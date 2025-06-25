أعلنت "يونيك العقارية"، الشركة الرائدة في قطاع العقارات الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة "إير" (AIR) – الوكيل العقاري القائم بالكامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي". وتُعد "إير" من الشركات المبتكرة في مجال التكنولوجيا العقارية، حيث تعتمد في نموذج عملها على حلول ذكية مدعومة بالكامل بالذكاء الاصطناعي.

ووفقاً لهذه الاتفاقية، ستستثمر "يونيك العقارية" مبلغ 20 مليون دولار أمريكي في شركة "إير" خلال العامين المقبلين، بهدف دفع عجلة الابتكار في السوق العقاري وتعزيز اعتماد تقنيات الجيل القادم في القطاع داخل دولة الإمارات.

تُجسد هذه الشراكة خطوة طموحة نحو مستقبل أكثر تطور للسوق العقاري في المنطقة، إذ تجمع بين الخبرة الراسخة في القطاع وأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف إعادة ابتكار أساليب شراء وبيع واختيار العقارات، والارتقاء بتجربة العملاء إلى مستوى جديد من الذكاء والفعالية. وجاءت هذه الخطوة الاستراتيجية في الوقت الذي تواصل فيه الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها كقوة عالمية رائدة في الابتكار العقاري، مستفيدةً من السياسات الحكومية المتقدمة والبنية التحتية الرقمية المتطورة التي أسهمت في تهيئة بيئة مثالية للتغيير الحقيقي، لاسيما في قطاع الوساطة العقارية.

فقد برزت دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة سبّاقة في تبنّي التحول الرقمي بكامل إمكاناته في الوقت الذي لا تزال فيه العديد من الأسواق العالمية تواجه تحديات تتعلق بالبنية التحتية التقليدية وتشتت البيانات، واتخذت خطوات استراتيجية طموحة مكّنتها من تهيئة بيئة عقارية متقدمة ومرنة. كما أسهم تحرير قطاع الوساطة العقارية في تعزيز التنافسية، فيما أتاح توفير البيانات العقارية بشفافية للمختصين والمستهلكين على حد سواء. فقد تميزت الحكومة الإماراتية بشكل لافت في رقمنه منظومة المعاملات العقارية بشكل كامل، بدءً من مراحل البحث الأولى ووصولاً إلى نقل الملكية، ما أدى إلى تبسيط الإجراءات وتحقيق كفاءة أعلى في أداء السوق.

لا تهدف شراكة "يونيك العقارية" مع شركة "إير" إلى استبدال وكلاء العقارات، بل إلى تمكينهم وتعزيز قدراتهم. إذ ترتكز تكنولوجيا "إير" المتقدمة على تقديم منصة متكاملة تضم تحليلات تنبؤية، ورؤى فورية، وأدوات أتمتة ذكية، تُمكّن الوكلاء من إبرام صفقات أكثر، وإدارة وقتهم بكفاءة أعلى، وتقديم خدمة عقارية دقيقة مدعومة بالبيانات، ليستفيد في المقابل العملاء من تجربة عقارية تتّسم بمستوى عالٍ من الشفافية والموثوقية والتخصيص، تعكس احتياجاتهم وتواكب تطلعاتهم في كل مرحلة من رحلتهم العقارية.

بهذا الصدد، صرّح آراش جليلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة يونيك العقارية، قائلاً: "منذ انطلاقتنا، التزمنا بأن نكون في طليعة السوق العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، مدفوعين برؤية واضحة نحو التميز وابتكار تجارب استثنائية لعملائنا. وتمثل هذه الشراكة مع شركة إير نقطة تحول حقيقية، إذ تجمع بين قوة التكنولوجيا المتقدمة والخبرة البشرية الرفيعة لخلق تجربة عقارية أكثر ذكاءً وسلاسة. نحن لا نواكب المستقبل فحسب، بل نُسهم في رسم ملامحه، عبر تبنّي حلول تضع معايير جديدة لأساليب الاستشارة والتعامل مع العقارات في المنطقة."

كما أضاف ميلاد منشيبور، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إير: "للمرة الأولى، يشهد القطاع العقاري ولادة منصة قائمة بالكامل على الذكاء الاصطناعي، يتم تطويرها بالشراكة مع واحدة من أكثر شركات الوساطة العقارية موثوقية وريادة في المنطقة. هذا الابتكار، الذي انطلق من دولة الإمارات، يحمل في طياته طموح عابر للحدود وتأثير سيتردد صداه في أسواق العقارات حول العالم."

تُبشر هذه الاتفاقية الاستراتيجية والشراكة المبتكرة بين "يونيك العقارية" و"إير" بانطلاق حقبة جديدة في سوق العقارات بدولة الإمارات العربية المتحدة، تتقدّم فيها التكنولوجيا من مجرد أداة مساندة إلى محرّك رئيسي للتغيير. فبدلاً من أن تواكب التقنية تطورات السوق، أصبحت اليوم تُعيد رسم ملامحه وتفتح آفاقاً جديدة لنمو أكثر ذكاءً وفعالية. ومن خلال دمج الخبرة العريقة ليونيك العقارية مع الحلول الذكية المتطورة التي تقدمها شركة إير، ترتقي هذه الشراكة بتجربة العملاء، وتضع أسساً جديدة للتعاملات العقارية تعتمد على البيانات، الدقة، وسرعة الإنجاز، بما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار العقاري والتحول الرقمي في القطاع.

الجدير بالذكر ان يونيك العقارية تتميّز بامتلاكها نطاق واسع من العمليات، وخبرة متعمقة في السوق، إلى جانب سجل حافل بالثقة والتميز لا يضاهيه سوى عدد قليل من المنافسين. بينما في المقابل، تطرح شركة إير نموذج ثوري يعيد تعريف القطاع، حيث تُعزز الخبرة البشرية بأدوات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة وفعالية كل مرحلة من مراحل العملية العقارية.

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