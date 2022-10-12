وقعت "عِلم"، الشركة السعودية الرائدة في مجال توفير الحلول المبتكرة خلال مشاركتها في معرض "جيتكس 2022"، اتفاقية شراكة مع "رسن لتقنية المعلومات"، الشركة التقنية المُشغلة لمنصة "تأميني" (Tameeni)، أول منصات وساطة التأمين الإلكتروني في المملكة العربية السعودية.

وقع الاتفاقية كل من ماجد بن علي الغامدي، مدير إدارة المبيعات في شركة "عِلم"؛ ومؤيد بن عبد الله الفلاج، الرئيس التنفيذي لشركة "رسن لتقنية المعلومات". وتنص الاتفاقية على عقد شراكة بين الجانبين لتقديم خدمة "موجز" عبر المنصات الخاصة بشركة "رسن" وأهمها منصة "تأميني".

وبموجب بنود الاتفاقية سيتم تسهيل عمليات الشراء لعملاء شركة "رسن" من خلال الحصول على تقرير مفصل عن البيانات الخاصة بالمركبات المستعملة الذي تقدمه خدمة "موجز"، إحدى خدمات شركة "عِلم"، حيث تتيح هذه الخدمة لشركة "رسن" التحقق من بيانات المركبات وصحتها وذلك طبقاً للبيانات الموجودة في الجهات الرسمية. كما تنطوي الاتفاقية على ربط أنظمة "عِلم" بالأنظمة الخاصة لشركة "رسن" لتوفير خدمة "موجز" التي تقدم بيانات مفصلة عن تاريخ المركبة منذ وصولها الى المملكة وحتى آخر شخص قام بامتلاكها وعدد الأشخاص الذين تعاقبوا على امتلاكها واستخدامها، وغيرها من البيانات والمعلومات المهمة الخاصة بالمركبة.

وصرّح ماجد بن سعد العريفي، المتحدث الرسمي ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق في شركة "عِلم": "تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز الخدمات المقدمة لعملاء شركة "رسن"، حيث يمكنهم من خلال خدمة "موجز" معرفة المعلومات المهمة حول السيارات المستعملة المراد شرائها، إذ تقدم الخدمة بيانات ومواصفات السيارة الأساسية، ومعلومات عن عدد الملاك السابقين واللون الأساسي للسيارة، بالإضافة إلى تاريخ الحوادث السابقة المسجلة، كما هو الحال مع سجلات التأمين، وغيرها من المعلومات الموثقة رسمياً واللازمة للمشتري أو البائع. وتسهم هذه المعلومات المقدمة في رفع مستوى التقييم العادل للسيارة بالاعتماد على نشاط السوق، فضلاً عن توفير الوقت والجهد على المشترين أو المعنين بالسيارة. ونحن ملتزمون في دعم مساعي التحول الرقمي للقطاع المالي وقطاع التأمين في إطار دعمنا لرؤية المملكة 2030."

من جهته، قال مؤيد بن عبد الله الفلاج، الرئيس التنفيذي لشركة "رسن لتقنية المعلومات": "نسعى من خلال حلولنا التقنية لوساطة التأمين والخدمات المالية إلى تبسيط وتسهيل تجربة المستخدم وتعزيز جهود التحول الرقمي التشغيلي وتعزيز القيمة المضافة بين القطاعات ذات الصلة. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار هذه الجهود، حيث تمثل خطوة متقدمة على طريق دعم وتطوير محفظة أعمالنا، بما في ذلك منصة "تأميني"، بالإضافة إلى تعزيز فرص النمو في المجالات غير المُستغلة في قطاع التأمين ودعم عملائنا وتسهيل عملية شراء العملاء للمركبات من خلال تقرير شامل عن ملكيات السيارة منذ دخولها المملكة."

تعمل خدمة "موجز" على رفع مستوى الثقة والشفافية في سوق المركبات المستعملة من خلال منصة رقمية وتطبيق إلكتروني، حيث تقدم تقريراً معلوماتياً متكاملاً حسب الطلب يبين تاريخ السيارة المستعملة منذ لحظة دخولها للمملكة العربية السعودية. وتوفر خدمة "موجز" تقارير متنوعة مدعومة بالأرقام والاحصائيات والتواريخ التي تهم المستفيدين كعدد مرات الصيانة والمُلاك الذين تعاقبوا على استخدامها، بالإضافة إلى خدمة وصف الحادث التي توضح تاريخ الحادث وسببه والجهة المباشرة له، وغيرها من المعلومات من خلال الربط مع الجهات المختصة (المرور، الفحص الدوري، بعض وكالات السيارات) لضمان تكامل المعلومات وأتمتتها بشكل دوري.

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