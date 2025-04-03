أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة مسيرة القابضة للاستثمارات المالية، التابعة لمجموعة 2 بوينت زيرو، منصة الاستثمار العالمية الشهيرة برؤيتها المبتكرة والتابعة للشركة العالمية القابضة، عن استحواذها على شركة أدڤا، المنصة المصرية المبتكرة للتمويل الموجّه للمستهلكين. وتهدف هذه الصفقة الاستراتيجية إلى ترسيخ دور أدڤا بصفتها مركزاً متخصصاً بالتكنولوجيا وتحليل البيانات تابع لمسيرة في شمال أفريقيا، وتمثل خطوة مهمة في إطار استراتيجية التوسع الإقليمي للشركة.

وبرزت شركة أدڤا منذ تأسيسها في عام 2020 باعتبارها شركة رائدة في قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، وهي توفر خدمات تمويل مخصصة للخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم. وتحظى المنصة بسجل مميز في خدمة المجتمعات متوسطة ومنخفضة الدخل في مصر، والتي تعاني من نقص الخدمات ولا تحظى بالاهتمام الكافي من قبل المؤسسات المالية التقليدية. ويعتمد نموذج الشركة الخاص بالتصنيف الائتماني والمدعوم بالذكاء الاصطناعي على البيانات البديلة، بما فيها تحليلات استخدام الهواتف المحمولة، من أجل تحليل الجدارة الائتمانية للمقترضين الجدد وتوفير التمويل واسع النطاق لهم.

وتأتي هذه الخطوة بعد استحواذ مجموعة 2 بوينت زيرو على مسيرة، وهي تندرج ضمن استراتيجية النمو الواسعة للشركة. وكانت 2 بوينت زيرو قد أعلنت في مطلع العام الجاري عن عزمها استثمار مليار دولار أمريكي في رأس المال طويل الأمد لدعم رسالة مسيرة المتمثلة في بناء منصة عابرة للقارات تسهم في تعزيز الشمول المالي، وتستهدف في المرحلة الأولى الأسواق التي تعاني من نقص الخدمات في مختلف أنحاء العالم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عمرو أبو عيش، الرئيس التنفيذي لشركة مسيرة القابضة: "نشارك أدڤا الرؤية والقيم ذاتها، إذ نمنح الأولوية لجعل الخدمات المالية متمحورة حول الإنسان وتوفيرها للجميع بتكلفة مناسبة. وسنعمل معاً على تحقيق الاستفادة المثلى من البيانات والذكاء الاصطناعي لتوفير حلول مالية مبتكرة مخصصة للمجتمعات متوسطة ومنخفضة الدخل في مصر".

ومن خلال اعتماد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتطورة لدى مسيرة، ستعيد المنصة المشتركة رسم ملامح تجربة العملاء في مجال التمويل الرقمي، وتوفر حلول اقتراض سريعة وشاملة وعالية التخصيص للأفراد الذين يعانون من نقص الخدمات في جميع أنحاء مصر.

وفي إطار المرحلة التالية للتوسع، قدمت شركة أدڤا طلباً للحصول على أول رخصة للتمويل الرقمي الموجّه للمستهلكين في مصر، في خطوة تنظيمية هي الأولى من نوعها ستتيح إمكانية إجراء عمليات تسجيل شاملة للعملاء، عبر اعتماد إجراءات إلكترونية لدراسة وتحليل العميل واعتماد التواقيع الرقمية الملزمة قانونياً. وتسهم هذه الخطوة في تمكين شركة أدڤا من إزالة العقبات التي تحول دون وصول أكثر من 50 مليون مواطن مصري إلى الخدمات المصرفية، مما ينسجم مع الأولويات الوطنية الرامية إلى تعزيز الشمول المالي ودعم جهود التحول الرقمي.

وستركز شركة أدڤا بعد صفقة الاستحواذ على سوق التمويل الموجّه للمستهلكين في مصر، وتعمل على تطوير منتجات مالية مخصصة للاحتياجات الأساسية، بالإضافة إلى تحسين الوصول الائتماني للمجموعات التي عانت تاريخياً من نقص الخدمات.

وتنسجم صفقة الاستحواذ مع أجندة مصر للتحول الرقمي والشمول المالي، كما ترسخ التزام مسيرة و2 بوينت زيرو ببناء منصات مستدامة تركز على تحقيق أثر فعلي لتمكين المجتمعات وتوفير القيمة القابلة للنمو في الأسواق الناشئة.

