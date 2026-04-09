أبوظبي/ المنامة : وقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومصرف البحرين المركزي اتفاقية لمقايضة العملات بين الدرهم الإماراتي والدينار البحريني، وذلك خلال مراسم توقيع عُقدت افتراضياً. وتبلغ القيمة الاسمية لاتفاقية المقايضة 20 مليار درهم إماراتي، )2 مليار دينار بحريني(، وتمتد لمدة خمس سنوات.

وقع الاتفاقية كل من، معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وسعادة السيد خالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي بحضور مساعدي المحافظ وكبار المسؤولين من الطرفين، بهدف تعزيز التعاون المالي بين البلدين.

وبهذه المناسبة صرح معالي خالد محمد بالعمى "أن هذه الاتفاقية تؤكد حرص دولة الإمارات ومملكة البحرين على توسيع آفاق التعاون المالي والنقدي، ودعم العلاقات التجارية والاستثمارية. كما تجسد التزام الجانبين بتعزيز استخدام العملات المحلية، وتطوير أطر التعاون بين البنوك المركزية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار المالي وتعميق الشراكات الإقليمية والدولية."

من جانبه، صرح سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان "بأن هذه الاتفاقية تعكس متانة العلاقات الراسخة بين قيادتي مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتمثّل محطة بارزة تصب في الدفع بمسار العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين نحو مستويات أكثر تقدماً في شتى المجالات، كما تسهم في تعزيز التعاون بين المصارف المركزية ودعم التكامل المالي الإقليمي والنمو الاقتصادي والاستقرار المالي."

