التوسع يستهدف الرياض وجدة ودبي وأبوظبي ورأس الخيمة مع التركيز على الفنادق داخل المدن وبالقرب من المطارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة، وقعت شركة "بريمير إن الشرق الأوسط" مذكرة تفاهم مع شركة "إكويتاتيفا ريل إستيت" (Equitativa Real Estate)، وهي شركة قابضة دولية تقدم خدمات التمويل العقاري وإدارة الاستثمارات، وذلك في خطوة هامة تعكس الجهود التي تبذلها العلامة التجارية "بريمير إن الشرق الأوسط" لتحقيق النمو في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتتضمن مذكرة التفاهم خططاً لتطوير ما بين ستة إلى ثمانية فنادق للعلامة التجارية "بريمير إن" في مواقع رئيسية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وستوفر الفنادق الجديدة حوالي 3,500 غرفة فندقية، بإجمالي استثمارات تقارب 2 مليار درهم إماراتي، ما يسهم في مضاعفة محفظة "بريمير إن" الحالية البالغة 3,184 غرفة فندقية، ويعزز نطاق أعمال الشركة بشكل كبير ويوفر المزيد من خيارات الإقامة ذات القيمة المميزة للمسافرين في المنطقة.

تعد "بريمير إن الشرق الأوسط" مشروعاً مشتركاً بين "مجموعة الإمارات" وشركة "ويتبريد" (Whitbread Plc)، وتدير حالياً 11 فندقاً في الإمارات وقطر. وتستهدف الشراكة الاستراتيجية مع "إكويتاتيفا" تعزيز الأعمال في الأسواق التي تشهد طلباً مرتفعاً على الوحدات الفندقية، بما في ذلك الرياض وجدة ودبي وأبوظبي ورأس الخيمة، مع التركيز على الفنادق داخل المدن وبالقرب من المطارات، مما يدعم الطموحات السياحية والاقتصادية طويلة المدى لكل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

ومع استمرار تزايد الطلب على الفنادق ذات الفئات المتوسطة والجودة العالية التي تحمل أسماء علامات تجارية دولية، تتمتع "بريمير إن" بمكانة قوية لتلبية هذا الطلب، حيث تقدم للضيوف معايير ثابتة في الخدمات ومواقع متميزة ومستوىً متميزاً من الضيافة والقيمة مقابل المال الذي يدفعونه.

وقال سايمون لي، العضو المنتدب لشركة بريمير إن الشرق الأوسط: "تعد الشراكة مع "إكويتاتيفا ريل إستيت" خطوة مهمة للأمام بالنسبة لشركة "بريمير إن" في المنطقة. إذ أنها تدعم طموحنا للنمو بشكل مستدام، مع الالتزام بالعمل نبرع فيه، وهو توفير إقامات فندقية ذات قيمة ممتازة في المواقع الحيوية. وإننا نتطلع إلى إطلاق المزيد من فنادق "بريمير إن" في الأسواق التي لا يزال فيها الطلب أعلى من العرض على صعيد الفنادق المتوسطة عالية الجودة، وذلك من خلال دمج خبراتنا التشغيلية مع خبرة إكويتاتيفا في إدارة الأصول وخبراتها الإقليمية".

بدوره، قال سيلفان فيوجو، رئيس مجلس إدارة شركة إكويتاتيفا ريل إستيت: "يسعدنا توقيع هذه الشراكة مع "بريمير إن" الشرق الأوسط في إطار توسعة أعمالنا في قطاع الضيافة، لاسيما وأن العلامة التجارية المرموقة لـ "بريمير إن" وقيمتها القوية تتماشى تماماً مع احتياجات المسافرين في دول مجلس التعاون الخليجي ومع الطلب المتزايد على الفنادق المتوسطة. وإننا نتطلع إلى العمل معاً وإلى استثمار خبراتنا المحلية، بصفتنا شركة رائدة في مجال الاستثمار العقاري في المنطقة، لدعم تطوير فنادق عالية الجودة في مواقع استراتيجية".

للتواصل الإعلامي:

صابرينا شو

sabrina.schouw@mena.premierinn.com

حول بريميير إن الشرق الأوسط

تعود ملكية بريميير إن الشرق الأوسط إلى مجموعة الإمارات وشركة ويتبريد (Whitbread Plc)، الرائدة في قطاع الضيافة في المملكة المتحدة، وتدير 11 فندقًا في الشرق الاوسط. تم إطلاق العلامة التجارية في الشرق الأوسط مع افتتاح فندق بريميير إن في مجمع دبي للاستثمار عام 2008، وهي تدير حاليًا سبعة فنادق في دبي، واثنين في أبوظبي، واثنين في الدوحة، مع خطط توسعية مستقبلية. تهدف بريميير إن إلى توفير راحة استثنائية للضيوف من الحجز إلى الإقامة.

تتمثل رؤية بريميير إن في ضمان حصول كل ضيف على ترحيب دافئ من فريق العمل الودود، وأسعار مرنة، وأطعمة لذيذة، وتجربة إقامة مريحة. تدير المجموعة أكثر من 1000 فندق في المملكة المتحدة وأيرلندا، وحصلت على لقب أفضل علامة فندقية اقتصادية في المملكة المتحدة ضمن جوائز Business Traveller Awards 2024. لمزيد من المعلومات والحجوزات، يرجى زيارة premierinn.ae، أو الاتصال على 971600500503 + أو متابعة @premierinngulf على وسائل التواصل الاجتماعي.

نبذة عن "إكويتاتيفا ريل إستيت" (Equitativa Real Estate)

"إكويتاتيفا ريل ستيت" هي شركة قابضة مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، توفر حلول تمويل عقاري وإمكانات كبيرة في إدارة الاستثمارات، وتدعم دورة حياة الأصول العقارية وأدوات الاستثمار، مع تركيزها على الحوكمة، وإدارة المخاطر، والانضباط التشغيلي.

-انتهى-

#بياناتشركات