الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة أكوا، أكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، والرائدة في مجال تحول الطاقة، والأولى في إنتاج الهيدروجين الأخضرعن توقيع اتفاقية شراء طاقة مع الشركة السعودية لشراء الطاقة، لدعم مشروع توسعة محطة رابغ 2 المستقلة لإنتاج الكهرباء

تم توقيع الاتفاقية في 16 أبريل 2026 بقيمة تعاقدية تبلغ 11.5 مليار ريال سعودي، ويشمل المشروع تطوير محطة كبرى لتوليد الطاقة بنظام الدورة المركبة تعمل بالغاز في منطقة مكة المكرمة، بطاقة إجمالية تصل إلى 2,313.5 ميجاواط، مع جاهزية مستقبلية لتركيب وحدة لاحتجاز الكربون

صرح عمر الحسن، المدير العام لشركة أكوا في المملكة العربية السعودية قائلاً

يمثل توقيع هذه الاتفاقية محطة مهمة في مسيرة أكوا، ويؤكد التزامنا بلعب دور محوري في تطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء في المملكة. ومن شأن مشروع توسعة محطة رابغ 2 أن يعزز القدرة الإنتاجية ويرفع موثوقية الإمدادات، بما يدعم مستهدفات التحول في قطاع الطاقة على مستوى المملكة

وفي تعليق له على الاتفاقية، قال خالد المدبل، نائب الرئيس لتطوير الأعمال الإقليمية في أكوا للمملكة العربية السعودية والشرق الأوسط

تعكس هذه الاتفاقية الثقة المستمرة والشراكة الراسخة بين أكوا والشركة السعودية لشراء الطاقة، كما تؤكد ثقتنا الراسخة بسوق الطاقة السعودية، والتزامنا المتواصل بتقديم حلول استراتيجية واسعة النطاق لتوليد الطاقة، بما يعزز متطلبات المملكة التنافسية، ويخدم طموحاتها التنموية طويلة المدى

وستمتلك أكوا حصة قدرها 40% في المشروع، الذي يهدف إلى تعزيز موثوقية واستدامة إمدادات الكهرباء في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 والجهود المتواصلة لتطوير وتحديث قطاع الطاقة. ويُعد المشروع من أكبر مشاريع توليد الطاقة في المملكة، إذ يشمل تطوير وتمويل وإنشاء وامتلاك وتشغيل محطة لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة تعمل بالغاز. كما تتضمن الاتفاقية تطوير وتمويل وتوسعة محطة فرعية بقدرة 380 كيلوفولت، بما يدعم تكامل الشبكة الكهربائية ويعزز استقرارها

عن شركة أكوا

أكوا (رمز تداول: 2082)، هي شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، وهي أكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، وأول شركة تعمل في إنتاج الهيدروجين الأخضر، كما أنها رائدة في مجال تحول الطاقة العالمي. ويعمل لدى الشركة التي تم تسجيلها وتأسيسها في عام 2004 في الرياض، في المملكة العربية السعودية، أكثر من 4,000 موظف، وتمارس أعمالها في الوقت الحالي في 15 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة مشروعاتها 110 مشروعاً قيد التشغيل، أو في مرحلة من مراحل التطوير أو الإنشاء، بقيمة استثمارية تبلغ 455 مليار ريال سعودي (121 مليار دولار أمريكي)، وبقدرة على توليد 96 جيجاواط من الطاقة، بالإضافة إلى إنتاج وإدارة 9.8 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، يتم تسليمها، بكميات كبيرة، لتلبية الاحتياجات الضرورية لمرافق الدولة والصناعات على المدى الطويل، كما توفر المياه والكهرباء لجهات خارجية بموجب عقود شراء ونماذج شراكة بين القطاعين العام والخاص

