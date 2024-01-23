نمو قوي في إجمالي الدخل بنسبة 43% على أساس سنوي، ليصل إلى 20 مليار درهم إماراتي.

نمو هائل في صافي الأرباح بنسبة 26% على أساس سنوي، لتصل إلى 7 مليار درهم إماراتي.

بلغت الميزانية العمومية مستويات جديدة لتصل إلى314 مليار درهم إماراتي، بزيادة 9٪ على أساس سنوي.

تحسنت جودة الموجودات لتصل إلى 5.4% بانخفاض 110 نقطة أساس على أساس سنوي، متخطيًا المستويات المستهدفة.

استمرار النمو في معدل العائد على حقوق الملكية الملموسة ليبلغ 20%، بارتفاع بلغ 300 نقطة أساس على أساس سنوي، متخطيًا المستويات المستهدفة.

توزيعات أرباح مقترحة بنسبة 45%، خاضعة لموافقة المساهمين في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية.

دبي: أعلن بنك دبي الإسلامي، المدرج في سوق دبي المالي تحت رمز التداول(DIB)، والبنك الإسلامي الأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن نتائجه المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023.

أبرز النتائج المالية لعام 2023:

سجل صافي الأرباح للمجموعة نموًا بنسبة 26% على أساس سنوي ليصل إلى7,010 مليون درهم إماراتي، مقابل5,552 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام الماضي. ويأتي هذا النمو على خلفية ارتفاع الدخل غير الممول، وتراجع خسائر انخفاض القيمة.

سجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نموًا بنسبة 12% على أساس سنوي ليصل إلى 268 مليار درهم إماراتي، كما وصل إجمالي الاكتتابات الجديدة واستثمارات الصكوك في عام 2023 إلى حوالي 88 مليار درهم إماراتي، مقارنة مع 63 مليار درهم إماراتي للسنة المالية 2022. وتراجعت وتيرة دفعات التسوية المبكرة بشكل كبير على مدار العام، بنسبة 31% على أساس سنوي، مما أدى إلى نمو في صافي التمويلات الجديدة ومدفوعات الصكوك لتصل إلى29 مليار درهم إماراتي.

بلغ إجمالي الدخل20,142 مليون درهم إماراتي مقارنة مع14,101 مليون درهم إماراتي للفترة نفسها من العام الماضي، مسجلًا نموًا قويًا بنسبة 43% على أساس سنوي.

حقق صافي الإيرادات التشغيلية نموًا قويًا بنسبة 11٪ على أساس سنوي ليصل إلى11,665 مليون درهم إماراتي.

بلغ صافي الأرباح التشغيلية8,503 مليون درهم إماراتي، مسجلًا نموًا بنسبة 10٪ على أساس سنوي مقارنة مع 7,734 مليون درهم إماراتي للسنة المالية 2022.

شهدت الميزانية العمومية توسعًا قويًا بنسبة 9٪ على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 314 مليار درهم إماراتي.

وصلت ودائع المتعاملين الآن إلى 222 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 12٪ على أساس سنوي، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما نسبته 37% من قاعدة ودائع المتعاملين. وتزايد الاهتمام بالودائع الاستثمارية لترتفع مساهمتها في إجمالي الودائع إلى 63٪ مرتفعةً من 56٪ في نهاية عام 2022.

بلغت خسائر انخفاض القيمة 1,396 مليون درهم إماراتي مقارنة مع2,103 مليون درهم إماراتي للسنة المالية 2022، بانخفاض قدره 34%. ومن ناحية أخرى، سجلت خسائر انخفاض القيمة تراجعًا في الربع الأخير من عام 2023 بقيمة 13 مليون درهم إماراتي بانخفاض نسبته 102% على أساس سنوي، وبنسبة 103% على أساس ربع سنوي.

انخفض معدل التمويلات غير العاملة بشكل كبير إلى دون حد 6٪، ليبلغ الآن 5.4٪ مقارنة مع 6.5٪ في نهاية عام 2022، أي أقل بـِ 110 نقطة أساس على أساس سنوي وأقل بـِ 60 نقطة أساس على أساس ربع سنوي، وارتفعت التغطية النقدية إلى 90٪ بزيادة قدرها 1200 نقطة أساس على أساس سنوي.

