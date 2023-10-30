إيرادات العضويات والاشتراكات تًحقق نمواً خلال الربع الثالث مسجلةً 305 مليون ريال.

حققت لجام نتائج قياسية على صعيد الإيرادات وصافي الأرباح خلال الربع الثالث من عام 2023م، مسجلةً 348 مليون ريال و92 مليون ريال.

المملكة العربية السعودية، الرياض: حققت شركة لجام للرياضة أكبر مُشغل لمراكز اللياقة البدنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نتائج قياسية على صعيد الإيرادات وصافي الأرباح خلال الربع الثالث من عام 2023م، مسجلةً 348 مليون ريال و92 مليون ريال - وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة (32%) و(35%) على التوالي مقارنة بالربع الثالث من عام 2022م. تأتي هذه النتائج استكمالاً للنتائج القوية والأرباح القياسية التي أعلنتها لجام في النصف الأول من العام، حيث ساهم الأداء الاستثنائي للجام خلال الربع الثالث إلى وصول نتائج التسعة أشهر الأولى من عام 2023م إلى (927 مليون ريال) للإيرادات بزيادة نسبتها (27%) و(227 مليون ريال) لصافي الأرباح بارتفاع نسبته (51%) مقارنة بنفس الفترة من عام 2022م. بالإضافة إلى زيادة قياسية في أعداد المشتركين خلال الربع الثالث من العام 2023، حيث ارتفع إجمالي عدد الأعضاء الى 448 ألفًا بنهاية سبتمبر 2023، وسجل قطاعي الرجال والسيدات أعلى عدد مشتركين على الإطلاق.

في هذا السياق قال الأستاذ عدنان الخلف، الرئيس التنفيذي لشركة لجام للرياضة: "حافظت لجام للرياضة على معدلات نمو مطردة على صعيد الأرباح طوال 2023م، حيث سجلت مستويات قياسية عبر كافة المؤشرات المالية خلال الربع الثالث الذي يأتي تتويجاً لمعدلات الأداء القياسية المستمرة منذ بداية العام. وتعزى تلك النتائج القوية والمتوالية خلال العام في جانبٍ كبير منها إلى جودة منتجات الشركة وتنوع خدماتها، واستراتيجيتها المتكاملة لاستقطاب المشتركين من كافة الفئات وتلبية احتياجاتهم، وحرصها على تعزيز رحلة العملاء وإثراء تجربتهم. ويعكس افتتاح 11 مركزاً جديداً منذ نهاية سبتمبر 2022م مدى تفاني الشركة في توسيع نطاق الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية، حيث تقدم لجام إسهامات غير مسبوقة في بناء مجتمع حيوي ينعم أفراده بالصحة والسعادة والنشاط بكافة المناطق التي تخدمها".

الأرباح على مستوى القطاعات

قطاع المراكز الرجالية: وصلت إيرادات القطاع خلال الربع الثالث وفترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 263 مليون ريال و696 مليون ريال، بارتفاع نسبته 33% و27%، على التوالي. وقد بلغ عدد الأعضاء الرجال 348 ألف عضواً بنهاية الربع الثالث، وهي النسبة الأعلى تاريخياً.

قطاع المراكز النسائية: وصلت إيرادات القطاع خلال الربع الثالث وفترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 84 مليون ريال و224 مليون ريال، بارتفاع نسبته (31%) و(31%)، على التوالي. وقد بلغ عدد الأعضاء من السيدات 100 ألف عضوة بنهاية الربع الثالث، الأعلى تاريخياً.

الشركات: يعزى النمو في إيرادات قطاع الشركات جزئياً إلى تحسين تجربة انضمام أعضاء القطاع من خلال خدمات رقمية سهلة وسلسة ومُتعددة القنوات.

مُعادلة لجام لتحقيق الأرباح رغم زيادة التكاليف

وجاء نمو الأرباح التشغيلية للشركة خلال الربع الثالث وفترة التسعة أشهر الأولى من العام على الرغم من ارتفاع نفقات البيع والتسويق، والمصروفات العمومية والإدارية، بما في ذلك النفقات المتعلقة بالتوظيف والاستثمارات في التقنيات الجديدة. كما ارتفعت أرباح الشركة قبل احتساب مصاريف الاستهلاك الربح والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب خلال الربع الثالث وفترة التسعة أشهر الأولى من العام بنسبة 34% و32%، مسجلةً 191 مليون ريال و481 مليون ريال على التوالي، وذلك على خلفية زيادة الأرباح التشغيلية. كما سجلت الشركة أيضاً أعلى رصيد إيرادات مؤجلة في تاريخها على الإطلاق، مدفوعة بالزيادة في مبيعات الاشتراكات في الربع الثالث خلال الحملة الترويجية الناجحة بمناسبة اليوم الوطني السعودي خلال شهر سبتمبر 2023م. وحققت إيرادات العضويات والاشتراكات نمواً خلال الربع الثالث مسجلةً 305 مليون ريال، وهو ما يمثل زيادة قدرها 30% مقارنة بالربع الثالث من عام 2022م. وتعزى هذه الزيادة إلى نمو إيرادات العضوية لجميع الفئات بسبب التحسين المستمر والشامل لتجارب العملاء.

