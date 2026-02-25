المساجد الثلاثة توفّر طاقة استيعابية تفوق 1,300 مصلٍّ

البنية التحتية الدينية جزء أصيل من فلسفة إعمار في تطوير مجمّعات متكاملة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت إعمار عن افتتاح ثلاثة مساجد جديدة ضمن مجمّعاتها العمرانية المتكاملة، تزامناً مع شهر رمضان المبارك، في خطوة تجسّد التزامها الراسخ بدعم القيم الروحية وتعزيز الترابط الاجتماعي وتوفير بيئات سكنية متكاملة تنبض بالحياة. وبافتتاح هذه المساجد، يرتفع إجمالي عدد المساجد التي طوّرتها إعمار في مختلف مجمّعاتها إلى 20 مسجداً.

وتشمل المساجد الجديدة مسجد الماجد في خور دبي، ومسجد الغني في إعمار الجنوب، ومسجد الهادي في المرابع العربية 3. وقد جرى تصميم هذه المساجد ودمجها بعناية ضمن المخطط العمراني لكل مجمّع، بما يضمن سهولة الوصول إليها سيراً على الأقدام، ويعزّز حضورها كمكوّن أساسي في الحياة اليومية للسكان.

ويستوعب مسجد الماجد في خور دبي نحو 780 مصلّياً، فيما يخدم مسجد الغني في إعمار الجنوب حوالي 364 مصلّياً، ويستوعب مسجد الهادي في المرابع العربية 3 ما يقارب 200 مصلٍّ. وبذلك، توفّر المساجد الثلاثة مجتمعةً طاقة استيعابية تزيد على 1,300 مصلٍّ، ما يعزّز البنية الروحية والاجتماعية داخل هذه المجمّعات.

ويعكس تطوير هذه المساجد النهج المتكامل الذي تتبعه إعمار في تخطيط مجمّعاتها، حيث تُعد دور العبادة عنصراً محورياً ضمن منظومة المرافق الأساسية إلى جانب المدارس والحدائق ومراكز التسوق والخدمات العامة. ويكتسب افتتاحها خلال شهر رمضان المبارك بُعداً خاصاً، إذ تتيح للمقيمين أداء صلوات التراويح والتجمعات الرمضانية في أجواء إيمانية قريبة من منازلهم، وتؤكد دور المسجد كمركز للتلاقي وتعزيز الروابط بين سكان المجمّع.

ومع مواصلة إعمار تطوير مجمّعات عمرانية رائدة في مختلف أنحاء دبي، تظل البنية التحتية الاجتماعية جزءاً أصيلاً من رؤيتها طويلة الأمد لبناء مجمّعات مستدامة تتمحور حول الإنسان. ويؤكد الاستثمار المستمر في إنشاء المساجد حرص إعمار على إيجاد بيئات متكاملة تدعم النمو العمراني، وترسّخ الهوية الثقافية، وتعزّز الرفاه الروحي والتماسك الاجتماعي ضمن مجمّعاتها.

نبذة عن إعمار العقارية ش.م.ع:

إعمار العقارية ش.م.ع، شركة مدرجة في سوق دبي المالي، وهي من الشركات العالمية الرائدة في مجال التطوير العقاري ومشاريع الحياة العصرية، وتتمتّع بحضور قويّ في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وآسيا. وتعتبر إعمار من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم، ولديها رصيد من الأراضي يقارب 618 مليون قدم مربع في الإمارات العربية المتّحدة والأسواق العالمية الرئيسية.

لدى إعمار سجلّ حافل بالإنجازات في استكمال المشاريع وفقاً للمواعيد المحدّدة، وسلّمت منذ العام 2002 أكثر من 125,600 وحدة سكنية في دبي والأسواق العالمية الرئيسية. ولدى الشركة حوالي 1.4 مليون متر مربّع من الأصول التي تولّد إيرادات مستمرّة، و41 فندقاً ومنتجعاً تضمّ قرابة 10,000غرفة (تشمل الفنادق المملوكة للشركة والفنادق التي تقوم بإدارتها). وتساهم عمليات الشركة في قطاعات مراكز التسوّق، والضيافة، والترفيه والتسلية، والتأجير التجاري بالإضافة إلى أنشطة إعمار في الأسواق العالمية، بنسبة تقارب 26% من إجمالي إيرادات الشركة.

ويعتبر كلّ من "برج خليفة"، المعلم العمراني العالمي، و"دبي مول"، أكثر وجهات التسوّق والترفيه زيارةً في العالم، ونافورة دبي، أكبر نافورة راقصة في العالم، من أبرز المشاريع التي قامت إعمار بتطويرها حتى اليوم.

