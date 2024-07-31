

القاهرة، مصر - أعلنت سينابس أناليتكس، الشركة الناشئة الرائدة في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة القرارات المالية، عن نجاح جولتها الاستثمارية الأخيرة، حيث حصلت على تمويلٍ قدره 2 مليون دولار بقيادة شركة سيليكون باديا لتمويل الاستثمار المُخاطِر، ومنصة Hub71 لتسريع الأعمال في أبو ظبي. وبفضل هذه الخطوة الاستراتيجية، ستتمكن سينابس أناليتكس من التوسع في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها عبر منطقة الخليج وأفريقيا، مما يحقق تغييرًا جوهرياً في القطاع المالي.

تعد سينابس أناليتكس جزءاً من منظومة Hub71 لدعم المشروعات التكنولوجية الناشئة، وتهدف الشركة إلى معالجة تحدٍ اقتصادي اجتماعي شديد الأهمية ألا وهو الشمول المالي، إلى جانب التوصل من خلال توفير برامج ذكاء اصطناعي متطورة إلى قرارات مالية سليمة في العديد من جوانب إدارة الأصول مثل التقييم الائتماني، والبيع المتقاطع، والتسعير المتغير، وعمليات التحقق من هوية العملاء الأفراد والشركات.

وفي ظل ازدهار التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، تتميز سينابس عن غيرها من الشركات بمنصتها القوية التي أثبتت كفاءتها في إدارة تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعقدة، الأمر الذي يمكن المؤسسات المالية من الاستفادة من الحلول التكنولوجية المتنوعة التي توفرها سينابس بما في ذلك الاختيار بين تفعيل الخدمات عبر السحابة الالكترونية، أو داخل مقر العمل أو المزج بين النموذجين.

ويعلق أحمد أباظة، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة سينابس أناليتكس، قائلاً: "الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة بل هو محفز للإسراع بوتيرة تحويل الشمول المالي إلى واقع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وقد وضعنا هذا الهدف أمامنا ونحن نصمم تقنياتنا لمساعدة المؤسسات المالية على جعل خدماتها شاملة ومتاحة للجميع، وميسورة التكلفة، ومريحة، وآمنة. جعلنا إمكانية الحصول على تمويل بالسهولة ذاتها عند التسجيل في أي تطبيق باستخدام البريد الإلكتروني. إنها تجربة يتوقع فيها البنك احتياجات العميل، مما يجعل الخدمات المالية مصممة خصيصاً لذلك العميل. وبينما نمضي قدماً في هذا العصر الجديد الموجه بالذكاء الاصطناعي، فإننا نسعى إلي رسم مستقبل التمويل في منطقة تتميز بأن أغلبية سكانها من الشباب، ونمو اقتصاداتها، وسرعة تبنيها للحلول المالية الرقمية. إننا نرى أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في طريقها لأن تصبح منطقةً رائدةً في عالم الخدمات المالية، ولم نجد شريكًا أفضل للانضمام إلينا في هذه المهمة من فريق سيليكون باديا."

تشمل مجموعة حلول سينابس أناليتكس ما يلي:

**كونان** وهو يمثل المنصة الرائدة في تطوير عمليات التعلم الآلي والتي تتيح التكامل والتطبيق السهل للذكاء الاصطناعي، ومن خلالها نركز حاليًا على مساعدة المؤسسات المالية في تقييم المخاطر الائتمانية، والتسعير، ومطابقة المنتجات، وتصميم نماذج سير العمل، في الوقت الذي يتم فيه دمج خوارزميات التعلم الآلي بسهولة ضمن قواعد اتخاذ القرار الحالية. وتبرز قيمة نماذج كونان سابقة الإعداد وخواص تعزيز البيانات في تحسين عملية تقييم المخاطر، وزيادة معدل دقة اعتماد القروض، وتوسيع نطاق تغطية العملاء.

**دوكستر**: وهو يقدم منصة شاملة لاستخراج المستندات وأتمتة العمليات، مما يسمح للعملاء بمعالجة وتخزين البيانات الموثوقة من مستندات متنوعة، مثل بطاقات الهوية، والبيانات المالية، والوثائق القانونية، وهو يتيح بدرجة عالية ضبط الإعدادات الخاصة لتلبية الاحتياجات المحددة. أما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فيقدم دوكستر أيضًا نموذجاً مُعززًا لاسترجاع المعلومات، مما يجعل عملية انضمام الأفراد واتخاذ القرارات أسرع وأسهل.

وأضاف جلال البشبيشي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للعمليات في سينابس: "أحد أهم الجوانب التي نركز عليها في تصميم التكنولوجيا الخاصة بنا هو دمج الذكاء الاصطناعي بسلاسة مع مصادر البيانات الحالية، والنظم المصرفية الأساسية، وأنظمة القروض، وهذا التكامل يعد من الأمور شديدة الغموض في مجال الذكاء الاصطناعي. وتكمن نقطة قوتنا الأساسية في تفعيل مهام العمل التي يقوم بها الذكاء الاصطناعي بطريقة سالمة ومأمونة ومحكمة. وبفضل حلولنا، يمكن للمؤسسات المالية قبول المزيد من العملاء باستخدام أنظمتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بسرعة وهي مطمئنة لصحة قراراتها مع الحفاظ على المعايير الصارمة لإدارة المخاطر. وبهذا فإننا نسهم في تشكيل المستقبل حول قرارات منح التمويل، ونتطلع إلى مواصلة الابتكار في هذا القطاع الحيوي."

وقد عقدت سينابس أناليتكس بالفعل شراكات متعددة مع بعض أهم مقدمي الحلول المصرفية مثل AWS وCrealogix وTUMM، مما يجعلها طرفاً مؤثراً ورئيسيًا في تحول المنطقة نحو الاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

ومن جانبه، صرح حامد المصري، أحد الشركاء في سيليكون باديا قائلاً: "إننا نتابع العديد من شركات الذكاء الاصطناعي، لكن ما لفت أنظارنا إلى سينابس هو قيامها بتطوير تقنيتها الخاصة التي تعالج مشكلات حرجة لدى المؤسسات المالية. وما يشهده العملاء من تأثير إيجابي في تقليل القروض المتعثرة لاستخدام منتجات سينابس يؤكد بقوة على جودة تلك المنتجات. ونحن متحمسون للتوسع في تطبيق تقنيتهم في مجالات أخرى وكلنا ثقة في قدرة فريق العمل الحالي على تنفيذ رؤية المؤسسين."

تأسست شركة سينابس أناليتكس في القاهرة، مع وجود مقرها الإقليمي في أبوظبي. حصلت الشركة على العديد من الجوائز، بما في ذلك تكريم المنتدى الاقتصادي العالمي لها كواحدة من أفضل 100 شركة رائدة في عصر الثورة الصناعية الرابعة. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الشركة بسمعة بارزة كمركز تميز في الذكاء الاصطناعي من خلال الاهتمام الكبير ببرامج التدريب المجاني، حيث تتلقى أكثر من 12,000 طلب من الشباب الراغب في التدريب لديها سنويًا. وتلتزم الشركة برؤيتها لتحويل القطاع المالي من خلال تمكين المؤسسات المالية من الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي وقيادة العصر الجديد للخدمات المالية.

-انتهى-

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا