في ظل هذا النمو القوي، ترحب الشركة بانضمام السيد هيثم الخطيب لفريقها كرئيس جديد للإيرادات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت منصة يونيفاي آبس (UnifyApps)، الرائدة في مجال حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي للمؤسسات، اليوم عن نجاحها في جمع تمويل جديد بقيمة 20 مليون دولار في جولة تمويلية من السلسلة" أ". وقد قادت هذه الجولة الاستثمارية شركة أيكونيك جروث ICONIQ Growth، بمشاركة عدد من مستثمري الشركة، من بينهم إليفيشن كابيتال Elevation Capital.

وتزامن هذا مع انضمام مات جاكوبسون، الشريك العام في شركة أيكونيك جروث ICONIQ Growth، إلى مجلس إدارة يونيفاي آبس كجزء من سلسلة التمويل الجديدة، وبذلك يصل إجمالي تمويل الشركة إلى 31 مليون دولار، تسخر للاستفادة التامة من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ضمن كافة الأقسام باعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي والتي تسمى ب"وكلاء الذكاء الاصطناعي".

نجحت منصة يونيفاي آبس على مدار العام الماضي في بناء أساس بيانات متكامل وقوي للمؤسسات، للربط وأتمتة ومعالجة أكثر المشكلات شيوعا وإلحاحا في بيئات الأعمال الحديثة والتي تتمثل في نقص في الكفاءة والنمو بسبب تواجد مئات التطبيقات والبيانات المتفرقة والتي تؤدي إلى ظهور فجوات في البيانات، وسير عمل متقطع، لذا صممت يونيفاي آبس لتكون مرنة وقابلة للتوسع وتتفادى نقاط الضعف السابقة، معتمدة على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ودمج مختلف تطبيقات البرمجيات السحابية (SaaS) بسهولة وفعالية، والتي بفضلها ستتمكن لمؤسسات من إدارة بياناتها بشكل مركزي، وأتمتة عملياتها، وبناء بنية تحتية قوية للبيانات دون الحاجة إلى خبرات تقنية متخصصة.

وبفضل هذا التمويل الجديد، حازت يونيفاي آبس على قوة أكبر لتوسيع دعمها للمؤسسات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، وهي المنطقة التي تولي أولوية عليا لدمج الذكاء الاصطناعي والتحول القائم على البيانات، كما اتخذت دبي مركزا لها في منطقة الشرق الأوسط، لترسيخ مكانتها في السوق وتسهم في مساعدة المؤسسات على تبني الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع المبادرات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وبفضل منصة يونيفاي آبس المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكن للمؤسسات الآن تبني وكلاء ذكاء اصطناعي مصممين خصيصاً لتلبية احتياجاتهم الخاصة، لتعزيز كفاءة العمليات عبر مختلف الأقسام من تكنولوجيا المعلومات إلى الموارد البشرية والمبيعات، تم بناء هؤلاء الوكلاء على منصة يونيفاي آبس التوليدية للمؤسسات -Unified Enterprise GenAI Platform- بميزات عديدة تشمل أدوات للمراقبة، ومعايير أمان، وإمكانيات تحسين دقيقة، مما يضمن نشر الذكاء الاصطناعي بالتركيز على الدقة، والأمان، وقابلية التدقيق – وهي عناصر أساسية للشركات في الأسواق سريعة التطور والمتمركزة على الابتكار.

تعقيبا على الموضوع، قال مات جاكوبسون، الشريك العام في شركة أيكونيك جروث:" تدرك يونيفاي آبس أن تحقيق وكلاء ذكاء اصطناعي موثوقين وفعّالين يتطلب نهجاً شاملاً، ومن خلال مواءمة كل مصدر بيانات وتطبيق مع احتياجات المؤسسة، تمكن يونيفاي آبس الذكاء الاصطناعي من فهم العمل وتنسيقه فعلياً."

وأضاف: "نحن فخورون بالعمل مجدداً مع بافيتار سينغ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة يونيفاي آبس، لأننا نؤمن بأنه يدرك تماما ما تحتاجه كبرى المؤسسات لمعالجة مشكلات تجزئة البيانات وتحقيق نتائج مذهلة."

وبالتزامن مع التمويل الجديد، رحبت يونيفاي آبس بالرئيس التنفيذي الجديد للإيرادات، هيثم الخطيب، كشريك مؤسس جديد للشركة، والذي كان قد شغل قبل انضمامه إلى يونيفاي آبس، منصب نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات للأسواق النامية لدى شركة سبرينكلر،وسيسهم سجله الحافل في مجال توسيع نطاق شركات البرمجيات المؤسسية في تسريع دخول يونيفاي آبس إلى السوق ونمو إيراداتها.

