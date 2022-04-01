حققت الشركة صافي أرباح عائدة للمساهمين بقيمة 12,2 مليون درهم إماراتي

إجمالي المساهمات المكتتبة للشركة ارتفعت بنسبة 9% على أساس سنوي

الشركة في وضع جيد لتعزيز ميزانيتها العمومية وأدائها في عام 2022 بدعم من استراتيجية النمو التي وضعها مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع ("أمان")، المزود الرائد لخدمات التأمين التكافلي في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن مصادقة مجلس الإدارة على بياناتها المالية المدققة للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021. وحققت الشركة صافي أرباح عائدة للمساهمين بقيمة 12,2 مليون درهم إماراتي.

وتعكس هذه النتائج القوية نجاح استراتيجية النمو الجديدة التي وضعها مجلس إدارة الشركة لتحفيز أدائها المالي عبر التركيز على توسيع النشاط التشغيلي وتحسين الأداء الاستثماري معاً. ووصل إجمالي المساهمات المكتتبة لشركة "أمان" خلال السنة المالية 2021 إلى 249,4 مليون درهم بنسبة زيادة 9% على أساس سنوي، وذلك على الرغم من ازدياد ضغوط التسعير ومصاريف المطالبات.

كما ارتفع إجمالي قيمة حقوق المساهمين بنسبة 32% على أساس سنوي، ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى الجهود الاستراتيجية التي بذلتها الإدارة لتعزيز الأداء المالي.

وفي إطار التعليق على نتائج السنة المالية 2021، قال الدكتور صالح الهاشمي، رئيس مجلس إدارة شركة "أمان": "رغم الظروف الصعبة التي شهدها سوق التأمين العام الماضي، استطعنا تقديم أداء قوي وحافظنا على مسارنا في تنفيذ استراتيجيتنا للنمو. وحققنا ذلك من خلال الإستثمار في التقنيات الجديدة لتعزيز الإنتاجية، وتقليص حجم الأصول غير الاستراتيجية، وإغلاق الفروع غير المربحة، وهو ما انعكس إيجاباً في نهاية المطاف على صافي أرباح الشركة".

وفي مطلع هذا العام، تم اعتماد "أمان" كـ "مزود تأمين مشارك" من هيئة الصحة بدبي، لتصبح بذلك واحدةً من شركات التأمين القليلة في الدولة التي يمكنها تقديم "خطة المنافع الأساسية" بموجب قانون الضمان الصحي في إمارة دبي رقم 11 لسنة 2013. حيث تم إنشاء هذه الخطة لضمان جودة التأمين الصحي لجميع قاطني إمارة دبي، ولا سيما شريحة العمال الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري عن 4000 درهم إماراتي.

وأعرب الدكتور الهاشمي عن تفاؤله بالمزيد من التقدم للشركة في عام 2022: "حيث كانت بداية العام موفقة جداً مع اعتمادنا كـ ’مزود تأمين مشارك‘ من هيئة الصحة بإمارة دبي، الأمر الذي سيدعم مساعينا لتقديم مجموعة واسعة من خدمات التأمين الإسلامي التي تجمع بين كفاءة التكلفة وتحقيق الإستقرار والأمان لمجتمعاتنا. ونؤكد عزمنا لمواصلة العمل في عام 2022 لتحسين ربحية أعمالنا الرئيسية، وتطوير منتجات جديدة وحلول مبتكرة كما عودنا العملاء، وخلق قيمة مستدامة لمساهمينا وشركائنا وحملة وثائق التأمين".

يشار إلى أن شركة "أمان" شرعت عام 2020 في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لمدة 3 سنوات والرامية لتعزيز أدائها المالي وتوسيع شبكة شركائها، فضلاً عن استقطاب أعمال وعملاء جدد. وجاء ذلك تماشياً مع خطة مجلس الإدارة لتحسين المحفظة الاستثمارية وتحقيق عوائد لكل من حملة الوثائق والمساهمين.

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