بعد الإغلاق الناجح لصندوقها الخاص بالرموز، تقدّم شركة رأس المال المُخاطر "سبايس 2"، وهو صندوق تقليدي يصبّ تركيزه على منظومة التعاملات الرقمية "البلوك تشين" والترميز التي تشهد طفرة

ميامي، وسنغافورة، ودبي : أعلنت اليوم شركة رأس المال المُخاطر "سبايس في سي" الرائدة في منظومة التعاملات الرقمية "بلوك تشين" والترميز، عن إطلاق صندوق "سبايس 2" الجديد الذي يُوفّر للمستثمرين وصولاً غير مسبوق إلى فرص النمو التي يتضمّنها الاقتصاد الرقمي الآخذ في التوسّع. وبصفته الصندوق التقليدي الأول لـشركة رأس المال المُخاطر، يتمتّع صندوق "سبايس 2" بتركيز مُتجّدد على تحديد الشركات المُبتكرة التي ستحقق أكبر استفادة من الانتشار الشامل لتكنولوجيا التعاملات الرقمية في العديد من القطاعات. ويُتوقّع إطلاق نسخة رمزية من هذا الصندوق في غضون بضعة أشهر.

هذا ويأتي طرح صندوق "سبايس 2" في أعقاب النجاح الباهر الذي حقّقه صندوق "سبايس 1" الرّمزي بالكامل. وبفضل الارتفاع الذي شهده سعر رمز الأمن والذي بلغ 350 في المائة في عام 2021، اختارت "سيكوريتي توكن ماركت"، وهي أكبر شركة للبيانات المالية والوسائط الخاصة برموز الأمن، صندوق "سبايس 1" بصفته أفضل الصناديق أداءً في سوق قطاعَي التعاملات الرقمية والترميز. وفي إطار السعي لتعزيز نموه التاريخي، نجح صندوق "سبايس 1" في طرح ثلاث شركات تابعة لحافظة الشركة للاكتتاب العام في 2021، بما في ذلك "آي إن إكس ليميتيد"، و"لوتيري.كوم"، و"باكت"، بالإضافة إلى بعض الشركات الحافظة الممتازة الأخرى من قبيل "بلوك دايمون" و"سيكيوريتايز".

وقال تال إلياشيف، المؤسس المشارك والشريك الإداري لشركة "سبايس في سي": "لا يخفى على أحد أنّ التعاملات الرقمية ’بلوك تشين‘ تحدث تغييراً جذرياً في القطاع المالي والكثير من القطاعات الأخرى، وأنّها تسير على مسار تحقيق النموّ السريع لتغدو سوقاً تبلغ قيمته عدة تريليونات من الدولارات. واليوم، وفيما نُطلق صندوق ’سبايس 2‘، فإننا نضطلع بدور بالغ الأهمية في تحديد الشركات التي تعتبر أساسية لبناء منظومة المستقبل الرقمي والاستثمار فيها. ونُعرب عن حماسنا لبدء الفصل التالي من مسيرة ’سبايس في سي‘ الذي يُبشّر بالفعل بحقبةٍ جديدةٍ من رأس المال الاستثماري في عالم ’الويب 3‘. ونتطلع إلى التعاون مع رواد الأعمال الأكثر ابتكاراً والمستثمرين ذوي التفكير المستقبلي لخلق فرص هائلة لتكوين الثروات حاضراً ومستقبلاً".

وبالتزامن مع الإطلاق الرسمي لصندوق "سبايس 2"، يستهلّ كلّ من تال إلياشيف وفريق "سبايس 2" جولة ترويجية عالمية للمستثمرين تنطلق من مدينة دبي. وبصفتها مجتمعاً استثمارياً نابضاً بالحياة يتمتّع برؤية مشتركة لخلق فرص النمو والاستفادة

منها في مجال الاقتصاد الرقمي المتطور، ستستضيف دبي والإمارات العربية المتحدة الظهور العالمي الأول لـ"سبايس 2". وسيتم الإعلان عن الوجهات الترويجية الإضافية للصندوق خلال الأسابيع المقبلة.