نبذة عن 2 بوينت زيرو

2 بوينت زيرو هي شركة تابعة للشركة العالمية القابضة، تأسست عام 2023 لتكون منصة استثمارية رائدة تركز على بناء محفظة استثمارية عالمية تتسم بالمرونة والتنوع، وذلك من خلال الاستثمار الاستراتيجي في التقنيات الناشئة والشركات المستدامة.

وتجمع شركة 2 بوينت زيرو تحت مظلتها مجموعة متكاملة من الشركات التابعة الرائدة في دولة الإمارات، بما في ذلك شيميرا للاستثمار ولونيت كابيتال وبلتون القابضة وساجاس وشركة انترناشيونال ريسورسيس هولدينغ، لتشكل بذلك كياناً متكاملاً يلعب دوراً رائداً في قطاعات حيوية، مثل الخدمات المالية والسلع الاستهلاكية والموارد المعدنية والتكنولوجيا والطاقة وتتميز شبكة القيمة لدينا بمرونتها وقدرتها على التكيف مع مختلف القطاعات، مما يتيح لنا ربط القدرات المتاحة ضمن محفظتنا الاستثمارية لاكتشاف فرص نمو جديدة، وتوفير قيمة ملموسة للمستثمرين، مع تمكين المجتمعات وتعزيز النظم المستدامة ودفع عجلة التقدم التكنولوجي.

www.2PointZero.com

نبذة عن شركة مسيرة:

مسيرة هي مزود عالمي للخدمات المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تركز على توفير حلول مريحة وسريعة وسهلة الوصول بأسعار مناسبة للمجتمعات متوسطة ومنخفضة الدخل. وتعمل مسيرة تحت مظلة 2 بوينت زيرو بتمويل استثماري يبلغ مليار دولار أمريكي، وهي تسعى إلى إحداث نقلة نوعية في المشهد العالمي للخدمات المالية من خلال دمج خبراتها الممتدة لعقود في قطاع التمويل الصغير مع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتطورة.

وتوفر شركة مسيرة باقة شاملة من حلول الشركات المالية غير المصرفية، وتأسست على يد عمرو أبو عيش، المتخصص الرائد في مجال التمويل الصغير والرئيس السابق لشركة تنمية للتمويل متناهي الصغر، والتي قدمت خدماتها لأكثر من 2 مليون مقترض بقيمة إجمالية للقروض تجاوزت 20 مليار جنيه مصري. وتوفر الشركة خدمات متنوعة تشمل التمويل الصغير والتمويل الموجّه للمستهلكين والقروض العقارية والتأجير والتخصيم والمدفوعات الرقمية والإدارة المؤتمتة للثروات والتأمين.

وتتمحور رسالة مسيرة حول إزالة العقبات الشائعة التي حالت دون وصول أعداد كبيرة من الأشخاص إلى خدمات المنظومة المالية، بما فيها التعقيدات والكلفة العالية والإجراءات الطويلة ومحدودية التوفر. ومن خلال الاعتماد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتطورة لخدمة الأفراد متوسطي ومنخفضي الدخل، ترسي شركة مسيرة دعائم مستقبل الشمول المالي، وتضع الأدوات المالية في متناول الجميع.​​​​​​​​​

نبذة حول شركة أدڤا:

أدڤا هي شركة مصرية رائدة في مجالي التمويل الموجّه للمستهلكين والتكنولوجيا المالية، تأسست في عام 2020 لتلبية الاحتياجات المالية الملحة للمجتمعات متوسطة ومنخفضة الدخل. وتتخصص الشركة في توفير التمويل للخدمات الضرورية مثل الرعاية الصحية والتعليم، ونجحت في تطوير تقنيات خاصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للتصنيف الائتماني قادرة على تحليل الجدارة الائتمانية للمقترضين الجدد بالاعتماد على المصادر البديلة للبيانات. إن أدڤا هي أول شركة تقدم طلباً للحصول على رخصة التمويل الرقمي الموجّه للمستهلكين في مصر، مما يرسخ مكانتها الرائدة في مجال الابتكار المالي في المنطقة. وتعمل الشركة بصفتها ذراعاً متخصصة تابعة لشركة مسيرة مصر، وهي تدمج الابتكار التكنولوجي مع الفهم المعمق للسوق لتوفر حلولاً مالية مريحة ومنخفضة التكلفة للأفراد متوسطي ومنخفضي الدخل ممن يعانون من نقص الخدمات في مصر.​​​​​​​​​​​​​​​​

https://advaeg.com/en/

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