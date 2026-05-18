أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت انفستكورب كابيتال (المشار إليها فيما يلي بـ "الشركة")، شركة الاستثمارات البديلة التي أسستها مجموعة انفستكورب القابضة ش.م.ب. (مقفلة) أو ("انفستكورب")، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز "ICAP"، اليوم عن استحواذها على محفظة متنوعة من العقارات الصناعية في الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة تتجاوز 200 مليون دولار أمريكي؛ وتشمل 19 عقاراً بمساحة إجمالية تقارب 1.4 مليون قدم مربعة، موزعة على مدن دالاس-فورت وورث وشيكاغو وإنديانابوليس وسينسيناتي.

تواصل الشركة الاستثمار في أصول عقارية عالية الجودة، ما يمنحها القدرة على تحقيق تدفقات نقدية مرنة وخلق قيمة مستدامة. وتتمتع محفظة الأصول الجديدة بمواقع استراتيجية وتخدم سلاسل التوريد الإقليمية والوطنية، الأمر الذي يضمن ارتفاع الطلب عليها بفضل مستويات إشغال عالية، وقاعدة متنوعة من المستأجرين.

تبلغ نسبة إشغال العقارات الجديدة نحو 97%، من مستأجرين في قطاعات الصناعات الخفيفة والخدمات اللوجستية والتوزيع بالجملة والخدمات الصناعية والشركات الاستهلاكية. وتشمل هذه الأصول 13 مبنى بمساحة إجمالية تقارب مليون قدم مربعة في مدينة دالاس-فورت وورث بولاية تكساس، وأربعة عقارات بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 286 ألف قدم مربعة في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي، وعقار واحد بمساحة تقارب 130 ألف قدم مربعة في مدينة إنديانابوليس بولاية إنديانا، بالإضافة إلى عقار مؤجر بالكامل بمساحة 44 ألف قدم مربعة في مدينة سنسيناتي بولاية أوهايو.

تُعدّ هذه المواقع الأربعة من أبرز مراكز الخدمات اللوجستية في الولايات المتحدة، وذلك بفضل قربها من مراكز سكانية رئيسية، وبنية تحتية حيوية للنقل، وقاعدة اقتصادية متنوعة. ومع قلة المعروض الجديد من العقارات الصناعية والطلب المستمر عليها من المستأجرين، يوفر ذلك ظروفاً مواتية لازدهار الأصول الصناعية ذات المواقع المتميزة.

وبهذه المناسبة، قالت سناء خاطر، الرئيسة التنفيذية لشركة "انفستكورب كابيتال": "يعكس هذا الاستحواذ قوة نهجنا الاستثماري الذي يتيح للمساهمين فرصة الاستثمار في أصول بديلة مختارة بعناية، ومدعومة بأسس سوقية متينة و دخل طويل الأجل. ولا يزال قطاع العقارات الصناعية في الولايات المتحدة واحداً من أكثر قطاعات الأصول الحقيقية مرونةً على مستوى العالم، مستنداً في ذلك إلى تطور سلاسل التوريد، وازدهار النشاط الصناعي المحلي، والطلب المستمر على البنية التحتية الوجستية ذات مواقع استراتيجية. ومن خلال استراتيجيتنا المنضبطة لتخصيص رأس المال وإمكانية الوصول إلى منصة انفستكورب العالمية، يمكننا اغتنام الفرص التي تضمن تحسين جودة المحفظة الاستثمارية وخلق قيمة طويلة الأجل".

من جانبه، قال جوناثان دراكوس، الرئيس التنفيذي للاستثمار في "انفستكورب كابيتال": "توفر ظروف السوق الحالية فرصاً جذابة للاستحواذ على عقارات صناعية عالية الجودة بقيمة جيدة نسبياً، لا سيما في القطاعات التي تتمتع بأساسيات اقتصادية قوية. وتمتاز العقارات الجديدة بمواقع استراتيجية يسهل الوصول إليها عبر عددٍ من أهم الممرات اللوجستية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مستويات إشغال عالية، وقاعدة متنوعة من المستأجرين، وتدفقات نقدية. نواصل التركيز في استراتيجيتنا العقارية على القطاعات والأسواق التي تحقق لنا أداءً قوياً ومرناً عبر دورات السوق بالاستناد إلى محركات الطلب الهيكلية، وضعف المعروض، وجودة العمليات التشغيلية".

يشار إلى أن العقارات الصناعية في الولايات المتحدة لا تزال تستفيد من الاتجاهات الهيكلية طويلة الأجل، من بينها نمو التجارة الإلكترونية، وتعهيد الأعمال في مناطق قريبة، ونشاط التصنيع المحلي. ويساهم ارتفاع تكاليف البناء، وتشديد شروط التمويل، وتباطؤ أنشطة التطوير العقاري في تقييد حجم المعروض الجديد عبر العديد من أسواق الخدمات اللوجستية الرئيسية.

وبفضل كونها جزءاً من منصة "انفستكورب"، تتمتع انفستكورب كابيتال بسهولة الوصول إلى استثمارات عقارية واسعة النطاق في الولايات المتحدة مع حضور قوي تحديداً في القطاعين الصناعي والسكني. وحتى 30 مارس 2026، بلغت قيمة استثمارات "انفستكورب كابيتال" العقارية حوالي 174 مليون دولار أمريكي، مما يعكس نهجها المنضبط لتوسيع حضورها في فرص الأصول العقارية البديلة العالية الجودة.

نبذة عن شركة انفستكورب كابيتال

انفستكورب كابيتال هي شركة مدرجة في السوق المالي أسِّستها مجموعة انفستكورب، وهي متخصصة في الاستثمارات البديلة في الأسواق الخاصة. توفر الشركة للمستثمرين فرصة الاستفادة من محفظة عالمية من الاستثمارات المتنوعة لفئات الأصول البديلة. تشمل هذه الفئات الاستثمار في الشركات الخاصة، والائتمان الخاص، والعقارات، والبنى التحتية، ورأس المال الاستراتيجي. تهدف انفستكورب كابيتال من خلال ذلك إلى تعزيز القيمة وتحقيق دخل متواصل من خلال الأرباح الاستثمارية، والأرباح الموزعة، والإيجارات، والرسوم، والفوائد المستمدة من المحفظة الأساسية.

تُعَدّ مجموعة انفستكورب المؤسِّسة لانفستكورب كابيتال، شركة مستقلة رائدة في مجال الاستثمارات البديلة. تدير المجموعة أصولًا بقيمة 62 مليار دولار أمريكي (بما في ذلك الأصول التي تديرها أطراف أخرى). وتتمتع بخبرة تزيد عن أربعة عقود في تحقيق عوائد كبيرة ومتواصلة عبر استراتيجيات وقطاعات ومناطق جغرافية متعددة.

انفستكورب كابيتال هي شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تحت الرمز ."ICAP”

