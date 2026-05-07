الإعلان عن مذكرة التفاهم خلال معرض اصنع في الإمارات 2026

مركز إقليمي للتغليف وفق المعايير الأوروبية لقطاعات العطور، والجمال، والهدايا الفاخرة، والحلويات في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت مجموعة "2 بوينت زيرو" (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: 2POINTZERO)، الشركة الاستثمارية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، اليوم مذكرة تفاهم مع شركة "ISEM للتغليف" ("ISEM")، الشركة الإيطالية المتخصصة في تصنيع حلول التغليف، ومجموعة "كيزاد"، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، لدراسة تأسيس منشأة إقليمية لتصنيع حلول التغليف في أبوظبي.

وتم توقيع مذكرة التفاهم خلال فعاليات معرض "اصنع في الإمارات" في مركز "أدنيك" بأبوظبي، بما يعكس انسجام المشروع المقترح مع الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات العربية المتحدة وإطار برنامج القيمة الوطنية المضافة، الذي تشرف عليه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون الشركات الأطراف لتحديد المتطلبات التشغيلية والتنظيمية والتقنية الخاصة بإنشاء منشأة جديدة لتصنيع حلول التغليف ضمن "كيزاد". ومن المقرر تطوير المنشأة وفق المعايير الأوروبية، لإنتاج حلول تغليف عالي الجودة تستهدف قطاعات العطور ومستحضرات التجميل والهدايا والحلويات في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

بهذه المناسبة قالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي لمجموعة "2 بوينت زيرو": "لا تقتصر أهمية مذكرة التفاهم الموقعة على تأسيس منشأة جديدة، بل تعكس في الوقت ذاته توجهاً واضحاً نحو تطوير قدرات صناعية متقدمة في دولة الإمارات. وبدورها، تلتزم مجموعة ISEM بأعلى معايير الجودة الأوروبية التي تحظى بثقة أبرز العلامات التجارية العالمية. ومن خلال ترسيخ هذه الخبرات في أبوظبي ضمن المنظومة الصناعية لـ"كيزاد"، فإننا نساهم بشكل مباشر في دعم القيمة الوطنية المضافة وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، بما يدعم النمو المستدام للقطاع الصناعي في الدولة."

وتعتبر "كيزاد" الخيار الرئيسي لاستضافة المنشأة المقترحة، على أن يتم تحديد الخطوات التالية خلال الفترة المقبلة. ومن المتوقع أن تشكل "كيزاد" مركز التصنيع الإقليمي لمجموعة ISEM لخدمة أسواق دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

من جانبه قال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمجموعة "كيزاد": "يمثل التغليف عالي الجودة قطاعاً صناعياً متخصصاً يتطلب مستويات عالية من الدقة، وكفاءات إنتاجية متقدمة، وبنية تحتية متكاملة، وقرباً من الأسواق والعملاء. وتعكس مذكرة التفاهم هذه تنامي الثقة بإمارة أبوظبي كوجهة تنافسية للصناعات عالية القيمة، وبـ "كيزاد" كمنظومة شاملة تتيح للمصنعين العالميين تأسيس أعمالهم والتوسع فيها وخدمة الأسواق الإقليمية بكفاءة وسرعة أكبر. ونتطلع إلى التعاون مع "2 بوينت زيرو" وISEM لدراسة متطلبات تأسيس منشأة إقليمية من شأنها تعزيز سلاسل الإمداد المحلية، ودعم برنامج القيمة الوطنية المضافة، وتعزيز القدرات الصناعية المحلية."

وتتخذ مجموعة ISEM من مدينة تريكيت الإيطالية مقراً لها، وتُعد من أبرز الشركات الأوروبية المتخصصة في تصنيع حلول التغليف، حيث تقدم خدماتها لعدد من أبرز العلامات العالمية في قطاعات المنتجات الفاخرة والتجميل والحلويات، وفق معايير جودة معترف بها دولياً، وتشمل قائمة عملائها كلاً من LVMH وKiko وGucci وL’Oréal وPuig وCoty Lancaster. ومن المتوقع أن تسهم المنشأة المقترحة في أبوظبي في نقل نموذج ISEM التشغيلي الأوروبي إلى منطقة الخليج للمرة الأولى، بما يتيح تقليص فترات التوريد وتوفير حلول تصنيع محلية للعملاء في المنطقة.

