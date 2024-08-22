الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "تطوير" و"الراجحي المالية" عن بدء شراكة استراتيجية لإطلاق صندوق استثماري بقيمة تتجاوز 2 مليار ريال سعودي. ويخصص هذا الصندوق لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات بموقع استراتيجي في تقاطع طريقي العروبة والتخصصي في حي الرحمانية بالرياض. وستتولى شركة "تطوير" دور المطور الرئيسي للمشروع الذي يعد باكورة المشاريع الريادية المشتركة بين الجانبين والهادفة لتحقيق نمو في رأس المال المستثمر في الصندوق وتحقيق إضافة نوعية للبنية التحتية للعاصمة، وتعزيز مكانتها كواحدة من أبرز المدن العالمية وستقوم شركة "الراجحي المالية" بإدارة الصندوق الاستثماري وتأمين التمويل اللازم المتوافق مع الشريعة الإسلامية.

المشروع يبعد بضع دقائق عن برج المملكة وبرج الفيصلية، بالإضافة إلى قربه من حديقة الملك سلمان، حي السفارات، وليسن فالي، وتبلغ مساحة الأرض التي سيبنى عليها المشروع حوالي 74 ألف متر مربع، بينما تتجاوز مسطحات البناء 250 ألف متر مربع، مما يتيح تنفيذ استخدامات متنوعة للمشروع، والتي لا تزال تحت الدراسة، كما تم تعيين شركة "كوليرز" العالمية كمستشار للدراسة، مما يضمن تلبية كل جانب من جوانب المشروع على أعلى المعايير. وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين مخطط لهما بعناية، مما يمهد الطريق لإضافة نوعية ومؤثرة على المشهد الحضري في مدينة الرياض.

وقال الأستاذ حزام بن سلامة ­­­بن سعيدان، العضو المنتدب لشركة تطوير: "يسعدنا في شركة "تطوير" إعلان الشراكة مع "الراجحي المالية" لادارة الصندوق الاستثماري لهذا المشروع، الذي يتماشى مع خطط المملكة في تعزيز البنية التحتية وتطوير المشاريع النوعية التي تخدم المجتمع وتساهم في تحقيق رؤية 2030. كما نتطلع إلى أن يكون المشروع خطوة مهمة في مسيرة تطوير العاصمة وتعزيز مكانتها كواحدة من أبرز المدن العالمية."

وقال الأستاذ وليد الراشد، الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي المالية: "يسرّنا في شركة "الراجحي المالية" التعاون مع شركة "تطوير" في هذا المشروع العقاري الرائد الذي يضاف لسلسلة مشاريع "الراجحي المالية" في القطاعين العقاري والمالي مع حجم أصول مدارة يناهز المئة مليار ريال سعودي، الأمر الذي يعكس جهودنا المستمرة في تطوير حلول مالية مبتكرة لشركائنا".

عن شركة تطوير:

تعتبر شركة تطوير من رواد التطوير العقاري في المملكة، وقد قامت بتطوير العديد من المشاريع المميزة على مستوى المملكة مثل "ليسن فالي" و"واجهة روشن" و"البوابة الاقتصادية" وغيرها بهدف إضافة قيمة فعالة إلى المجتمع والشركاء كما تسعى للمساهمة في تحقيق نمو مستدام وتعزيز بجودة الحياة.

عن الراجحي المالية:

تمثل الراجحي المالية الذراع الاستثماري لمصرف الراجحي والمصرّحة من هيئة السوق المالية باستثماراتها المتنوعة والمتوافقة مع مبادئ الهيئة الشرعية. وتقدم الراجحي المالية عبر خبراتها وكفاءة كوادرها منتجات وخدمات استثمارية مصممة بشكل متخصص لتلبية احتياجات العملاء وتحقيق أهدافهم المالية، وذلك عن طريق تقديم حلول شاملة للمؤسسات والشركات والأفراد، تشمل إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية.

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