بلغ معدل التكلفة إلى الدخل 27.1٪، محافظاً على مستوياته دون التوجيهات التنظيمية.

حافظت السيولة على مستويات صحية مع وصول نسبة تغطية السيولة إلى 188.7%.

استمر تحسن معدل العائد على الموجودات ليصل الآن إلى 2.3% (بارتفاع بلغ 30 نقطة أساس على أساس سنوي) ومعدل العائد على حقوق الملكية الملموسة إلى 20% (بارتفاع بلغ 300 نقطة أساس على أساس سنوي).

حافظت معدلات رأس المال على قوتها مع وصول معدّل الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) إلى 12.8% (بانخفاض بلغ 10 نقطة أساس على أساس سنوي)، ومعدل كفاية رأس المال (CAR) إلى 17.3% (بانخفاض بلغ 30 نقطة أساس على أساس سنوي)، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية. وبلغ إجمالي حقوق الملكية 47 مليار درهم إماراتي.

تعليقات الإدارة بشأن الأداء المالي للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023:

معالي محمد إبراهيم الشيباني: مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي

يستمر اقتصاد دولة الإمارات بالتوسع على الرغم من تزايد الصعوبات في الأوضاع المالية العالمية على خلفية ارتفاع مستويات التضخم والنمو العالمي المعتدل. وقد شهدت الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي عامًا قويًا، حيث حققت دبي مكاسب قوية تتجاوز نسبتها 20% على أساس سنوي، مدعومة بسلسلة قوية من صفقات الاكتتابات العامة وارتفاع حجم التداولات. كما أظهر القطاع المصرفي أيضًا مرونة قوية، مع ميزانيات عمومية صحية ومتنامية وتحقيق أرباح أعلى.

أما بالنسبة لبنك دبي الإسلامي، فقد كان عام 2023 عامًا استثنائياً بكل المقاييس، حيث حقق البنك أعلى ربحية في تاريخه. ويأتي ارتفاع صافي أرباح البنك إلى7,010 مليون درهم إماراتي بزيادة نسبتها 26% على أساس سنوي، نتيجة مباشرة لجهودنا الاستراتيجية المتواصلة لتنمية هذه المؤسسة الحيوية، وتعزيز ريادتها في مجال التمويل الإسلامي العالمي.

وانطلاقاً من دعمنا الثابت لعام الاستدامة في دولة الإمارات، فإننا مستمرون بالتزامنا بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات لتقديم تمويلات مستدامة بقيمة تريليون درهم إماراتي على مدى السنوات المقبلة. ولطالما كان بنك دبي الإسلامي في طليعة هذا الالتزام، وذلك من خلال إصدار صكوك مستدامة بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي لدعم محفظة متنامية من أنشطة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وسيواصل البنك تعزيز ودعم العمل المناخي في الإمارات وخارجها خلال السنوات القادمة، وذلك من خلال استراتيجية طويلة المدى وضعها البنك للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

د. عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي

حقق اقتصاد دبي نموًا استثنائياً خلال عام 2023 بسبب العوامل الهيكلية والدورية بالإضافة إلى تقليص الديون. وسجلت بيانات مؤشر مديري المشتريات في دبي مستوى استثنائي عند نهاية العام، بلغ 57.7 في شهر ديسمبر، الأمر الذي يمثل تسارعًا صحيًا وسليمًا. وسجلت مستويات ائتمان البنوك نموًا ملحوظًا، مما يعكس وفرة الفرص والسيولة بما يتماشى مع ازدهار الأنشطة الاقتصادية في جميع القطاعات.

وسجلت ربحية بنك دبي الإسلامي مستوى قياسيًا خلال السنة المالية 2023، حيث حقق البنك أرباحًا صافية بلغت7,010 مليون درهم إماراتي، بزيادة 26% على أساس سنوي، مدعومة بنمو كبير في الموجودات، وتسجيل تكاليف مستقرة، وهوامش قوية، وانتعاش قوي بما يعكس الظروف الاقتصادية الصحية.