من جانبها، قالت دانا السالم، المُؤسّس والرئيس التنفيذي لـ"فان فاكتوري": "تُعدّ التعاملات الرقمية ’ بلوك تشين‘ الأساس الذي تقوم عليه البنية التحتية الرقمية، وهي جوهريّةٌ لكلّ من البلدان والاقتصادات والقطاعات المالية. وتُتيح هذه التكنولوجيا تجسيم وزيادة شفافية المعاملات وسرعتها، ما يساعد البلدان على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المُباشرة. ويُدرك مجتمع رواد الأعمال والمستثمرين في دبي القوة التحويلية لمنظومة ’بلوك تشين‘ ما يُفسّر تدفق رواد الأعمال الشباب النشطين والبارعين العاملين في مجال التكنولوجيا إلى دبي لتأسيس شركاتهم. برهنت دبي أنّها مستعدة وقادرة على استيعاب رؤوس أموال الاستثمارات الأجنبية بسرعة أكبر وبطريقة سهلة وآمنة باستخدام تقنية ’بلوك تشين‘. ويُسعدني التعاون مع شركة ’سبايس في سي‘ وأرحب بتال إلياشيف وفريقه في دبي فيما يشرعون في جولتهم الترويجية العالمية".

ومن خلال اعتماد نهج استثماري مشابه لـنهج صندوق "سبايس 1" الذي أصبح مغلقاً أمام المستثمرين، سيبحث صندوق "سبايس 2" عن الرّواد المستقبليّين المتخصصين في التعاملات الرقمية "بلوك تشين" في مجال الأصول الرقمية والإقراض والعقارات والبنية التحتية والألعاب وعالم "الميتافيرس" الافتراضي، وغيرها. وقد حظي هذا الصندوق بالفعل باهتمام كبير من المستثمرين المؤسّسيين والشركات العائلية، ويتوقع أن يشهد إغلاقاً أولياً ناجحاً في الربع الثالث من هذا العام.

وقال كارلوس دومينغو، الشريك العام والمؤسس المشاركة لشركة "سبايس في سي": "أحدث الصندوق الأول لـ’سبايس في سي‘ الذي حُوّل لاحقاً إلى رمز، تغييراً جذرياً في الاستثمار الخاص برأس المال الاستثماري من خلال منح المزيد من المستثمرين إمكانية الوصول إلى الاستثمار في رأس المال الاستثماري وتمكينهم للبحث عن السيولة في وقت أقرب. وساهمت التعاملات الرقمية ’بلوك تشين‘ في تحسين العديد من القطاعات وإحداث تغيير جذريّ فيها، وأتاح الصندوق الأول الخاص بـ’سبايس‘ للمستثمرين الناشئين رقمياً الوصول إلى تلك التكنولوجيا. أما الصندوق الجديد فيوفّر مزيداً من الوصول للابتكارات في مجالَي التعاملات الرقمية ’بلوك تشين‘ والويب 3 بصيغة تقليدية".

ويشغل السيد دومينغو أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة "سيكيوريتايز"، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال الأوراق المالية الرقمية. ويُعدّ "سبايس 1" صندوق استثمارياً في "سيكيوريتايز"، وأوراقه المالية الرقمية متاحة للتداول في أسواق "سيكيوريتايز".

للمزيد من المعلومات حول شركة "سبايس في سي"، يُرجى زيارة الموقع الالكتروني التالي: https://spicevc.com/.

#بياناتشركات

- انتهى -

لمحة عن "سبايس في سي"

تُعدّ "سبايس في سي" شركة رأس مال مُخاطر تُزوّد المستثمرين بالقدرة على الوصول إلى النموّ الهائل لمنظومة التعاملات الرقمية "بلوك تشين" وعمليات الترميز. وتستثمر "سبايس" عالمياً في المنصات ومقدّمي المنظومات، ما يتيح الوصول إلى أسواق رأس المال والخدمات المصرفية والعقارات والقطاعات الأخرى المدعومة بتقنية "بلوك تشين". وتصبّ الشركة تركيزها على الشركات

التي ستستفيد أكثر من النمو الهائل لهذا القطاع. وبصفتهم رواد أعمال ومستثمرين ومدراء تنفيذيين، ومن خلال الجمع بين المعرفة المؤسسية والإدارة العملية والابتكار الريادي والخبرة الاستثمارية المهنية، شارك فريق إدارة "سبايس" في مئات جولات التمويل للشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا بقيمة إجمالية بلغت مليارات الدولارات. وتنتشر مكاتب "سبايس" في الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة وإسرائيل. للمزيد من المعلومات حوا "سبايس في سي"، يُرجى زيارة الموقع الالكتروني التالي: www.spicevc.com أو إرسال بريد الكتروني إلى السيد تال إلياشيف، المؤسس والشريك الإداري، على البريد الالكتروني التالي: tal@spicevc.com.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20220510005212/en/

للاتصال

ليز وويلان

البريد الالكتروني: liz@lwprconsulting.com

هاتف: (312)3150160