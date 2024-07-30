مؤسسات استثمارية عامة وخاصة تنضم إلى الجولة التي قادتها شروق بارتنرز لجعل الذكاء الاصطناعي في متناول جميع المؤسسات العامة والخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت اليوم انتلماتكس Intelmatix، الشركة الرائدة في مجال التقنيات العميقة والذكاء الاصطناعي، عن إغلاق لجولة تمويلية من السلسلة "أ" (Series A) بقيمة 20 مليون دولار بنجاح تام. وتمكنت الجولة التي قادتها شركة شروق بارتنرز، من جذب استثمارات من مؤسسات عامة وخاصة في المنطقة، بما في ذلك الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC)، وشركة الاستثمارات التقنية السعودية (STV)، وشركة العليان المالية، ومجموعة سلطان القابضة، وشركة زين فينتشرز، وصندوق رؤى للنمو.

وتأتي هذه الاستثمارات دلالة على الثقة في شركة انتلماتكس، وتتزامن مع تركيز السعودية المتزايد على الذكاء الاصطناعي، والذي تمثل بإطلاق صندوق الذكاء الاصطناعي بقيمة 40 مليار دولار في مارس 2024، وهو مبادرة تهدف المبادرة إلى وضع المملكة كأكبر مستثمر في الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم والإسهام في تنويع الاقتصاد الوطني بعيداً عن النفط.

وقال معالي الدكتور نبيل كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) معلقاً، “استثمارنا في شركات الذكاء الاصطناعي نابع من التزامنا بالمساهمة في إطلاق وتعزيز دور التقنيات العميقة والذكاء الاصطناعي في الاقتصاد السعودي..”

وكانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية قد أطلقت البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات (NTDP)، وفي هذا الخصوص يقول إبراهيم نياز، الرئيس التنفيذي لبرنامج (NTDP)، "نهدف إلى تمكين وتسريع تبني الذكاء الاصطناعي من خلال دعم الشركات الناشئة في مجال التقنيات العميقة في المملكة، بما يمكن أبحاث الذكاء الاصطناعي وتطوير المواهب في هذا المجال، وقد كانت انتلماتكس واحدة من أولى الشركات التي حصلت على دعم من برنامج NTDP."

وتأسست انتلماتكس من قبل علماء من معهد ماساتشوستس للتقنية (MIT) بهدف معالجة الفجوة في تقنية الذكاء الاصطناعي ورأس المال البشري في المنطقة من خلال منتجها الرئيسي، منصة ذكاء القرارات المؤسسي (EDIX) التي تهدف لأن تكون أكثر منصات الذكاء الاصطناعي المؤسسي سهولة في الاستخدام على مستوى العالم، وهي مصممة لتكون سهلة الوصول والاستخدام لجميع أنواع المستفيدين داخل المؤسسة، من مجلس الادارة إلى مسؤول المتجر، مما يزيد من تأثير المنصة ويسرّع تبنيها داخل المؤسسة دون الحاجة إلى تواجد مهارات عالية في الذكاء الاصطناعي.

وقال د. أنس الفارس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة انتلماتكس: "تعد منصة EDIX محطة واحدة وحلا شاملا للمؤسسات في القطاعات المختلفة التي تحتاج إلى قدرات الذكاء الاصطناعي لتعزيز إنتاجيتها، دون القلق بشأن نقص المهارات في الذكاء الاصطناعي أو الاستثمار الكبير في بناء الأنظمة والبنية التحتية."

ومن جهته، أفاد نبيل العامودي، الرئيس التنفيذي لشركة العليان المالية، "منتجات انتلماتكس للذكاء الاصطناعي ضرورية للمؤسسات في المنطقة حيث تساعدها في تبني الذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرار ."

وبدوره علق بدر الخرافي، رئيس مجلس إدارة مجموعة زين، "الشركات التي لم يكن بإمكانها تحمل الوقت والتكلفة لتطوير قدراتها في الذكاء الاصطناعي يمكنها الان الاعتماد على تقنيات انتلماتكس لتعزيز إنتاجيتها."

وصرح يوسف البابطين، الشريك في شروق بارتنرز، "يتماشى هذا الاستثمار في انتلماتكس مع التزامنا بدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي المبتكرة التي تعالج التحديات المعقدة وتفتح فرص نمو جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديداً في المملكة العربية السعودية."

نبذة عن انتلماتكس Intelmatix

تعد انتلماتكس شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات العميقة, وتتواجد في كل من الرياض ولندن وبوسطن. تُمكّن انتلماتكس المؤسسات من التغلب على التحديات التي تواجهها واتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة وبنتائج أفضل من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وذكاء القرارات. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.intelmatix.com.

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