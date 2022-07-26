· حفل الإطلاق في بيروت يشهد حضور النائب حسن مراد، رئيس لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة في مجلس النواب اللبناني

لبنان: بالتزامن مع إطلاق نسخة العام 2022 من برنامج هواوي الرائد "بذور من أجل المستقبل" في لبنان، وجّهت الشركة التقنية العالمية الرائدة، دعوة لطلاب الجامعات لاستكشاف أحدث تقنيات هواوي، والتعرف على القيم الثقافية التقليدية والعصرية، وتعزيز تطورهم المهني. وتشهد نسخة هذا العام أيضاً من البرنامج عودة مبادرة Tech4Good للسنة الثانية على التوالي، وهو برنامج تنافسي يتيح للطلاب تحديد مشكلة اجتماعية واقتراح حل تقني لها بالاعتماد على مهارات تقنية المعلومات والاتصالات التي سيكتسبونها خلال البرنامج.

وسيشارك في نسخة هذا العام من البرنامج الذي ينعقد سنوياً منذ العام 2018، ما يزيد على 27 طالباً من مختلف الجامعات المرموقة في لبنان. أما نسخة العام الماضي، فقد شهدت مشاركة 30 طالباً من عدة جامعات لبنانية، وتخرج منهم 26 طالباً، مما منح لبنان معدل تخرج بنسبة 86٪ متفوقة على المعدل العالمي الذي بلغ 73٪.

وبرز في نسخة العام 2021 أيضاً فريق من لبنان كواحد من أبرز عشرة فرق وصلت لنهائيات مسابقة Tech4Good العالمية، وتم اختيار الفرق من بين 79 مشاركة أولية على مستوى العالم من خلال عملية تصويت تنافسية عبر الإنترنت. وكان الفريق قد اقترح حلاً ذكياً لمكافحة الحرائق. ويجمع "نظام مكافحة الحرائق الذكي" بين الأنظمة الحالية والطائرات بدون طيار باستخدام شبكات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي للاستجابة تلقائياً لإنذارات حرائق الغابات قبل انتشارها.

وشهد حفل الافتتاح الذي تم تنظيمه في بيروت، حضور النائب حسن مراد، رئيس لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة في مجلس النواب اللبناني، والذي أكد على وجود تحدٍ كبير يتمثل في الفجوة المعرفية التي تقود إلى تفاوت الفرص المتاحة للمساهمة بشكل فعال في المجتمع. وقال بهذا الخصوص: "ذكرتنا الجائحة العالمية بأن الفجوة الرقمية وأوجه عدم المساواة سواء داخل المجتمعات أو في دول العالم، لم يعد بالإمكان معالجتها بالحلول الجزئية المؤقتة. وهو أمر يفرض علينا بذل جهود حثيثة ومستدامة لوضع التقنيات الرقمية في متناول الجميع دون استثناء وبسهولة تامة".

وأضاف مراد: "في ضوء هذه المعطيات، تبرز أهمية مبادرات رعاية مواهب تقنية المعلومات والاتصالات وتعزيز مهارات الشباب التقنية على غرار برنامج ’بذور من أجل المستقبل‘، كأحد أهم أولويات العمل على تحفيز الفكر الابتكاري للشباب ومنحهم القدرة لاستكشاف الفرص السانحة في عالم التقنية الرقمية ما يساهم في تحقيق التقدم المطلوب في مسارات التنمية والازدهار،ويعود بالنفع على مجالات قطاع تقنية المعلومات والاتصالات لدفع عجلة التحول الرقمي في لبنان ".

وفي كلمته خلال الحفل، شدد محمد شرارة، مدير العلاقات العامة والشؤون الحكومية لشركة هواوي في لبنان، على أهمية تمكين الشباب اللبناني بالمعارف العالمية والمهارات الجديدة التي ستدعم بشكل كبير النهضة الاقتصادية في البلاد ورحلة تحولها

الرقمي، وقال: "بصفتنا مزوداً عالمياً للتقنية، نتحمل مسؤولية النهوض بالمهارات الرقمية عالمياً، وهنا في لبنان على وجه التحديد، حيث تفرض التحديات الحالية مسؤولية إضافية لتأسيس بنية تحتية متقدمة لتقنية المعلومات والاتصالات واستخدام التقنيات الجديدة لتعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي".

وأضاف: "يعتبر برنامج ’بذور من أجل المستقبل‘ التعليمي إحدى أبرز مبادرت هواوي واستثماراتها الهامة في لبنان، ويمثل إطلاقه دلالة على التزامنا برعاية مواهب تقنية المعلومات والاتصالات الوطنية وتطوير قدراتهم، لاسيما وأنهم قادة المستقبل في هذه المجالات، وسيلعبون دوراً رائداً في دعم الاقتصاد الرقمي المتنامي في المنطقة".

يذكر أنه واعتباراً من يوليو 2022، تم تنفيذ البرنامج في 137 دولة ومنطقة وشارك فيه 12000 طالب في أكثر من 500 جامعة بدعم من أكثر من 180 شخصية من رؤساء الدول وكبار المسؤولين والأكاديميين. وينسجم إطلاق البرنامج السنوي مع التزام هواوي بالتعاون مع شركائها المحليين لتوفير المزيد من الفرص للشباب الموهوبين، بهدف تطوير نظام إيكولوجي لمواهب تقنية المعلومات والاتصالات من خلال التعليم والتدريب.

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نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية. وتأسست "هواوي" عام 1987 ويعمل لديها اليوم ما يزيد عن 195,000 موظف في أكثر من 170 دولة ومنطقة ، ونخدم أكثر من ثلاثة مليارات شخص حول العالم. وتتمثل رؤية ورسالة الشركة في العمل المتواصل لإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال طرحها لحلول متكاملة ضمن أربعة مجالات رئيسية تتمثل في شبكات الاتصالات، وتقنية المعلومات، والأجهزة الذكية، وخدمات الحوسبة السحابية.

تتميز محفظة "هواوي" الشاملة والمتكاملة من المنتجات والحلول والخدمات بمزايا تنافسية وآمنة. ومن خلال تعاونها المفتوح والواسع النطاق مع شركائها في النظام الإيكولوجي الشامل، تقدم "هواوي" لعملائها خدمات ذات قيمة مضافة طويلة الأمد، وتعمل على تمكين الأفراد، وإثراء الحياة اليومية في كل منزل، وتشجيع الابتكار في الشركات على اختلاف أشكالها وأحجامها.

تؤمن "هواوي" بأن الابتكار يقوم على فهم متطلبات العملاء، وهذا ما يشجعها على ضخ استثمارات ضخمة في مجال الأبحاث الأساسية التي من شأنها تحقيق نتائج فعلية تسهم في دفع عجلة الابتكار، وتقود مسيرة تطوير العالم نحو الأفضل.

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