وواصل بنك دبي الإسلامي أجندته التوسعية مع نمو ميزانيته العمومية بنسبة 9% على أساس سنوي لتصل إلى 314 مليار درهم إماراتي. وارتفعت محفظة التمويلات بنسبة 7% على أساس سنوي لتصل إلى 199 مليار درهم إماراتي في مجال تمويلات الشركات والأفراد، مدعومة بزيادة في حجم تمويلات الشركات خارج الحدود وتمويلات القطاع الخاص. وسجلت تمويلات البنك وموجودات الصكوك نموًا بنسبة 12%، بما في ذلك الصكوك، متجاوزة أهدافنا للعام بأكمله.

وانطلاقاً من مكانتنا الرائدة في مجال التحول الأخضر العالمي، حظي بنك دبي الإسلامي بشرف المشاركة كشريك داعم للمسار في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي انعقد أواخر العام 2023. واستمرت استراتيجيتنا الخاصة بالاستدامة، التي تستند إلى ركيزتين رئيسيتين هما "القيادة بالقدوة" و"تمويل مستقبل مستدام"، في توجيه جهودنا لصياغة مشهد مالي مستدام. ويعد إصدارنا الناجح لصكوك مستدامة بقيمة مليار دولار أمريكي، خير برهان على جهودنا هذه، كما يمثل علامة فارقة في مجال التمويل الإسلامي والمستدام. وتجسد مبادرتنا المبتكرة لزراعة شجرة مقابل كل حساب جديد يتم فتحه لدى البنك، نهجنا الرائد في إشراك متعاملينا في جهودنا في مجال الاستدامة. وقد واصلنا تعزيز التزامنا برؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للاستدامة من خلال التعاون مع بنوك إماراتية أخرى للتعهد بشكل جماعي بتوفير تمويلات مستدامة تبلغ قيمتها أكثر من تريليون درهم إماراتي بحلول عام 2030. ونحن في بنك دبي الإسلامي، لا نسعى فقط إلى تحقيق النمو، بل نلتزم بتحقيق توسع يستند إلى هدف محدد، ولهذا فقد حددنا لأنفسنا ولدولة الإمارات العربية المتحدة، والقطاع المصرفي الإسلامي في جميع أنحاء العالم، مسارًا مستدامًا نمضي عليه بثقة وثبات.

الأداء التشغيلي

ارتفع إجمالي دخل البنك للسنة المالية 2023 ليصل إلى20,142 مليون درهم إمارتي، بنمو قوي نسبته 43% مقارنة مع 14,101 مليون درهم إمارتي في العام السابق، وذلك على خلفية تحقيق دخل قوي من الدخل المموَّل غير المموَّل. وارتفع الدخل غير الممول بنسبة 23% على أساس سنوي خلال عام 2023، مدعوماً بالرسوم والعمولات والدخل من العقارات الاستثمارية، في اتجاه يتماشى مع سوق تأجير العقارات القوي في دبي، بالإضافة إلى احتساب إيرادات أخرى سجلت لمرة واحدة. وأظهر الدخل غير الممول لا سيما خلال الربع الأخير من عام 2023، أداءً قويًا، مرتفعًا بنسبة 48% على أساس سنوي وبنسبة 19% على أساس ربع سنوي، حيث ارتفعت العمولات بنسبة 40% تقريبًا (على أساس سنوي) بسبب ارتفاع رسوم إجراءات التمويل كما تم تحقيق عائدات أخرى دعمت هذا النمو. ويتجلى هذا الأداء القوي في صافي الإيرادات التشغيلية للبنك، والذي سجل نموًا بلغت نسبته 11٪ على أساس سنوي ليصل إلى11,665 مليون درهم إماراتي، مقارنة مع 10,467 مليون درهم إماراتي في العام السابق.

وارتفعت الأرباح قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 10% على أساس سنوي، لتصل إلى8,503 مليون درهم إماراتي مقابل7,734 مليون درهم إماراتي. وبلغت رسوم انخفاض القيمة 1,396 مليون درهم إماراتي بانخفاض نسبته 34% على أساس سنوي. وتجدر الإشارة بأن الربع الأخير من عام 2023 قد شهد تراجعًا لرسوم انخفاض القيمة يصل إلى 13 مليون درهم إماراتي.