من جانبه، قال بافيتار سينغ، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة يونيفاي آبس: "نحن ممتنون للغاية لفرصة العمل مع أيكونيك جروث، الفريق الذي لا يُضاهى في قدرته على دعم الجيل القادم من اللاعبين الرئيسيين في سوق البرمجيات كخدمة (SaaS)، إن شبكتهم الواسعة وشراكتهم سيكون لهما دور حاسم في مرحلتنا التالية من النمو التي نوفر من خلالها منصة وكلاء الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا للمؤسسات في كل مكان."

حققت يونيفاي آبس نجاحا كبيراً في بداياتها مع مع عملائها الأوائل، والذي كان من ضمنهم أحد أكبر خمسة بنوك في العالم، ومزود اتصالات رائد، وشركة أمنية رائدة، ويبرز هذا الزخم لدى العملاء في الطلب الملح على الحلول التي تبسط وتسهل تكامل الذكاء الاصطناعي في بيئات المؤسسات، ونتيجةً لهذا النجاح، شهدت الشركة نمواً سريعاً، حيث توسعت لتضم أكثر من 150 موظفاً وأقامت مكاتب جديدة في غورغاون، دبي ونيويورك.

نبذة حول يونيفاي آبس

يونيفاي آبس هي منصة تكامل موحدة متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI)، تعمل على إحداث ثورة في كيفية ربط الشركات للتطبيقات المختلفة وتمكين وكلاء الذكاء الاصطناعي عبر مختلف الأقسام، تأسست يونيفاي آبس في عام 2023 على يد بافيتار سينغ وفريق من الشركاء المؤسسين : أبهيشيك كورانا، راتشيت ميتال، سوميت ناندال، هيثم الخطيب، أبهيناف سينجي، راهول أنيشيتي، كافيش مانوبولو، شيفام ساتراوال، وروهان فيجاي -،، وتدير عملياتها عالميا من مكاتبها في الهند، دبي والولايات المتحدة.

لتقليل الأنظمة المجزأة وسد فجوات البيانات من خلال تمكين الفرق من تطوير خطوط أنابيب البيانات والتطبيقات المعقدة وأتمتة سير العمل وبناء تطبيقات على مستوى المؤسسة ونشر خطوط أنابيب بيانات وكلاء الذكاء الاصطناعي. تم تصميم UnifyApps لتوسيع نطاق المؤسسة وتعقيدها وأمانها، وهي في طليعة تسريع فوائد الذكاء الاصطناعي لكل قسم في المؤسسة.

تعمل المنصة على تمكين الشركات من تقليل الأنظمة المجزأة وسد فجوات البيانات من خلال تمكين الفرق من تطوير التطبيقات معقد خطوط أنابيب وأتمتة سير العمل وبناء خطوط تدفق البيانات، حيث صُممت يونيفاي آبس خصيصا لتلبية احتياجات المؤسسات الكبيرة والمعقدة، مع التركيز على أعلى معايير الأمن، وتُعدّ رائدة في مجال نقل البيانات، حيث تعمل على تحويل المشهد الرقمي لتعزيز للاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ضمن كافة أقسام المؤسسات.

نبذة حول أيكونيك جروث

تتعاون "أيكونيك جروث" مع أصحاب الرؤى الذين يسهمون في رسم مستقبل صناعاتهم لتحقيق تغيير إيجابي في العالم، من خلال منصتنا الاستثمارية ونظامنا البيئي المتميز، نعمل على تعزيز نجاح شركات محفظتنا منذ مراحل النمو المبكرة وصولاً إلى الطرح العام الأولي وما بعده، إذ تشمل محفظتنا شركات رائدة مثل أدين، وإير بي إن بي، وعلي بابا، والتيريكس، وأوتوماتيك، وبامبو إتش آر، وبريز، وشيم، وكوليبرا، وكوبا، وداتادوغ، ودوكوسين، وجيت لاب، وماركتا، وميرو، وبروكور، وريد فينشرز، وريلاتيفيتي، وسيرفيس تايتان، وسنو فليك، وسبرينكلر، وتراكستوب، وأوبر، وفولت، وزوم، وغيرها. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع التالي ICONIQGrowth.com

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