خطوة استراتيجية تستكمل المجموعة من خلالها دخول مجال التغليف وهو السادس تحت مظلة القطاع الاستهلاكي، مع اعتماد ISEM كركيزة أساسية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة "2 بوينت زيرو ش.م.ع" (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز 2PointZero)، والتي تمثل الجيل الجديد من المنصات الاستثمارية الكبرى التي تركز على قطاعي الطاقة والاستهلاك، اليوم عن استكمالها رسمياً صفقة الاستحواذ على حصة أغلبية في مجموعة ISEM الأوروبية الرائدة في مجال التغليف، والتي تقدم خدماتها إلى مجالات التجميل والموضة والمنتجات الفاخرة والمكملات الغذائية وغيرها. وقد بلغت قيمة الصفقة 704 مليون درهم إماراتي، تم تمويلها عبر مزيج من رأس المال الثانوي والأولي، بهدف تسريع وتيرة النمو وفرص التوسع العضوي وغير العضوي.

وبموجب هذه الصفقة، تمتلك مجموعة "2 بوينت زيرو" حالياً حصة قدرها 60.8% في مجموعة ISEM، بينما سيمتلك "بنينسولا كابيتال" والمستثمرون الأقلية النسبة المتبقية البالغة 39.2%. وتمثل هذه الخطوة انطلاقة شراكة استراتيجية بين مجموعة "2 بوينت زيرو" و"بنينسولا كابيتال"، حيث سيعمل الطرفان معاً على تعزيز مكانة ISEM الريادية من خلال توسيع فئات المنتجات وحضورها الجغرافي، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية عبر مختلف عمليات الشركة، من التصنيع وصولاً إلى إدارة علاقات العملاء، إضافةً إلى دعم عمليات استحواذ نوعية تستهدف توسيع القاعدة الصناعية للشركة وتعزيز قدراتها الإنتاجية وتنوع منتجاتها.

بهذه المناسبة قالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي في مجموعة 2 بوينت زيرو: "يمثل استكمال هذه الصفقة خطوة مهمة في مسار خططنا التنموية الطموحة على المستوى العالمي، وإنشاء منصة قابلة للتوسع في مجال التغليف، ليصبح سادس القطاعات التي تركز على المستهلك ضمن محفظتنا. وخلال زيارتنا لمرافقISEM ، بدا جلياً المستوى المتقدم من الأتمتة واستخدام أنظمة التجميع بالروبوتات المتطورة والبنية التصنيعية الحديثة، التي تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، والمحافظة على أعلى معايير الجودة، وتعزيز الأداء."

وأضافت بوعزة: "يأتي دخولنا إلى قطاع التغليف في ظل استمرار تحقيقه معدلات نمو سنوية مركبة قوية عبر عدة قطاعات فرعية، مثل الأغذية والأدوية والمنتجات الفاخرة. وبفضل سجلنا الحافل في تنفيذ عمليات الاندماج والاستحواذ الاستراتيجية، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز تكامل العمليات، لدينا كافة المقومات التي تتيح لنا دعم ISEM في تسريع توسعها الدولي، إلى جانب التوسع في مجالي التغليف الأولي والثانوي، وتحقيق عوائد طويلة الأجل لمساهمينا."

ويمثل استكمال الصفقة خطوة حيوية نحو توسع مجموعة "2 بوينت زيرو" في مجال التغليف، من خلال إنشاء القطاع السادس الذي يركز على المستهلك ضمن محفظة المجموعة، بما يعزز التكامل الاستراتيجي مع أعمالها الحالية في مجالي الجمال والملابس. تأسست مجموعة ISEM عام 1949 ويقع مقرها في بولونيا بإيطاليا، وهي شركة رائدة تجسد قيمة علامة "صنع في إيطاليا"، المعروفة عالمياً بجودتها، وابتكارها، وارتباطها الوثيق بعملاء رئيسيين في قطاع المنتجات الفاخرة. تشمل قائمة عملائها العالميين الرئيسيين كلاً من LVMH، وKiko، وGucci، وL'Oréal، وPuig، وCoty Lancaster. وتنتج مجموعة ISEM العلب الصلبة والقابلة للطي، والورق الحريري، والأكياس الخاصة بالتغليف، وتتمتع الشركة بحضور صناعي واسع يمتد عبر 11 مصنعاً بمساحة إجمالية تتجاوز 100,000 متر مربع.

كما قال بورخا برادو، الشريك المؤسس لشركة بنينسولا كابيتال: "يمثل استكمال هذه الصفقة بداية مرحلة جديدة ومهمة لمجموعة ISEM التي رسخت مكانتها كشريك مفضل في مجال التغليف لأبرز العلامات الفاخرة على مستوى العالم، وسيمنحها هذا الاستثمار رأس المال والدعم الاستراتيجي والانتشار الدولي اللازم لتسريع خططها التوسعية. ونحن على ثقة بأن شراكتنا مع مجموعة ’2 بوينت زيرو‘ ستضيف قدرات هامة من شأنها إحداث نقلة نوعية، ليس فقط على مستوى ISEM، بل أيضاً في القيمة المقدمة لعملائها. ونتطلع إلى العمل معاً نحو مرحلة جديدة من نمو الأعمال وتوسع نطاقها."

