القاهرة، مصر: حققت أوكتين، الشركة الناشئة الرائدة في مجال إدارة الأساطيل ومدفوعات الوقود الرقمية، مبيعات وقود ضخمة بلغت مليار جنيه في عامها الأول من التشغيل. تم تحقيق هذه المبيعات من خلال إتمام 800 ألف معاملة وتزويد 75 ألف مركبة بالوقود لأكثر من 500 عميل في مختلف القطاعات خلال عام واحد فقط من بدء العمليات.

وفي هذا السياق، قال عمرو جمال، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة أوكتين: "إن مهمتنا كفريق عمل هي إعادة تشكيل منظومة مدفوعات أساطيل المركبات في مصر والشرق الأوسط. حيث يعد تحقيق مثل هذه القيمة الإجمالية من مبيعات الوقود بمثابة إنجاز غير مسبوق للشركات الناشئة، والتي بلغت مليار جنيه مصري خلال السنة التشغيلية الأولى لأوكتين، ويشهد هذا على مدى حجم مشكلة مدفوعات الوقود التي تواجهها الشركات ودليل على أن شركة أوكتين قد نجحت في حل هذه المشكلة بفضل نظامها السلس، والذي يتحكم في الاحتيال عن طريق الذكاء الاصطناعي حيث ساعد أكثر من 500 عميل على توفير 35٪ من نفقاتهم السنوية على الوقود."

وأضاف عمرو جمال: "مع بداية عام 2024، تؤكد أوكتين على التزامها بتطوير منظومة إدارة الأساطيل ومدفوعات المركبات من خلال تقديم منتجات وخدمات متميزة من شأنها إحداث ثورة في منظومة مدفوعات الوقود بشكل خاص ومدفوعات المركبات بشكل عام في مصر والشرق الأوسط."

تطبيق أوكتين هو نظام إلكتروني متكامل للمركبات، يمكّن الشركات من توفير نفقات الأساطيل وتتبعها وتنظيم دورتها التشغيلية، حيث يضمن عملية مراقبة رقمية آمنة لرصد عمليات التزويد بالوقود، ويقدم أفضل سعر للخدمات والزيوت وقطع الغيار والإطارات، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المنتجات الخاصة بالمركبات.

وتتميز أوكتين بأكبر وأقوى شبكة تغطية للمحطات حيث تقدم خدماتها لـ 2400 محطة وقود مملوكة لـ 7 شركات وقود محلية ودولية في جميع أنحاء الجمهورية، تمتد من سفاجا ووسط البلد، إلى الصحراوي الغربي والصحراوي الشرقي وشرق العوينات.

ومن جانبه أعرب زياد العدوي، الرئيس التجاري والتسويقي والشريك المؤسس لشركة أوكتين: "أنا فخور وأتشرف بهذا الإنجاز الكبير الذي حققته أوكتين.، حيث إن نظامنا الشامل يتحكم في نفقات الوقود ويسهل المدفوعات الرقمية لعمليات أساطيل المركبات اليومية، إلى جانب تقديمه لتحليلات أداء الأساطيل من خلال المراقبة المباشرة، ومع تركيزنا على تقديم خدمة عملاء متميزة وجهود فريقنا المتفاني، حققنا هذا الإنجاز غير المسبوق.”

وعن كيفية إدارة تطبيق أوكتين لعمليات أساطيل المركبات، أوضح حاتم فرج، الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات والشريك المؤسس لشركة أوكتين أن هذه العملية تتم من خلال لوحة تحكم مباشرة تسمح بتحويل الرصيد بين المركبات، ومن وإلى الشركات، ولوحة تحكم مباشرة لتغيير الرموز السرية الخاصة بالمركبة، إلى جانب بوابة إدخال يدوية لتسجيل أي عملية تزود بالوقود خارج نظام تطبيق أوكتين لضمان تسجيل جميع تفاصيل التزود بالوقود في النظام، مؤكداً أن هذه العملية تمنع كل طرق الاحتيال والتلاعب.

وتضم محفظة أوكتين عملاء من القطاعين الحكومي والخاص في مختلف المجالات، حيث تدير أكثر من 75,000 مركبة، من بينها على سبيل المثال لا الحصر: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والسويدي إليكتريك، ومواصلات مصر، وسوبر جيت، وبي تك، وترافكو، ومجموعة العربي، وجو باص، وأبو غالي موتورز، وجامعة كونفنتري، ودانون، ووادي فوود، ولاكتيل وفاميلي كوربرريشن.

وجدير بالذكر، أن أوكتين حصلت على جائزتين مرموقتين وهما: "أفضل رائد أعمال صاعد للعام" ضمن جوائز رواد الأعمال المصرية و"أفضل محفظة رقمية ناشئة لإدارة الأساطيل" من مجلة التمويل الدولية، تقديراً لجهودها المتواصلة في عام 2023.

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