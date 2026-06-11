الرياض، المملكة العربية السعودية : أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) عن استثمارها في صندوق خوارزمي للاستثمار الجريء 2 الذي تديره شركة الخوارزمي المالية والمرخصة من هيئة السوق المالية السعودية.

يركز الصندوق على الاستثمار في الشركات الناشئة سريعة النمو في قطاع التقنية والقطاعات المعتمدة على التقنية، بدءًا من مرحلة التأسيس وحتى الجولة التمويلية (أ). وفي حين لا يقتصر الصندوق على قطاع محدد، فإنه يرى إمكانات قوية في قطاعي التقنية المالية والتجارة الإلكترونية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات.

وصرحت نوره السرحان، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للاستثمار في SVC: "استثمارنا في صندوق خوارزمي للاستثمار الجريء 2 يعكس دورنا كصانع سوق لمنظومة الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية، حيث ندعم من خلال هذه الاستثمارات مديري صناديق سعوديين يستثمرون في الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة، ونتيح المزيد من خيارات التمويل لمؤسسي الجيل القادم من الشركات السعودية سريعة النمو".

وأضاف عبدالعزيز التركي، الشريك الإداري في خوارزمي فينتشرز: "تمثّل هذه الشراكة التزامًا مشتركًا بتمكين رواد الأعمال وتسريع نمو الشركات الناشئة التقنية الواعدة. وبدعم من SVC، سنواصل الاستثمار في رواد أعمال استثنائيين، ومساعدتهم على بناء شركات قابلة للتوسّع تدفع عجلة الابتكار، وتخلق قيمة اقتصادية، وتعزّز مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة رائدة لريادة الأعمال والاستثمار الجريء في المنطقة".

SVC شركة استثمارية تأسست عام 2018، وهي تابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني. وتهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام، وذلك من خلال الاستثمار في الصناديق والاستثمار المباشر في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

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