من جانبه، قال فرانشيسكو بينتوتشي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ISEM: "يمثل هذا اليوم محطة جديدة في مسيرة المجموعة، فقد أصبحنا أكثر قدرة على توسيع نطاق خدماتنا وتعزيز حضورنا، مع الحفاظ على الدقة والاهتمام بالتفاصيل والالتزام المباشر الذي يميز طريقة عمل ISEM. وستبقى خبرات فرقنا وعلاقاتنا الراسخة مع أبرز دور العلامات الفاخرة العالمية في صميم استراتيجيتنا ونموّنا. وعبر تعاوننا مع مجموعة "2 بوينت زيرو" وبنينسولا كابيتال، بات لدينا الإطار الداعم لتوسيع حضورنا عالمياً بثقة أكبر. وأود أن أتوجه بالشكر إلى جميع أعضاء فريقنا وشركائنا وعملائنا وموردينا على ثقتهم ودعمهم المستمرين."

وقدّم الشركاء وكبار المستشارين في مكتب المحاماة العالمي الرائد "هوغان لوفلز" الاستشارات القانونية لمجموعة "2 بوينت زيرو" وبنينسولا كابيتال فيما يتعلق بجوانب الاستحواذ من طرف المشتري، بما في ذلك مسائل الاندماج والاستحواذ، والاستثمار الأجنبي المباشر، وقضايا المنافسة. كما تولّت شركة "ليغانس" تقديم المشورة لبنينسولا كابيتال بشأن إعادة استثمارها في ISEM واتفاقيات المساهمين المبرمة مع مجموعة "2 بوينت زيرو"، فيما قدّمت "فان كامبن ليم" الاستشارات المتعلقة بهيكلة الصفقة. وفي المقابل، قدّمت شركتا "غاتي بافيزي بيانكي لودوفيتشي" و"هربرت سميث فريهيلز كرامر" الاستشارات المتعلقة بعمليات البيع.

عن مجموعة 2 بوينت زيرو

مجموعة 2 بوينت زيرو ش.م.ع هي مجموعة استثمارية من الجيل الجديد، تركّز على قطاعي الطاقة والاستهلاك، وهما من أكبر القطاعات العالمية التي تشكّل ركيزة أساسية للحياة اليومية واقتصاد المستقبل. وتستند محفظة المجموعة الاستثمارية المتنوعة، والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى مقومات الكفاءة التشغيلية وتعزيز التكامل وتحقيق عوائد تراكمية مستدامة. وانطلاقاً من شركاتها التي تحتل مكانة رائدة في الأسواق التي تزاول أنشطتها فيها، تدفع المجموعة مسارات النمو المستدام عبر نهج منضبط في توظيف رأس المال، والتميّز التشغيلي، والتكامل الرقمي، بما يرسّخ منصة استثمارية تتسم بالمرونة وتحقق أداءً مستداماً وقيمة طويلة الأمد لمساهميها.

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.2PointZero.com.

عن بنينسولا كابيتال

بنينسولا كابيتال هي شركة إدارة أصول تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها، وتعمل على الاستثمار في الشركات الأوروبية من خلال الاستحواذ على حصص مسيطرة أو أقلية، مع تركيز خاص على الأسواق الإيطالية والإسبانية والفرنسية. تحرص الشركة على الاستثمار في شركات تتمتع بأسس قوية، ومواقع قيادية في قطاعاتها، وفرق إدارية ذات كفاءة عالية وخبرة مثبتة. منذ تأسيسها في عام 2015، نفذت بنينسولا كابيتال أكثر من 22 استثماراً استراتيجياً، تراوحت قيمتها بين 30 مليون ومليار يورو. وتُعرف الشركة برؤيتها الاستثمارية طويلة الأجل ومرونتها في هيكلة الصفقات، ما يمكّنها من تصميم حلول استثمارية مخصصة بالتعاون مع رواد الأعمال، والمديرين التنفيذيين، والعائلات المالكة في مختلف أنحاء أوروبا.

عن مجموعة ISEM

مجموعة ISEM هي شركة أوروبية رائدة في مجال التغليف، وتقدم خدماتها لقطاعات مثل التجميل، الموضة، والمكملات الغذائية وغيرها. تأسست المجموعة عام 1949، وهي تضم مجموعة من الشركات الإيطالية والإسبانية العريقة منها ISEM، Grafiche Bramucci، Industrial Pack، Bartoli، Sacchettificio Toscano، .EGISA ومن خلال 11 مصنعًا عالي الأتمتة مزوّدًا بأنظمة تجميع روبوتية متقدمة على مساحة تتجاوز 100,000 متر مربع، تقدم هذه الشركات معاً حلولًا متكاملة تشمل: العلب الصلبة، العبوات الورقية القابلة للطي، ورق الحرير، الأكياس القطنية، وخدمات التغليف المشترك (Co-packing)، موجهة لأبرز العلامات التجارية الفاخرة في العالم. تُعد ISEM مؤسسة ذات منفعة عامة (Benefit Corporation)، وتحمل شهادة B Corp وتصنيف Gold من Ecovadis، ما يعكس التزامها العميق بممارسات الاستدامة، والحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)، والتأثير الإيجابي، إضافة إلى الشفافية وإمكانية التتبع، كما توضحه في تقرير الاستدامة الخاص بها. بدمجها بين الحِرفية العالية والإنتاج الصناعي على نطاق واسع، توفّر ISEM حلول تغليف فاخرة تُعزز هوية العلامات التجارية وتؤكد مكانتها كشريك موثوق لروّاد قطاع الرفاهية عالميًا.

للاستفسارات الإعلامية

وسيم الجردي

مجموعة 2 بوينت زيرو

wassim@2pointzero.ae

رواد خطار

ويبر شاندويك للعلاقات العامة

rkhattar@webershandwick.com

-انتهى-

#بياناتشركات