استراتيجية لجام في التوسع والتطوير

وفيما يتعلق باستراتيجية لجام للرياضة في التوسع والتطوير قال الخلف" نركز في لجام للرياضة على استراتيجية واضحة للسير في مسارين الأول: نمو وتطوير الأندية الحالية، والعمل على تجديدها وزيادة عدد الأعضاء بها، ويتم ذلك ضمن مشروع "ناديك يتغير" والذي تضمن تطوير 40 نادي حتى الآن وما زال مستمر. والمسار الثاني يتمثل في إعلان لجام التوسع لأكثر من 100 نادي إضافي".

وتعليقًا على خطط التوسّع لأندية لجام للرياضة قال عدنان الخلف خلال لقائه مع قناة العربية: "بعد افتتاح 11 فرع في الربع الثالث لهذا العام، نحن مستمرون بخطط التوسع الخاصة بأنديتها، حيث نهدف للوصول إلى 250 نادي بحلول عام 2025 على مستوى المملكة والإمارات، ونتوقع خلال الربع الحالي والقادم تحقيق أعلى معدل افتتاحات لأنديتنا سواء النسائية أو الرجالية". مشيرًا إلى أنه سيتم الإفصاح عن المزيد من البيانات المالية إضافة إلى استراتيجية الشركة الجديدة ضمن برنامج مؤتمر يوم لجام المقرّر عقده يوم 6 نوفمبر 2023.

التدريب الشخصي

أدى النمو في أعداد العضوية إلى تعزيز الإقبال على خدمات التدريب الشخصي، وهو ما أدى إلى زيادة إيرادات القطاع إلى 37 مليون ريال و100 مليون ريال خلال الربع الثالث وفترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري على التوالي. وذلك نتيجة لاستثمارات الشركة في البرامج التدريبية سواءً في السباحة أو التمارين الجماعية أو التمارين المتخصصة كالملاكمة والدراجات وغيرها من التدريبات المصممة بشكل علمي وبجودة عالية لتقديم تجربة أفضل للعملاء. وقد أثمرت التحسينات التي تم إدخالها على منصتنا الرقمية المخصصة للأعضاء في عام 2023م إلى تسهيل تجارب الأعضاء في الشراء والدفع والحجز وتسجيل الدخول إلى جلساتهم وتقييمها، في خطوة مهمة نجحت في الارتقاء بتجربة عملاء منتجات التدريب الشخصي وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

علاوة على ذلك، فإن رفع مستوى رقمنة تجربة الأعضاء وطريقة تفاعلهم مع المدربين الشخصيين من خلال منصتنا الإلكترونية سمح بالاستفادة بشكل أفضل من قدرات المدربين الشخصيين، وإتاحة مزيد من الفرص أمامهم لتعزيز نشاطهم وجني مزيد من الأرباح لهم وللشركة.



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نبذة عن لجام للرياضة

شركة لجام للرياضة هي شركة اللياقة البدنية الوحيدة المتداولة علنًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي المالكة الفخورة للعلامة التجارية "وقت اللياقة"، وهي مقدم خدمات متكامل في مجال الصحة واللياقة البدنية.

استثمرت الشركة في جميع جوانب مراكزها الرياضية لتوفّر لمشتركيها أعلى المعايير في مجال الرياضة والترفيه واللياقة البدنية. وإضافة إلى أجهزتها الحديثة، تفخر الشركة بمجموعة مميزة من الموظفين المؤهلين تأهيلا عالياً؛ لتقديم خدمة مثالية وتجربة استثنائية لكل مشتركيها. وتسعى "وقت اللياقة" جاهدة لتوفير أفضل خدمات اللياقة البدنية والرياضة من خلال شبكة مراكزها الرياضية التي تنمو باستمرار في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. وكلها ثقة بأن الجميع يمكنه تحقيق أهدافه الصحية من خلال ممارسة الرياضة، وتحقيق اللياقة للعقل والجسد.