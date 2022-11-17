فازت "باك بيس"، المزود الرائد لمنصة الخدمات المصرفية التفاعلية في 16 نوفمبر 2022، بفئتي "أفضل مزود للحلول المصرفية الرقمية المبتكرة" و"أفضل مزود لمنصات الخدمات المصرفية" في حفل الجوائز المالية بالشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2022. وتعتبر هاتين الجائزتين تقديراً للدور الرائد الذي تلعبه "باك بيس" في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية من خلال نهجها المبتكر في تطوير المنتجات من خلال التركيز على تقديم التجارب الجذابة والمريحة للعملاء.

يُقام حفل الجوائز المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا سنوياً ويُكرّم المؤسسات المالية ومزودي الحلول التقنية والأفراد على إنجازاتهم الاستثنائية ومسيرتهم القيادية الملهمة في القطاع المالي.

ساهم تركيز "باك بيس" على الابتكار وتصميم تجارب العملاء الغامرة من خلال منصتها المصرفية التفاعلية على كسب الشركة للعديد من العملاء البارزين. ومن خلال استثمارها في التقنيات المتطورة وتوسيع الفريق وضم الأفراد ذوي الموهبة والخبرة بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، تتمكن "باك بيس" من تقديم الحلول الفريدة التي تلبي الاحتياجات والاتجاهات المتغيرة لدى العملاء في جميع أنحاء المنطقة. وأدى ذلك إلى قيام مؤسسات مالية بارزة مثل بنك البحرين الوطني والبنك السعودي الفرنسي والبنك الأهلي السعودي باختيار "باك بيس" لقيادة خططها لرقمنة تجربة العملاء وتوفير الخدمات المصرفية المبتكرة.

وتستطيع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى من خلال العمل مع "باك بيس" أن تتحكم بشكل كامل في مشاركة العملاء طوال دورة حياتهم المالية. ويشعر عملاء اليوم بالراحة تجاه التقنيات الرقمية ويتوقعون التجارب المصممة خصيصاً لتناسب حياتهم واحتياجاتهم والتي يتم توفيرها عبر التجارب السلسة. وتوفر منصة الخدمات المصرفية التفاعلية من "باك بيس" إمكانات جاهزة لإدارة رحلة العميل بأكملها عبر الأجهزة ونقاط الاتصال المتعددة.

قال ماتيس إيبيه، نائب الرئيس الإقليمي لدى باك بيس في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "نحن فخورون جداً بفوزنا بجائزتيّ أفضل مزود للخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة وأفضل مزود للمنصات المصرفية الرقمية التي منحتهما إيانا لجنة تحكيم الجوائز المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا. ونركز في باك بيس على تطوير الأدوات والتقنيات التي يمكن أن تساعد المؤسسات المالية على إعادة تصميم عروضها للاستفادة من الإمكانات الهائلة للرقمنة، وهذه الجائزة هي برهان واضح على مسيرتنا الناجحة".

وأضاف: "سنواصل ابتكار الحلول الجديدة التي تعزز التفاعل المصرفي إلى أقصى حد وتقدّم تجارب العملاء المتميزة التي من شأنها أن تساعد البنوك على زيادة أرباحها النهائية".

جمع حفل الجوائز المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا 2022 قادة القطاع المصرفي الإقليميين للاحتفال بالإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي ومكافأة المؤسسات المالية المتميزة.

رُشّحت "باك بيس" من قبل محللي القطاع IDC وForrester وOvum وCelent، وهي شركة موثوقة من قبل أكثر من 150 مؤسسة مالية في جميع أنحاء العالم، وتشمل البنك الأهلي السعودي والبنك السعودي الفرنسي وبنك البحرين الوطني وبنك إلى وبنك الكويت الدولي وآر بي سي وسوسيتيه جنرال وباركليز والمؤسسة العربية المصرفية وبي إن بي باريبا وكابيتال بنك الأردني وسيتي بنك وستزنز بنك ودويتشه بنك وديسكفري بنك وغيرها من المؤسسات المالية والبنوك.

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حول باك بيس:

تتمحور مهمة باك بيس حول مساعدة البنوك على إعادة تصميم تجربتها بما يتناسب مع متطلبات العميل واعتماد نقلة نوعية للتحول إلى نموذج المنصة الواحدة.

حان الوقت اليوم للتحرّر من قيود التكنولوجيا والبنية التحتية المصرفية التقليدية وتبني أحدث الابتكارات في هذا المجال. تهدف باك بيس إلى تقديم المساعدة للمؤسسات المالية على اختلاف أنواعها وأحجامها، بدءاً من المصارف الكبرى وصولاً إلى الاتحادات الائتمانية، على توفير الخدمات والأنظمة التي تتمحور حول متطلبات العملاء.

نحن أنشأنا منصة باك بيس للخدمات المصرفية التفاعلية التي تقدم خدمات متكاملة للعملاء، حيث تعمل منصتنا الشاملة على دعم جميع مراحل تجربة العملاء التفاعلية لكسب ولائهم وتعزيز اعتمادهم عليها، مع توفير تجارب سلسة وخالية من التعقيدات للعملاء والموظفين.

ولطالما احتفت شركات التحليل في القطاع بالمكانة الرائدة لشركة باك بيس من بينها فورستر، ومؤسسة البيانات الدولية، ومجموعة أيت، وأوميديا، وسيلينت، وتستفيد أكثر من 150 من كبرى المؤسسات المالية من منصة باك بيس للخدمات المصرفية التفاعلية، بما في ذلك بنك البحرين الوطني وبنك إلى وبنك آي آند إم وبنك الكويت الدولي وإتش إس بي سي وبنك لوكسمبورغ وبنك تونس العربي الدولي ومصرف باريس الوطني باريباس ومجموعة سوسيتيه جنرال لخدمات الأوراق المالية وكايكسا جيرال دي ديبوسيتوس وسيتزنز بنك والبنك الألماني وبنك ديسكوفري وإتش دي أف سي بنك ومجموعة لويدز المصرفية وبنك موريشيوس التجاري ورابوبنك وبنك رايفايزن ورويال بنك أوف كندا وستاندرد بنك وبنك سوسيتيه جنرال في لبنان وفيرجن موني.

باك بيس هي شركة للتقنيات المالية ممولة من القطاع الخاص، تأسست عام 2003 في أمستردام ولها مكاتب إقليمية في أتلانتا ونيويورك وبويز ومكسيكو سيتي وتورنتو ولندن وكارديف ودبي وكراكوف وسنغافورة وسيدني وطوكيو.