ستوفر سيمنس للطاقة تقنيات رئيسية لتوليد الكهرباء وخدمات طويلة الأجل لمشروعي المسفاة والدقم المستقلين لإنتاج الكهرباء في عُمان. وستزيد محطتا الكهرباء العاملتان بنظام الدورة المركبة، بقدرة مخططة تبلغ نحو ٢٫٦ جيجاوات، القدرة الإنتاجية للكهرباء في البلاد بنحو ٢٠٪، وستسهمان في توفير إمدادات كهرباء موثوقة لأكثر من ٢ مليون شخص. ويشمل نطاق أعمال سيمنس للطاقة ٦ توربينات غازية من الفئة إف، و٦ مولدات كهربائية، واتفاقيات خدمات طويلة الأجل تمتد لعشرين عاماً.

ستسهم المحطتان في تلبية احتياجات عُمان المتزايدة من قدرات إضافية لتوليد الكهرباء في موقعين يتمتعان بأهمية استراتيجية. إذ تقع محطة المسفاة ضمن أحد أكبر مراكز الطلب على الكهرباء في سلطنة عُمان بمحافظة مسقط، بينما تقع محطة الدقم داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في محافظة الوسطى، التي تُعد مركزاً صناعياً ولوجستياً رئيسياً على ساحل بحر العرب.

يتم تطوير المشروعين من قبل تحالف يضم الاتحاد للماء والكهرباء، ونبراس للطاقة، وبهوان لخدمات البنية التحتية، وشركة كوريا ويسترن باور. وتتولى شركة دوسان إنيربيليتي، ضمن تحالف مع شركة سيبكو-٣، مسؤولية أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاءات للمحطتين، فيما ستتولى شركة نماء لشراء الطاقة والمياه شراء الطاقة المولدة من المشروعين.

وصرح معالي وزير الطاقة والمعادن سالم العوفي، خلال زيارته إلى مصنع سيمنس للطاقة لتوربينات الغاز في برلين هذا الأسبوع، قائلاً: "يعكس مشروعا المسفاة والدقم التزام سلطنة عُمان ببناء منظومة طاقة مرنة وجاهزة للمستقبل. نعمل على تعزيز موثوقية إمدادات الكهرباء من خلال العمل مع مزودي التكنولوجيا الرائدين مثل سيمنس للطاقة، ونشر توربينات غازية متقدمة قادرة على التشغيل المشترك باستخدام الهيدروجين، مع دعم استراتيجيتنا طويلة الأجل لتنويع مزيج الطاقة في السلطنة. وسيساعد ذلك على توفير المرونة اللازمة لزيادة استخدام الهيدروجين بمرور الوقت مع تقدم عملية التحول الطاقي. كما سيُسهم هذا التعاون في ترسيخ الأساس لنظام كهربائي ذو انبعاثات كربونية أقل، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم أهداف رؤية عُمان ٢٠٤٠."

وأضاف كريم أمين، عضو مجلس الإدارة التنفيذي في سيمنس للطاقة:" ستكتسب إمدادات الكهرباء المرنة والموثوقة أهمية بالغة في المرحلة المقبلة، من خلال دعم استقرار الشبكة الكهربائية وتمكين دمج المزيد من مصادر الطاقة المتجددة ضمن المنظومة، مع مواصلة سلطنة عُمان توسيع قاعدتها الصناعية وبنيتها التحتية الكهربائية. ونفخر بدعم هذه المسيرة والبناء على إرث راسخ في عُمان، عبر تزويد محطتي المسفاة والدقم الرئيسيتين بتوربيناتنا الغازية المتطورة وخبراتنا وقدراتنا الخدمية، لتوفير طاقة عالية الكفاءة وإضافة قدرة إنتاجية كبيرة تبلغ ٢٫٦ جيجاوات إلى منظومة الكهرباء في السلطنة، بما يسهم في تلبية الطلب المتنامي وتحقيق أهداف الطاقة الطموحة."

سيتم تصنيع المكونات الخاصة بالمشروعين في مواقع التصنيع التابعة لسيمنس للطاقة في ألمانيا. وستُصنّع التوربينات الغازية «إس جي تي ٥-٤٠٠٠ إف» في برلين، بينما ستُصنّع المولدات الكهربائية «إس جين ٥-٢٠٠٠ بي» في مولهايم.

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تُعد سيمنس للطاقة واحدة من الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا الطاقة على مستوى العالم. تدعم سيمنس للطاقة الانتقال إلى عالم أكثر استدامة من خلال العمل مع شركاء وعملاء الشركة على أنظمة الطاقة المستقبلية. تغطي منتجات وحلول وخدمات سيمنس للطاقة تقريبًا سلسلة القيمة في مجال الطاقة بالكامل، بدءًا من توليد الطاقة والحرارة ونقلهما، وصولًا إلى التخزين، بالإضافة إلى تكنولوجيا الطاقة التقليدية والمتجددة، مثل التوربينات الغازية والبخارية، ومحطات الطاقة الهجينة التي تعمل بالهيدروجين، والمولدات والمحولات الكهربائية. تعزز شركة سيمنس جاميسا، التابعة لسيمنس للطاقة والمتخصصة في مجال طاقة الرياح، من مكانة الأخيرة كرائدة في مجال الطاقات المتجددة على مستوى العالم. يُقدر أن سدس الكهرباء المنتجة عالميًا يعتمد على تقنيات سيمنس للطاقة. توظّف سيمنس للطاقة نحو ١٠٥٬٠٠٠ موظف حول العالم في أكثر من ٩٠ دولة، وحققت إيرادات بلغت ٣٩٫١ مليار يورو في السنة المالية ٢٠٢٥. www.siemens-energy.com

-انتهى-

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