وسجلت النفقات التشغيلية نموًا بلغ 16% على أساس سنوي، لتصل إلى3,162 مليون درهم إماراتي مقابل2,733 مليون درهم إماراتي للسنة المالية 2022. وبلغ معدل التكلفة إلى الدخل 27.1% بزيادة قدرها 100 نقطة أساس على أساس سنوي.

وشهد صافي الأرباح للمجموعة نموًا قويًا بنسبة 26% على أساس سنوي ليصل إلى7,010 مليون درهم إماراتي، مقارنة مع 5,552 مليون درهم إماراتي للسنة المالية 2022. ووصل صافي الأرباح في الربع الرابع من عام 2023 إلى2,186 مليون درهم إماراتي، بنمو نسبته 28٪ على أساس ربع سنوي و51٪ على أساس سنوي.

وشهد هامش صافي الأرباح نموًا ليبلغ نسبة 3.1%، (بارتفاع بلغ 10 نقطة أساس على أساس سنوي)، كما بلغ معدل العائد على الموجودات 2.3% بارتفاع قدره 30 نقطة أساس، وبلغ معدل العائد على حقوق الملكية الملموسة 20% بارتفاع قدره 300 نقطة أساس على أساس سنوي.

اتجاهات الميزانية العمومية

سجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نموًا بنسبة 12% على أساس سنوي، ليصل إلى 267 مليار درهم إماراتي مقارنة مع 238 مليار درهم إماراتي للسنة المالية 2022. وارتفع صافي الموجودات التمويلية لبنك دبي الإسلامي بنسبة 7٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه، بينما توسعت محفظة استثمارات الصكوك، التي تعد من مجالات التركيز الأساسية للبنك، بحوالي 30.5% على أساس سنوي لتصل إلى 68 مليار درهم إماراتي.

كما شهد بنك دبي الإسلامي نموًا قويًا في محفظة التمويلات الجديدة والصكوك خلال السنة المالية 2023، لتصل إلى حوالي 88 مليار درهم إماراتي، بزيادة بلغت 40٪ مقارنة مع 63 مليار درهم إماراتي في عام 2022. وواصلت محفظة صكوك البنك الحفاظ على مرونتها لتحقق استثمارات جديدة بقيمة 21 مليار درهم إماراتي، بما يمثل نمواً بنسبة 52٪ على أساس سنوي مقارنة بعام 2022. وعلى صعيد آخر، تجاوز إجمالي التمويلات المؤسسية 45 مليار درهم إماراتي (بزيادة نسبتها 45% على أساس سنوي)، ويرجع ذلك أساساً إلى صفقات مع شركات كبيرة، وصفقات تمويل إقليمية عبر الحدود، في حين سجلت الاكتتابات الجديدة لتمويل الأفراد نمواً بنسبة 22% لتصل إلى 22 مليار درهم إماراتي، بدعم من أنشطة التمويل الشخصي وتمويل السيارات وتمويل أنشطة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يدل على قوة امتياز بنك دبي الإسلامي على الرغم من التنافسية الشديدة في السوق. وأدى هذا إلى نمو التمويلات الجديدة لتصل إلى 67 مليار درهم إماراتي بزيادة نسبتها 37%. واستمرت عمليات السداد الروتينية في التدفق للتمويلات المؤسسية بقيمة 23 مليار درهم إماراتي و17 مليار درهم إماراتي لتمويلات الأفراد. وعلى غرار ما شهدته الفترة الأولى من العام، تراجع زخم التسويات المبكرة خلال هذه الفترة بنسبة 36% على أساس سنوي ليصل إلى 14 مليار درهم إماراتي مقارنة مع 21 مليار درهم إماراتي للفترة نفسها من العام السابق. وقد أدى ذلك إلى نمو إضافي إيجابي في صافي التمويل بقيمة 13 مليار درهم إماراتي في محفظة بنك دبي الإسلامي خلال السنة المالية 2023، مقارنة بالنمو المتوازن الذي تم تسجيله في العام السابق.

