الشراكة بين مجموعة الشايع و"المباني" تعزز مكانة مدينة جابر الأحمد كوجهة حضرية عصرية من خلال استقطاب علامات تجارية عالمية رائدة ضمن محفظة الشايع التجارية مثل اتش آند ام وبرايمارك وألتا بيوتي

الكويت – أعلنت شركة المباني عن توقيع اتفاقية مع مجموعة الشايع، الشركة الرائدة في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية، لافتتاح أكثر من 20 محلاً في أڤنتورا مول، على مساحة تأجيرية إجمالية تبلغ أكثر من 10 آلاف متر مربع. ومن المقرر افتتاح أڤنتورا مول في الربع الثالث من عام 2026.

علامات تجارية بارزة

وستضم محفظة محلات مجموعة الشايع في أڤنتورا مول مجموعة واسعة ومتنوعة من العلامات التجارية، مثل ستاربكس، أمريكان إيجل، فوت لوكر، اتش آند ام، ريزينج كينز، شيك شاك، تشيبوتلي، ڤيكتوريا سيكريت، باث & بودي وركس، بالإضافة إلى برايمارك وألتا بيوتي، اللذين افتتحا أول محلاتهما في المنطقة في الأڤنيوز في الكويت خلال الربع الأخير من العام الماضي.

ومن المقرر افتتاح ألتا بيوتي في أفنتورا مول خلال الربع الأخير من عام 2026، بينما سيتم افتتاح برايمارك في الربع الأول من عام 2027.

إثراء تجربة الزوار ودعم الاقتصاد الوطني

وبهذه المناسبة، صرح السيد وليد خالد الشريعان، الرئيس التنفيذي لشركة المباني، قائلاً: " نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع مجموعة الشايع، التي تعد من أبرز الشركات الرائدة في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية. وتمثل هذه الشراكة امتداداً لعلاقة التعاون الوثيقة التي تجمعنا والتي أثمرت عن العديد من النجاحات المشتركة في مشاريعنا المختلفة".



وأضاف الشريعان: " يعد مشروع أڤنتورا والذي يتضمن "أڤنتورا مول" والعنصر السكني "أڤنتورا ريزندنسز"، وجهة متكاملة للعيش والترفيه والتسوق في مدينة جابر الأحمد، إلى جانب دوره في خلق الفرص الوظيفية ودعم الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية الكويت التنموية المستقبلية."

تقديم تجارب مبتكرة ومتنوعة

ومن جهته، قال السيد جون هادن، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع: "نفخر بأن نكون جزءاً من أڤنتورا مول، والذي يعكس التزامنا بتقديم أفضل العلامات التجارية العالمية وأرقى تجارب التسوق والترفيه لزبائننا. ومع أكثر من 20 محل من أبرز علاماتنا التجارية، فإن هذا الاستثمار يؤكد دعمنا لمسيرة النمو في دولة الكويت".

وأضاف هادن: "ننظر إلى أڤنتورا مول كوجهة استراتيجية جديدة تعكس تطور قطاع التجزئة في الكويت، حيث ينسجم المشروع مع طموحاتنا في تقديم تجارب مبتكرة ومتنوعة تلبي تطلعاتنا."

وجهة جديدة بهوية معاصرة

ويجسد مشروع أڤنتورا في مدينة جابر الأحمد رؤية مستقبلية للمشاريع التنموية في دولة الكويت، حيث يعتبر أحد المشاريع المجتمعية قيد الإنشاء حالياً ضمن نظام الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وتتولى المباني مع تحالف يضم مجموعة الصناعات الوطنية وشركة التخصيص القابضة تطوير المشروع الواقع ضمن تطوير مدينة جابر الأحمد، حيث تم اختيار التحالف بصفته "المستثمر الفائز" بقيادة شركة المباني.

وتنطلق رؤية تصميم المشروع من خلق وجهة جديدة بهوية معاصرة، وفرصة للاستمتاع بالعيش في مدينة حديثة تنبض بالحياة، وتنسجم فيها أبرز عناصر البيئة الحضارية الملهمة متضمنة القطاع السكني متجسداً في أڤنتورا ريزدنسز والمجمع التجاري أڤنتورا مول، بالإضافة إلى العديد من المرافق العامة والخدمات.

وقد تم تصميم أڤنتورا مول بمعايير عالمية ليكون رمزاً معاصراً لمدينة جابر الأحمد، وذلك من أجل استقطاب الزوار من جميع أنحاء الكويت، حيث يتضمن العديد من المحلات والعلامات التجارية العالمية، والتي ستشمل محلات التجزئة والمطاعم والمقاهي المختلفة لتضيف تجربة متميزة للتسوق والترفيه.

عن المباني

شركة رائدة في مجال تطوير المشروعات العقارية، تمتلك رأس مال يقدر بأكثر من 140 مليون دينار كويتي، كما تتعاون مع شركائها ضمن مشروعات عقارية جديدة ومبتكرة تخلق قيمة لمساهميها والمجتمع.

وقد تم إدراج المباني في القطاع العقاري بسوق الكويت للأوراق المالية منذ عام 1999، وهي مصنفة حالياً ضمن مؤشر MSCI ومؤشر السوق الأول، وهو سوق النخبة الذي يضم الشركات الأكثر سيولة والأكبر من حيث القيمة السوقية.

وتعمل المباني في قطاعات رئيسة وهي تطوير مشاريع متعددة الاستخدامات، إدارة وتشغيل المجمعات التجارية وتصميم وإدارة المشاريع.

عن مجموعة الشايع

مجموعة الشايع، هي شركة عائلية تأسست في الكويت عام 1890 ولديها سجلاً ثابتاً من النمو والابتكارات. أثبتت الشايع نفسها كشركة رائدة في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية، لتقدم لزبائنها خيارات غير محدودة مع أكثر من 50 علامة من العلامات التجارية المفضلة لدى الزبائن.

تُدير المجموعة عدداً كبيراً من العلامات التجارية وفق أعلى مستويات الخدمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وأوروبا، مع أكثر من 3500 محل ومقهى ووجهة ترفيهية، ومركز عمليات لوجستية رئيسية ومنشآت مركزية لإنتاج الأغذية، بالإضافة إلى أكثر من 125 منصة تسوق إلكترونية ورقمية بما في ذلك "أورا"، أحد أكبر برامج الولاء في قطاع التجزئة في المنطقة.

يعمل لدى الشركة أكثر من 50,000 موظف في قطاعات متعددة تشمل الأزياء والأغذية والصحة والجمال والصيدلة والضيافة والتسلية والترفيه العائلي، ويجمعهم الالتزام بتقديم خدمة زبائن مميزة وتجربة تسوق فريدة لدى مختلف علامات الشركة التجارية.

تعكس مجموعة العلامات التجارية التي تديرها مجموعة الشايع التطور الدائم الذي تختبره المجموعة وتقدم خيارات واسعة تتماشى مع أسلوب حياة زبائنها. بدءاً من المحلات والمطاعم المنتشرة في أرقى المجمعات التجارية، إلى المقاهي المحلية وخدمة طلبات السيارات والتسوق أونلاين، حيث تقدم المجموعة لزبائنها العلامات التجارية المفضلة لديهم مثل ستاربكس، أمريكان إيجل، فوت لوكر، فيكتوريا سيكريت، اتش آند ام، باث آند بودي وركس، شارلوت تلبوري، ريزينج كينز، شيك شاك، تشيبوتلي، برايمارك، وألتا بيوتي.

اكتشفوا المزيد عن مجموعة الشايع عبر www.alshaya.com.

