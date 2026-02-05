القاهرة، أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في جمهورية مصر العربية وإي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 2.015 مليار جنيه. ويعد هذا الإصدار هو الأول ضمن برنامج سندات توريق تم اعتماده مؤخرًا لصالح الشركة بقيمة إجمالية قدرها 30 مليار جنيه.

وقد تم طرح الإصدار على 4 شرائح على النحو الآتي:

تبلغ قيمة الشريحة (A) 423.15 مليون جنيه ومدتها 13 شهر، وتصنيفها الائتماني ( AA+ )

مليون جنيه ومدتها 13 شهر، وتصنيفها الائتماني تبلغ قيمة الشريحة (B) 906.75 مليون جنيه ومدتها 36 شهر، وتصنيفها الائتماني (AA)

مليون جنيه ومدتها 36 شهر، وتصنيفها الائتماني تبلغ قيمة الشريحة (C) 594.425 مليون جنيه ومدتها 60 شهر، وتصنيفها الائتماني (A+)

مليون جنيه ومدتها 60 شهر، وتصنيفها الائتماني تبلغ قيمة الشريحة (D) 90.675 مليون جنيه ومدتها 84 شهر، وتصنيفها الائتماني (A-)

وتعليقًا على هذا الإصدار، أعربت مي حمدي، مدير تنفيذي بقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن اعتزازها بإتمام الإصدار الجديد لسندات توريق لصالح شركة بالم هيلز للتعمير، والذي يأتي ضمن برنامجها المعتمد مؤخرًا بقيمة 30 مليار جنيه. وأكدت حمدي أن نجاح إتمام هذه الصفقة يعكس الإقبال المتزايد من قبل المستثمرين على الأدوات المالية عالية الجودة والمدعومة بأصول عقارية قوية، كما يبرهن على متانة محفظة مشروعات شركة بالم هيلز للتعمير. وأضافت حمدي أن هذا الإصدار يرسخ مكانة إي اف چي هيرميس الريادية في أسواق الدين بمصر، ويؤكد التزامها المتواصل بتقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم استراتيجيات النمو طويلة الأجل لعملائها.

وفي سياق متصل، صرح علي ثابت، رئيس القطاع المالي في شركة بالم هيلز للتعمير، على سعادته باستئناف التعاون المستمر مع إي اف چي هيرميس من خلال النجاح الذي تحقق في إصدارنا الأول ضمن برنامج السندات المورقة الجديد. كما أضاف أن الإقبال الكبير من المستثمرين على هذا الإصدار يعكس ثقة السوق في الأداء المالي لشركة بالم هيلز ومقومات النمو التي تتمتع بها. نحن نطلع إلى صفقة أخرى هذا العام ضمن برنامج سندات التوريق، حيث نركز على استغلال هذا التمويل لتسريع وتيرة البناء في مشاريعنا.

جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومروج الإصدار الأوحد وضامن التغطية في هذه الصفقة. وقد قام مكتب أيه إل سي - علي الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني، بينما قام مكتب كي بي إم جي (KPMG) بدور مدقق الحسابات. وقد قام البنك الأهلي المصري (NBE) وبنك قناة السويس بدور ضامن التغطية، بينما شارك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) وبنك الإمارات دبي الوطني (ENBD) في عملية الاكتتاب. بالإضافة إلى ذلك، قام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ، فيما قام البنك الأهلي المصري (NBE) بدور وكيل الطرح.

