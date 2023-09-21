حصد كاوا جنيد، رئيس مجلس إدارة البنك العراق الأول، على جائزة أفضل رجل أعمال للعام 2023، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الموريكس دور 2023، الذي أقيم مؤخراً في العاصمة اللبنانية بيروت. ويأتي تكريم جنيد بهذه الجائزة المرموقة لدوره القيادي المتميز ورؤيته والتزامه المتواصل في تطوير القطاع المصرفي وتعزيز النمو الاقتصادي في العراق.

تجمع جوائز الموريكس دور نخبة من رواد الأعمال والمشاهير وأصحاب الرؤى من جميع أنحاء المنطقة، للاحتفال بإنجازاتهم وتميزهم في مجال ريادة الأعمال والابتكار. وقد تم اختيار جنيد لهذه الجائزة الرائدة نظراً لدوره الفعال في تطوير القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات في العراق، ولأفكاره المبتكرة في التغلب على التحديات التي واجهها القطاع.

وبفضل الرؤية الثاقبة للسيد كاوا جنيد وقدرته على التكيف مع المشهد الاقتصادي المتغير، تمكن بنك العراق الأول من تحقيق إنجازات ملموسة خلال فترة قصيرة، وتوسيع عملياته على المستوى الإقليمي، وتقديم خدمات ومنتجات مالية رقمية مبتكرة.

ويعتبر بنك العراق الأول، أحد المؤسسات المالية والبنوك الرقمية الرائدة في المنطقة، وذلك نتيجة العمل الدؤوب للسيد كاوا جنيد. ويؤكد هذا التكريم على رؤيته الاستثنائية والتزامه في تفعيل الابتكار وسعيه الدائم لتحقيق التميز.

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