بدوره قال فرانشيسكو بينتوتشي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ISEM للتغليف: "يمثل التوسع الصناعي في المنطقة خطوة حيوية ضمن المرحلة المقبلة لنمو ISEM. فقد أصبحت دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي سوقاً رئيسية ومتنامية لعملائنا في قطاعات المنتجات الفاخرة والتجميل والحلويات. ومن شأن تطوير منشأة تصنيع محلية، مع دراسة "كيزاد" كموقع محتمل للمشروع، أن يعزز قدرتنا على تلبية الطلب الإقليمي بكفاءة أعلى، مع الحفاظ على معايير الجودة الأوروبية التي تشتهر بها علامتنا التجارية."

الجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم غير ملزمة، وتعكس نية الأطراف المضي قدماً في دراسة هذه الفرصة من خلال اتفاقيات نهائية لاحقة، وذلك بعد الحصول على الموافقات المطلوبة واعتماد "كيزاد" كموقع نهائي للمشروع.

وبصفتها شريك التمكين الرسمي لمعرض "اصنع في الإمارات 2026"، تستعرض مجموعة "2 بوينت زيرو" خلال المعرض ست شركات تابعة لها من قطاعي الطاقة والاستهلاك. ويأتي هذا الحضور ضمن جناح "العالمية القابضة" ليعكس التزام المجموعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة باعتبارها محركاً رئيسياً للتميز التشغيلي. ومن خلال دمج هذه الحلول المبتكرة ضمن محفظتها المتنوعة، تواصل "2 بوينت زيرو" تعزيز كفاءة اتخاذ القرار وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

نبذة عن مجموعة 2 بوينت زيرو

مجموعة 2 بوينت زيرو ش.م.ع هي مجموعة استثمارية من الجيل الجديد، تركّز على قطاعي الطاقة والاستهلاك، وهما من أكبر القطاعات العالمية التي تشكّل ركيزة أساسية للحياة اليومية واقتصاد المستقبل. وتستند محفظة المجموعة الاستثمارية المتنوعة، والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى مقومات الكفاءة التشغيلية وتعزيز التكامل وتحقيق عوائد تراكمية مستدامة. وانطلاقاً من شركاتها التي تحتل مكانة رائدة في الأسواق التي تزاول أنشطتها فيها، تدفع المجموعة مسارات النمو المستدام عبر نهج منضبط في توظيف رأس المال، والتميّز التشغيلي، والتكامل الرقمي، بما يرسّخ منصة استثمارية تتسم بالمرونة وتحقق أداءً مستداماً وقيمة طويلة الأمد لمساهميها.

نبذة عن كيزاد

تعتبر مجموعة "كيزاد"، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، المشغل الأكبر في دولة الإمارات للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمناطق الحرة وخدمات الأعمال وحلول العقارات الصناعية. ومن خلال مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي "كيزاد"، تطور المجموعة منظومة صناعية متكاملة تضم بنية تحتية عالمية المستوى، وتسهيلات تنظيمية، وقنوات ربط متعددة الوسائط، بما يتيح الوصول إلى المنظومة الصناعية الأوسع في أبوظبي، ويدعم الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات وإطار برنامج القيمة الوطنية المضافة.

نبذة عن مجموعة ISEM للتغليف

مجموعة ISEM هي شركة أوروبية رائدة في مجال التغليف، وتقدم خدماتها لقطاعات مثل التجميل، الموضة، والمكملات الغذائية وغيرها. تأسست المجموعة عام 1949، وهي تضم مجموعة من الشركات الإيطالية والإسبانية العريقة منها ISEM، Grafiche Bramucci، Industrial Pack، Bartoli، Sacchettificio Toscano، .EGISA ومن خلال 11 مصنعًا عالي الأتمتة مزوّدًا بأنظمة تجميع روبوتية متقدمة على مساحة تتجاوز 100,000 متر مربع، تقدم هذه الشركات معاً حلولًا متكاملة تشمل: العلب الصلبة، العبوات الورقية القابلة للطي، ورق الحرير، الأكياس القطنية، وخدمات التغليف المشترك (Co-packing)، موجهة لأبرز العلامات التجارية في العالم. تُعد ISEM مؤسسة ذات منفعة عامة (Benefit Corporation)، وتحمل شهادة B Corp وتصنيف Gold من Ecovadis، ما يعكس التزامها العميق بممارسات الاستدامة، والحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)، والتأثير الإيجابي، إضافة إلى الشفافية وإمكانية التتبع، كما توضحه في تقرير الاستدامة الخاص بها. بدمجها بين الحِرفية العالية والإنتاج الصناعي على نطاق واسع، توفّر ISEM حلول تغليف عالية الجودة تُعزز هوية العلامات التجارية وتؤكد مكانتها كشريك موثوق لروّاد قطاع الرفاهية عالميًا.

