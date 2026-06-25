مدينة الكويت، أُدرجت شركة مشاريع الكويت (القابضة) – كيبكو – ضمن قائمة فوربس العالمية لأكبر 2000 شركة مدرجة (Forbes Global 2000) لعام 2026، والتي تُعد من أبرز التصنيفات العالمية للشركات في أسواق المال. وجاءت كيبكو واحدة من أربع شركات كويتية شملها التصنيف هذا العام.

وتصدر مجلة فوربس هذه القائمة سنوياً، مستندةً إلى أربعة مؤشرات مالية رئيسية هي الإيرادات والأرباح والأصول والقيمة السوقية، مما يجعلها من أكثر التصنيفات العالمية شمولاً ومتابعةً في تقييم حجم الشركات وأدائها.

ويعكس إدراج كيبكو في القائمة قوة محفظتها الاستثمارية المتنوعة، ونهجها المنضبط في الإدارة المالية، واستراتيجيتها الاستثمارية طويلة الأجل، إلى جانب متانة نموذج أعمالها عبر قطاعات وأسواق متعددة.

وبهذه المناسبة، قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة كيبكو الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح "يمثل إدراج كيبكو ضمن قائمة فوربس العالمية لأكبر 2000 شركة تأكيداً مستقلاً على قوة أعمال المجموعة ومرونتها. كما يعكس النهج المنضبط الذي نتّبعه في بناء محفظة استثمارية متنوعة، وتعزيز مركزنا المالي، وتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا".

وأضافت "يؤكد هذا الإنجاز التزام فرق العمل في مختلف شركات المجموعة، والأداء الجماعي لشركات محفظتنا الاستثمارية. نواصل تنفيذ استراتيجيتنا، ونبقى ملتزمين بتخصيص رأس المال بكفاءة وتعزيز الحوكمة الرشيدة واغتنام الفرص التي تدعم النمو المستدام في الأسواق التي نعمل فيها".

وواصلت كيبكو خلال السنوات الماضية تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز قوة محفظتها الاستثمارية، وزيادة مرونتها المالية، ودعم النمو طويل الأجل لشركاتها التشغيلية. وقد نجحت المجموعة في إتمام عدد من الصفقات الاستراتيجية، وتعزيز مركزها المالي من خلال الإدارة الاستباقية لالتزاماتها، إلى جانب مواصلة تطوير منظومة الاستدامة والحوكمة المؤسسية.

ويعزز إدراج كيبكو ضمن قائمة فوربس العالمية لأكبر 2000 شركة مدرجة مكانتها كواحدة من الشركات الاستثمارية القابضة الرائدة في المنطقة، ويجسد التزامها المستمر بتحقيق قيمة طويلة الأجل من خلال التنفيذ المنضبط لاستراتيجيتها، وتنويع محفظتها الاستثمارية، وتبني نهج نمو مسؤول.

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لمحة موجزة عن شركة مشاريع الكويت:

شركة مشاريع الكويت (القابضة) هي شركة قابضة تركز على الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد نجحت استراتيجية شركة كيبكو على مدار أكثر من 35 عاماً، وهي الاستراتيجية القائمة على الاستحواذ على الشركات في المنطقة وتطويرها وتوسعة نطاقها ومن ثم بيعها.

تنشط مجموعة شركة كيبكو في عدة قطاعات إلا أن أنشطتها الرئيسية تتضمن شركات تنشط في قطاعات الخدمات المالية، القطاع الغذائي، الإعلام، الخدمات النفطية والبتروكيماويات، العقارات والتعليم. وللمجموعة حصص مُلكية رئيسية في بنوك تجارية وشركات إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية.

ولمزيـد مـن المعلومـات، يرجى الاتصال بـ:

إيمان العوضي

نائب رئيس أول لشؤون الاتصال وعلاقات المستثمرين للمجموعة

eman.alawadhi@kipco.com

مشاري الدهيم

مدير أول للاتصال وعلاقات المستثمرين

Meshari.Alduhaim@kipco.com