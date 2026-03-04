الشركة اتمت الإغلاق المالي لـ 15 مشروعاً بكلفة استثمارية إجمالية بلغت 70 مليار ريال

طاقة إنتاجية جديدة للكهرباء تبلغ 13.2 جيجاواط و1.7 مليون متر مكعب من المياه يومياً دخلت حيّز التشغيل خلال السنة

الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت اليوم شركة أكوا (المعروفة سابقاً باسم أكوا باور)، أكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والرائدة في مجال تحوّل الطاقة، والأولى في مجال تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر الكبرى، والمدرجة في السوق المالية السعودية، عن نتائجها المالية الموحّدة للأشهر الـ 12 المنتهية في 31 ديسمبر 2025

وقد بلغ صافي ربح أكوا العائد لمساهمي الشركة الأم 1.9 مليار ريال سعودي في العام 2025، أمّا فيما يخص صافي الربح المعدّل فقد ارتفع بنسبة 60% ليصل إلى 2.2 مليار ريال، مما يعكس رؤية أوضح لحجم الأرباح الأساسية للشركة. أما الدخل التشغيلي فقد ارتفع بنسبة 20% على أساس سنوي، حيث بلغ 3.6 مليار ريال قبل احتساب خسائر انخفاض القيمة والمصروفات الأخرى. وكان أهم العوامل الدافعة لهذه النتيجة زيادة الدخل من جانب تطوير أعمال الشركة وزيادة مساهمات الأصول التشغيلية

الدكتور / سمير سرحان، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا، صرّح قائلاً

أتممنا تمويل 15 مشروعاً بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت 70 مليار ريال في العام 2025، وهو رقم قياسي للإغلاقات المالية. كما أضفنا تسع اتفاقيات شراء طاقة وثلاث اتفاقيات شراء مياه، إلى جانب عمليات استحواذ في البحرين والكويت والصين، 25 جيجاواط من الطاقة و2.1 مليون متر مكعب من المياه يومياً إلى محفظتنا. وكما دخلت حيز التشغيل مشاريع بطاقة قدرها 13.2 جيجاواط و1.7 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً. وفي نهاية العام، بلغ عدد أصول محفظتنا 108، إضافة إلى 93 جيجاواط من الطاقة المولّدة، و9.2 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، وهي موزعة على 15 دولة، بقيمة أصول مدارة تبلغ 437 مليار ريال (117 مليار دولار أمريكي)

وأضاف الدكتور / سمير سرحان

أودّ أن أتقدم بالشكر إلى ماركو أرتشيلي على جهوده في دفع مسيرة النمو خلال السنوات الثلاث الماضية. ومع تولّي مهامي، سنبني على هذا الأساس من خلال تعزيز تركيزنا على الانتقائية الصارمة في استهداف الأسواق، والتحول التشغيلي، والتنفيذ المتقن للمشاريع، وضمان أن ينعكس كل ريال من النمو بشكل مباشر على ربحيتنا النهائية. ويشمل ذلك تنفيذ المشاريع بنجاح مع التركيز على مبدأ السلامة أولاً، والمواءمة المبكرة في المراحل الأمامية، والإدارة الاستباقية للمخاطر، والشفافية في ضوابط المشاريع، والانضباط الصارم في إدارة التغييرات، والتركيز على الجاهزية التشغيلية

من جانبه، قال عبد الحميد المهيدب، المدير التنفيذي للشؤون الماليه لشركة أكو

حققنا هدفنا في بناء مركز مالي قوي من خلال زيادة رأس مال الشركة بنجاح بقيمة 7.1 مليار ريال سعودي، واستكمال استحواذات مُعزِّزة للقيمة على أصول تشغيلية قائمة. حيث يعكس أداؤنا المالي السنوي الزخم الذي حققناه في الأرباح التشغيلية عبر محفظتنا الاستثمارية والتي ارتفعت بنسبة 20%، وذلك نتيجةً للنمو الملحوظ في حجم وتنوّع قاعدة أصولنا حققت الشركة صافي ربح قدره 1.9 مليار ريال سعودي، بما يعادل 2.47 ريال للسهم الواحد، وهو ما يؤكد قوة وتنوع مصادر الإيرادات المتحققة عبر المراحل المختلفة من دورة حياة المشاريع و سنواصل النمو وغرس بذورنا في الأسواق الرئيسية، مع تعزيز الانضباط في التكاليف، التطوير، ورفع مستويات الكفاءة

هذا وقد أكملت أكوا زيادة رأس المال من خلال طرح حقوق أولوية بقيمة 7.1 مليار ريال سعودي (1.9 مليار دولار أمريكي) خلال العام الماضي حيث يجري توظيف رأس المال وفقاً للغرض المُعتمد لاستخدامه، حيث يُوجّه بشكل رئيسي إلى مشاريع النمو الخاصة بالشركة

شملت عمليات استحواذ شركة أكوا في البحرين والكويت والصين على تسعة مشاريع. بإجمالي قدرة إنتاجية بلغت 4.9 جيجاواط من الكهرباء و1.1 مليون متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة لتبلغ الإضافات الإجمالية في قدرات إنتاج الكهرباء 0.3 جيجاواط في الصين، و4.6 جيجاواط في كلٍ من الكويت والبحرين مجتمعَين، في حين كانت طاقة المياه المحلاة البالغة 1.1 مليون متر مكعب يوميًا ناتجة عن الأصول في الكويت والبحرين

مع نهاية العام 2025، وبعد إضافة جميع القدرات التشغيلية التجارية الجديدة إلى محفظة الشركة، بلغ إجمالي سعة الطاقة 93 جيجاواط، منها 56% طاقة متجددة بقدرة 52.3 جيجاواط. كما بلغت الطاقة الإجمالية لتحلية المياه 9.2 مليون متر مكعب يومياً، بينما بلغت سعة تخزين الطاقة في البطاريات 5.6 جيجاواط في الساعة وبناءً على ذلك، وصل حجم محفظة أكوا تحت التشغيل إلى 43 جيجاوات من الطاقة، و6.3 مليون متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة، وثلاثة آلاف طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر

وبالنظر إلى سجل الشركة في مجال الصحة والسلامة والبيئة على مدار العام، فقد حافظت الشركة على بيئة عمل مستقرة، حيث بقي معدّل الإصابات المُسبّبة لتوقّف العمل عند 0.01، من دون تغيير عن العام 2024. وكانت نسبة توافر الطاقة قوية بنهاية العام عند 91.2%، كما ارتفعت نسبة توافر المياه إلى 98.7

في عام 2026، لا تزال طموحات أكوا كبيرة وسوف يستمر التركيز على السلامة، التميز التشغيلي، والنمو المنضبط، وترشيد التكاليف، وخلق قيمة مستدامة للمساهمين والشركاء والمجتمعات التي تخدمها، مع تحقيق أثر إيجابي من خلال الإبداع والنزاهة والإنسانية

سوف تعقد الشركة مؤتمراً عبر وسائل التقنية لمناقشة النتائج المالية وآخر مستجدات أعمالها يوم الأربعاء الموافق 4 مارس 2026، الساعة 16:00 بتوقيت السعودية وللمزيد من المعلومات حول النتائج المالية وتحليل الإدارة والمناقشة يرجى الرجوع للتقرير السنوي للمستثمرين للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 على موقعنا الإلكتروني

