تعتزم الشركة تسليم الوحدات بتشطيب فاخر يسهل على العميل الانتقال للإقامة فورًا، بالإضافة إلى توفير خدمات ال ””concierge، كما تقدم شركة سكاي أبو ظبي، عرضًا لزوار سيتي سكيب على One Residence يتضمن سداد نسبة 10% مقدم وتقسيط باقي القيمة على 7 سنوات ليناسب القوة الشرائية للشريحة المستهدفة، والمقرر تسليم وحداته عام 2027.

يأتي ذلك استكمالًا لنجاح Capital Avenue، وهو واحد من أكبر المشروعات التجارية في منطقة R8 بالعاصمة الإدارية الجديدة، والحائز على الجائزة الأكبر والأشهر في القطاع العقاري في المنطقة African Property Award لعام 2022، ويقع على مساحة أكثر من 21 ألف متر مربع، وينفرد بمزايا عديدة ستجعله وجهة التسوق في العاصمة الإدارية أبرزها موقعه المتميز الذي يطل على واجهات رئيسية وهي الحي الدبلوماسي والممشى السياحي والنادي المفتوح.

ويضم مشروع Capital Avenue مساحات متعددة الاستخدامات ومتنوعة للأنشطة التجارية والإدارية والطبية، بجانب ذلك يضم المشروع مسطحات مائية، وممشى مركزي، ومن المقرر تسليم أولى وحداته خلال الربع الثالث من عام 2025، وخصصت "سكاي أبو ظبي" عرض تقسيط لـ"سيتي سكيب" على وحدات Capital Avenue بدفع مقدم يصل إلى 11% وتقسيط الباقي على 8 سنوات.

ولتلبية الطلب المرتفع على مشروع Bluetree -الحائز على الجائزة الأكبر والأشهر في القطاع العقاري في المنطقة African Property Award كأفضل مشروع سكني عن فئة "المشروعات السكنية الأكثر من عشرين وحدة" لعام 2023- تقدم شركة سكاي أبو ظبي لرواد "سيتي سكيب" أفضل برنامج سداد للتيسير على الراغبين في اقتناء وحدات بالمشروع تشمل دفع 5% مقدم وتقسيط لمدة 8 سنوات، يأتي ذلك بعد نجاح المشروع في تحقيق مبيعات تخطت 2 مليار جنيه خلال 6 شهور منذ الإعلان عنه في بداية العام الجاري، ليصبح من ضمن أنجح المشروعات في شرق القاهرة من حيث تحقيق المبيعات في وقت قياسي.

ونجح Bluetree في خطف صدارة مبيعات المشروعات السكنية نتيجة تزايد ثقة العملاء في حرص شركة سكاي أبو ظبي على تقديم الأفضل لعملائها، وذلك من خلال موقعه المتميز الممتد على مساحة 50 فدان بأواخر أفضل أراضي منطقة الجولدن سكوير بالقاهرة الجديدة، وتصميم عام للمشروع يوفر تجربة المعيشة العصرية المريحة، كما أن جميع مباني المشروع مشيدة على أرضي وأربعة طوابق، لتشغل نسبة المباني 19% فقط من إجمالي المساحة الكلية، مما يوفر أجواء صحية للسكان لتطبيق المعايير البيئية للمحافظة على المناخ وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، ويضم المشروع 1300 وحدة متنوعة ما بين السكني والتجاري والإداري، ومن المتوقع تسليم أولى وحدات المشروع خلال عام 2027.

ويقسم مشروع Bluetree إلى جزء سكني يضم شقق ودوبلكس بمساحات مختلفة تتراوح بين 115 إلى 300 متر مربع، والجزء التجاري والإداري، الذي يحتوي على مساحات تجارية وإدارية متميزة تلبي كل احتياجات العملاء، كما يضم المشروع نادي اجتماعي، وحديقة مركزية، ومنطقة ألعاب أطفال مميزة ومسارات مخصصة لقيادة الدراجات وممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية والاجتماعية والفنية المتنوعة، إلى جانب الخدمات الذكية.

قال المهندس عبد الرحمن عجمي الرئيس التنفيذي لمجموعة دايموند وشركة سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري، إن الشركة تسير بخطى ثابتة لتحقيق رؤيتها في نقل تجربتها العمرانية الفريدة في الإمارات للسوق العقاري المصري خلال وقت قياسي، ولذا ضخت استثمارات بأكثر من 12 مليار جنيه خلال 25 شهراً نجحت من خلالها في إطلاق 3 مشروعات كبرى بالعاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة.

أضاف أن الشركة تعمل في الوقت الحالي على دراسة فرص استثمارية جديدة تلبي تطلعات العملاء في توفير مشروعات سكنية متكاملة الخدمات ويتوافر بها أحدث الحلول التكنولوجية، وفي الوقت نفسه تتماشى مع توجهات الدولة لزيادة حجم الاستثمارات العقارية بما ينعكس على تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير المزيد من فرص العمل.

من جانبه قال السيد/ مصطفى صلاح الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري لشركة سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري، إن النمو المرتفع في حجم مبيعات الشركة خلال النصف الأول من عام 2023 يكلل خطة الإدارة في إطلاق مشروعات عمرانية فريدة لا مثيل لها في السوق المصري، ويؤكد نجاح "سكاي أبو ظبي" في أن تكسب ثقة العملاء في السوق المصري رغم دخولها منذ فترة قصيرة، ويشجعنا لإطلاق المزيد من المشروعات العقارية المتنوعة خلال الفترة المقبلة.

أضاف أنه رغم تحقيق شركة سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري نسبة كبيرة من حجم مستهدفات المبيعات خلال العام الجاري، إلا أن الإدارة سعت لطرح عروض جديدة تتناسب مع القوى الشرائية للعملاء في الفترة الحالية، خاصة لرواد معرض سيتي سكيب تمثل فرصة استثمارية مغرية أبرزها عرض شراء وحدات بمشروع Bluetree بمقدم 5% وتقسيط لمدة 8 سنوات، وعرض آخر لشراء وحدات كاملة التشطيب بـ"One Residence" بمقدم 10% وتقسيط يمتد إلى 7 سنوات.

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نبذة عن شركة سكاي أبو ظبي

شركة سكاي أبوظبي هي الذراع العقاري لمجموعة دايموند الإماراتية، والتي تعتبر واحدة من المجموعات الرائدة في مجال الخدمات العقارية المتخصصة بمجموعة متنوعة من المشروعات والأنشطة على مستوى المنطقة العربية، بإجمالي استثمارات تبلغ مليار دولار، ومحفظة مشروعات تصل إلى أكثر من 17 مشروعًا في دولة الإمارات، في مدينتي أبو ظبي والعين، وتتسع خبرات الشركة لتتخصص في إنشاء المباني السكنية والتجارية والإدارية والمدارس والمستشفيات والنوادي، انطلقت شركة سكاي أبوظبي بالسوق العقاري المصري منذ بداية عام 2021 كمطور ذو ثقة وخلفية عقارية كبيرة، وتبلغ محفظة مشروعات الشركة بمصر 3 مشروعات، مشروعين بالعاصمة الإدارية الجديدة متمثلين في مشروع سكني Residence Eight ومشروع تجاري Capital Avenue ، بالإضافة إلى مشروع سكنى Bluetree بمنطقة الجولدن سكوير بالقاهرة الجديدة.