وسجلت ودائع المتعاملين 222 مليار درهم إماراتي في عام 2023، بزيادة قدرها 11.8% على أساس سنوي، مدعومة بالودائع المؤسسية وودائع الأفراد بصورة متساوية. واستقرت الحسابات الجارية وحسابات التوفير عند 82 مليار درهم إماراتي لتمثل حوالي 37% من الودائع. واستمر التحول إلى ودائع الوكالة (الودائع الاستثمارية) خلال العام وذلك بسبب المعدلات العالمية الحالية. وانعكس ذلك على شكل زيادة في حجم مساهمة الودائع الاستثمارية في قاعدة الودائع الإجمالية من 56٪ في عام 2022 إلى 63٪ في عام 2023. وبلغت نسبة تغطية السيولة 188.7% مرتفعة من 150.4% للسنة المالية 2022، لتبقى أعلى من المتطلبات التنظيمية، مما يعكس قوة سيولة البنك.

وتحسنت نسبة التمويلات غير العاملة لتبلغ 5.4%، بانخفاضٍ معدله 110 نقطة أساس مقارنة مع 6.5% في عام 2022. وكان حساب التمويلات غير العاملة الأساسية لبنك دبي الإسلامي، والذي يمثل نسبة 83% من إجمالي حساب التمويلات غير العاملة، المساهم الرئيسي في تحسن جودة الموجودات. وأسفرت بعض التسويات المؤسسية المتعلقة بحسابات عقارية قديمة عن انخفاض بنسبة 11٪ في التمويلات غير العاملة النهائية. وأدى هذا إلى انخفاض التمويلات غير العاملة لبنك دبي الإسلامي بمعدل 85 نقطة أساس لتصل إلى 4.5% مقارنة مع 5.35% في عام 2022. وعلاوة على ذلك، استمرت التسديدات من شركة NMC وبنك نور، مما أدى إلى تراجع بنسبة 13٪ للتمويلات غير العاملة النهائية الخاصة بالشركتين. وهكذا تحسنت نسبة تغطية الحسابات الثلاثة بشكل كبير على أساس سنوي.

وتراجعت تمويلات المرحلة الثانية بنسبة 8% على أساس سنوي وبنسبة 22% على أساس ربع سنوي، لتبلغ الآن 14 مليار درهم إماراتي. وأدى التحسن في درجات المخاطر المتعلقة بحسابات معينة خلال عام 2023، إلى جانب عودة عدد قليل من الحسابات الكبيرة إلى تمويلات المرحلة الأولى بعد استكمال فترة التعافي، إلى انخفاض التعرض للمرحلة الثانية. ونتيجة لذلك، تحسنت نسبة تغطية المرحلة الثانية إلى 9.1% بزيادة 160 نقطة أساس على أساس سنوي، كما تحسنت تغطية المرحلة الثالثة إلى 68% (بزيادة قدرها 710 نقطة أساس) مقارنة مع السنة المالية 2022.

وبلغت نسبة التغطية النقدية 90% )بارتفاع قدره 1200 نقطة أساس على أساس سنوي، و600 نقطة أساس مقارنة مع 9 أشهر الأولى لعام 2022(، وبلغت نسبة التغطية الإجمالية بما فيها الضمانات 121% (بارتفاع قدره 1100 نقطة أساس على أساس سنوي، و400 نقطة أساس مقارنة مع 9 أشهر الأولى لعام 2022). وتحسنت تكلفة المخاطر على إجمالي الموجودات التمويلية إلى 60 نقطة أساس مقارنة مع 80 نقطة أساس في عام 2022.

وحافظت معدلات الرسملة على قوتها، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 17.3%، بينما بلغ معدّل الشق الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) 12.8% (بانخفاض قدره 10 نقطة أساس على أساس سنوي)، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.

