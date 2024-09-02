القاهرة: وقعت مجموعة شركات سوما باي الرائدة في مجال الاستثمار السياحي والمطور العقاري لمنطقة خليج أبو سومة مذكرة تعاون مع شركة ريدكون للتعمير لبدء سلسلة من مشاريع التطوير والبناء الكبرى في منطقة أبو سومة بالبحر الأحمر باستثمارات تتخطى 1.7 مليار جنيه خلال ١٨ شهر.

تشمل الاتفاقية تطوير وبناء مجموعة متنوعة من المشروعات السكنية والتجارية في سوما باي؛ منها مشروع بلانكا، باي ويست فالي، ريف تاون، كوفز 2، ونوتيلوس، و غيرهم.

وقد أوضح المهندس إبراهيم المسيري، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات سوما باي، أن الهدف من هذه الشراكة الواعدة مع ريدكون للتعمير هو تطوير أكثر من 2000 وحدة سكنية، بالإضافة إلى عدد من الفنادق السياحية الفاخرة، مما يعزز مكانة سوما باي كواجهة سياحية متكاملة ومجتمع سكني رائد في البحر الأحمر.

وأضاف المسيري أن حجم الأعمال المتوقع خلال الربع الأخير من هذا العام تتخطي ال 500 مليون جنيه والذي يصل إلى ١،٧ مليار جنيه مع نهاية عام 2025، ومن المنتظر استمرار الشراكة في السنوات القادمة لتحقيق اهداف الشركتين في النمو في هذه المنطقة.

وعبر المهندس طارق الجمال رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتعمير عن سعادته بالتوسع في التعاون مع سوما باي في هذه المرحلة الجديدة من تطوير مشروعات أبو سومة بالبحر الاحمر، وصرح أن الشركة تعتزم الاستثمار في الموارد المحلية، وتطبيق أحدث تقنيات البناء الحديث، خاصة تكنولوجيا (BIM) لدمج توصيف نمذجة معلومات البناء، والتي أحدثت ثورة في الصناعة من خلال توفير طريقة أكثر فاعلية وكفاءة لتصميم المباني وتشييدها وإدارتها، لتقديم مشاريع تتجاوز التوقعات.

كما أشار الأستاذ امل عبد الواحد، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة ريدكون للتعمير، أن نجاح هذا التعاون المشترك سيكون له مردود إيجابي على حقيبة أعمال شركة ريدكون للتعمير في منطقة البحر الأحمر، تماشيًا مع رؤيتها المتمثلة في دفع عجلة الابتكار والتميز في جميع المشروعات الجديدة بالشركة.

هذا وبالإضافة إلى المشروعات السكنية والتجارية، تشمل الشراكة تطوير عددًا من المطاعم، النوادي الشاطئية، المدارس، الفنادق، و مرافق أخرى، مما يضيف ويدعم سوما باي وإمكانياتها الاستثنائية.

نبذة عن (سوما باي):

سوما باي هي واجهة سياحية رئيسية على سواحل جمهورية مصر العربية، حيث تتمركز في موقعًا مثاليًا على سواحل البحر الأحمر (على بعد 40 دقيقة من مطار الغردقة الدولي- 4 ساعات فقط من وسط أوروبا).

يمتد خليج سوما باي علي مساحة 10 ملايين متر مربع، كما يضم خمسة فنادق ومنتجعات سياحية فاخرة، فضلاً عن مجموعة متميزة من المشروعات العقارية القائمة بذاتها والتي يحيط بها البحر من ثلاث جهات. تتميز سوما باي بمجموعة من أجمل الشواطئ الرملية التي تمتد بطول 11 كيلومتر على ساحل البحر الأحمر، وتحتضن على أرضها ملاعب الجولف المتميزة من تصميم "جاري بلاير"، هذا بالإضافة إلي منطقة المارينا التي تتمتع بإطلالة بانورامية مبهرة تجمع بين البحر والجبال الخلابة والصحراء النقية المحيطة بها في لوحة فنيه واحدة.

نبذة عن ريدكون للتعمير:

مع أكثر من 30 عامًا من النجاح، تعد ريدكون للتعمير شركة رائدة في مجال البناء والاستثمار العقاري كما تعتبر واحدة من أكبر ٥ شركات مقاولات مصرية تعمل بمصر.

تأسست الشركة عام 1993، وتشمل محفظة اعمالها العديد من المجالات: السكنية، التجارية، المباني الإدارية، التعليمية، المستشفيات.... الخ مع العديد من العملاء المحليين والعالميين.

تمتلك ريدكون مجموعة من الشركات التي تعمل في المجال الهندسي؛ مثل واجهه لحلول الواجهات الزجاجية والألومنيوم وال GRC، وريدكون ستيل، و Cemento، وريدكون بروبرتيز ، كما تدير ريدكون اجمالي حجم مشروعات بحوالي 3 مليار دولار أمريكي .

تعتبر ريدكون من الشركات الرائدة في الاستثمار في الموارد البشرية والأصول... حيث يبلغ عدد موظفيها الدائمين حوالي 3000 موظف وتمتلك اسطول من المعدات يتخطى ال٣٥٠ معده ثقيلة بالإضافة الي أكثر من ١مليون متر مسطح من الشدات المعدنية والسقالات.

تتميز شركة ريدكون بإمكانياتها المتطورة في التحول الرقمي من خلال استخدامها لأحدث تقنيات الBIM والVDC الي جانب اهتمامها بشكل كبير بمعايير الاستدامة في كافه مشروعاتها، الامر الذي اصبح ضرورة قصوي في مجال صناعة البناء. كما تتميز ريدكون باهتمامها الكبير بالجودة في تنفيذ مشروعاتها، الامر الذي جعلها من كبري الشركات التي تتميز بأعمال ذات جوده عالية، هذا بالإضافة الي السلامة والصحة المهنية اللذين يعتبرا حجر أساس في نجاح أعمالها.

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