أداء الأعمال في عام 2023:

سجلت أعمال الخدمات المصرفية للأفراد 56 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 8% مقارنة مع 52 مليار درهم إماراتي في عام 2022. وبلغت قيمة إجمالي الاكتتابات الجديدة خلال العام 22 مليار درهم إماراتي مقارنة مع 18 مليار درهم إماراتي في عام 2022، بزيادة قدرها 22% على أساس سنوي. وسجل هذا القطاع نموًا قويًا لا سيما في مجال تمويل السيارات والذي شهد قفزة كبيرة بنسبة 37% على أساس سنوي، وقطاع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي نما بنسبة 86%، والتمويل الشخصي الذي ارتفع بنسبة 20٪ على أساس سنوي في إجمالي الاكتتابات الجديدة. وعلى الرغم من تسجيل عمليات سداد روتينية بقيمة 17 مليار درهم إماراتي، أضافت محفظة الخدمات المصرفية للأفراد4.5 مليار درهم إماراتي من صافي الاكتتابات الجديدة في عام 2023، مقارنة مع 2.8 مليار درهم إماراتي للسنة المالية 2022. وسجلت هذه الأعمال خلال العام الماضي إيرادات بلغت5.3 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 9% على أساس سنوي، مقارنة مع4.9 مليار درهم إماراتي في عام 2022. وارتفعت العائدات الإجمالية لتمويلات الأفراد بواقع 82 نقطة أساس على أساس سنوي لتصل إلى 6.78%. ومن جانب آخر، شهدت ودائع المتعاملين نمواً بنسبة 12٪ على أساس سنوي لتصل إلى 88 مليار درهم إماراتي على خلفية الزخم الكبير للودائع الاستثمارية التي جذبت اهتمامًا متزايدًا من المتعاملين، في حين حافظت الحسابات الجارية وحسابات التوفير على استقرارها على أساس سنوي عند 48 مليار درهم إماراتي.

وتبلغ قيمة محفظة الخدمات المصرفية للشركات الآن 143 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 7% على أساس سنوي، مدعومة بشكل أساسي بالنمو الذي سجله قطاع الخدمات والمرافق والسيارات والمؤسسات المالية. وبلغ إجمالي التمويلات المؤسسية الجديدة 45 مليار درهم إماراتي في عام 2023، بنمو نسبته 45% على أساس سنوي، في حين بلغ سداد المدفوعات والتسويات المبكرة 37 مليار درهم إماراتي، مما قاد إلى نمو بقيمة 9 مليار درهم إماراتي في هذه المحفظة خلال العام بأكمله مقارنة مع عدم تسجيل نمو في عام 2022. ويستند هذا النمو إلى انتعاش قوي في محفظة الخدمات المصرفية للشركات، حيث أتاح وضع السيولة القوي للبنك تنفيذ عمليات تمويل بشكل استراتيجي خارج الحدود ولصالح متعاملين من مؤسسات كبرى، إلى جانب انخفاض كبير في التسويات المبكرة. وسجلت إيرادات هذا القطاع نموًا بنسبة 1% لتصل إلى2,882 مليون درهم إماراتي. وارتفعت عائدات محفظة التمويل المؤسسي بمعدل 263 نقطة أساس على أساس سنوي لتصل إلى 6.48٪، مقارنة مع 3.85%. ويعزى هذا النمو الكبير في العائدات إلى زيادة حصة القطاعات التي تغذي النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة. أما على صعيد التمويل، فقد ارتفعت ودائع الشركات بنسبة 12٪ على أساس سنوي، بينما تأثرت الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 9٪ على أساس سنوي، على خلفية استمرار شركات كبيرة بتدوير ودائعها إلى حسابات استثمارية ذات عائدات أعلى.

وواصلت محفظة الخزانة لعب دور قوي في دعم النمو بنك دبي الإسلامي باعتبارها الجهة المسؤولة عن دفتر الدخل الثابت للبنك. وتبلغ قيمة محفظة الصكوك الاستثمارية الآن 68 مليار درهم إماراتي، بزيادة ضخمة قدرها 31% على أساس سنوي، لتشكل حصة كبيرة تبلغ نسبتها 22% من موجودات البنك. وبلغ إجمالي الاستثمارات الجديدة في الصكوك 21 مليار درهم إماراتي في عام 2023، بزيادة قدرها 52% على أساس سنوي، مما أدى إلى تحقيق نمو صافي بقيمة 16 مليار درهم إماراتي خلال هذه الفترة. وسجلت المحفظة عائدات قوية بنسبة 4.6%، بزيادة قدرها 58 نقطة أساس على أساس سنوي.

أبرز محطات الأعمال في عام 2023: