مدينة الكويت، الكويت - أعلنت كيورا هيلث، إحدى الشركات الرائدة في مجال توريد الأدوية، ونوفو نورديسك، الشركة الدنماركية الرائدة عالميًا في مجال الرعاية الصحية والمعروفة بخبرتها في علاج الأمراض المزمنة مثل داء السكري والسمنة، عن توفر دواء ويجوفي® في الكويت، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد بتاريخ 1 أكتوبر 2025.

وقد حضرت الفعالية سعادة السفيرة الدنماركية في الكويت والسعودية والبحرين وسلطنة عمان واليمن، السيدة ليزلوت بليسنر، بالإضافة إلى السيد فيصل المطوع، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كيورا هيلث، والسيد فينكات كاليان، المدير العام لأسواق الخليج الناشئة في شركة نوفو نورديسك، بمشاركة د. وليد الضاحي، رئيس رابطة السكر الكويتية، ود. أسرار السيد هاشم، رئيسة رابطة السمنة الكويتية، فضلًا عن نخبة من الشخصيات البارزة والإعلاميين.

تُعد السمنة اليوم وباءً عالميًا شائعًا، يصيب حوالي مليار شخص حول العالم¹. وتشهد منطقة الخليج معدلات سمنة متزايدة تُعد من الأعلى عالميًا². وفي الكويت، يشكل البالغون المصابون بالسمنة 44% من إجمالي السكان، وهي من النسب الأعلى عالميًا، مع العلم أنّ 80% من السكان هم من ذوي الوزن الزائد². ويُعتبر تَوفُر المنتجات العلاجية مثل ويجوفي® خطوةً أساسية لمواجهة هذه القضية الصحية الوطنية، والمساهمة في الحد من السمنة ومضاعفاتها.

ومع إصابة ستة من كل عشرة بالغين بمشكلات صحية مرتبطة بالوزن، من المتوقع أن تلعب العلاجات المثبتة علميًا دورًا محوريًا في تخفيف العبء على شبكات الرعاية الصحية، وتحسين جودة حياة المواطنين في الكويت.

يُستخدم ويجوفي® كعلاج مكمّل، يؤخذ بالتزامن مع اتّباع نظام غذائي قليل السعرات الحرارية وزيادة النشاط البدني لإدارة الوزن، بما في ذلك خسارة الوزن والحفاظ عليه لدى البالغين المصابين بالسمنة (مؤشر كتلة الجسم ≥ 30 كغ/م²) أو الوزن الزائد (مؤشر كتلة الجسم ≥ 27 كغ/م²) مع وجود حالة مرضية واحدة على الأقل مرتبطة بالوزن³.

ويُعد ويجوفي® (سيماجلوتايد 2.4 ملغ) العلاج الأول من نوعه والوحيد الذي يُعطى مرة واحدة أسبوعيًا ويستهدف مستقبلات GLP-1، ويُنصح به للإدارة المزمنة للوزن لدى البالغين والمراهقين من عمر 12 عامًا وما فوق³،⁴. يعمل مركّب السيماجلوتايد 2,4 ملغ، وهو المكون النشط في ويجوفي®، من خلال تقليل الإحساس بالجوع وزيادة الشعور بالشبع. وبحسب الأبحاث السريرية، فإنّ استخدام ويجوفي® بالتزامن مع النظام الغذائي المدروس والتمارين الرياضية، يُظهر خسارةً متوسطة في الوزن بنسبة 17% استمرت على مدار عامين، مع خسارة ثلث من المرضى ما لا يقل عن 20% من وزنهم الأساسي ³،⁵،⁶،⁷. كما أظهر السيماجلوتايد 2,4 ملغ تحسنًا ملحوظًا في العوامل المؤثرة على صحة القلب والأوردة، مثل حجم محيط الخصر، ضغط الدم، مستويات الدهون في الدم، ومؤشرات نسبة السكر في الدم، وبروتين سي التفاعلي ³،⁸،⁹.

وقد أظهرت دراسة SELECT العلمية، والتي شملت 17,604 شخصًا بالغًا بمؤشر كتلة جسم ≥ 27 كغ/م²، أنّ علاج ويجوفي® (سيماجلوتايد 2,4 ملغ) ساهم في تقليل خطر الوفاة نتيجة مشاكل الصحة القلبية، والنوبات القلبية، والسكتات الدماغية بنسبة 20% لدى البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة بالتزامن مع مرض قلب مشخّص، دون الإصابة بالسكري من النوع الثاني¹،⁹.

صرّح السيد فيصل المطوع، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كيورا هيلث:"إن تعاوننا مع شركة نوفو نورديسك لإطلاق دواء ويجوفي® في الكويت يعكس التزامنا المشترك بدفع عجلة الابتكار في مجال الرعاية الصحية وتعزيز نتائج العلاج للمرضى. في كيورا هيلث، نؤمن بأن إمكانية الوصول إلى العلاجات العالمية المتطورة هو أمرٌ أساسي لبناء مستقبل صحي لمجتمعنا، وأن هذا النوع من الشراكات يسهم في تحويل هذه الرؤية إلى واقع."

من جهته، أعلن السيد فينكات كاليان، المدير العام لأسواق الخليج الناشئة في شركة نوفو نورديسك أنّ:"إطلاق ويجوفي® هو خطوة محورية في مواجهة السمنة ومضاعفاتها في الكويت، مع التركيز على مكافحة الأمراض غير المتناقلة من خلال علاجات متقدمة. في نوفو نورديسك، نقدم عقودًا من الخبرة العالمية في مجال الرعاية الصحية المتعلّقة بالسمنة والسكري بهدف دعم صحة ورفاهية المواطنين في الكويت. إن التزامنا بتحسين النتائج الصحية يشمل توفير علاجات مبتكرة تسهم في إدارة مستدامة للوزن، بما يتماشى مع مهمّتنا المتمثلة في تحسين جودة الحياة."

وأكّد د. وليد الضاحي، رئيس رابطة السكر الكويتية أنّ:"السمنة داءٌ خطير ومزمن، وتُعد من أبرز العوامل التي تؤدي إلى العديد من الحالات الصحية المزمنة مثل السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوردة." وأضاف: "تحتل الكويت مرتبة هي من بين الأعلى عالميًا في انتشار السمنة، مما يؤكّد على الحاجة المُلِحّة إلى بذل جهود مشتركة بين مختلف القطاعات لمعالجة هذا التحدي الصحي المتفاقم."

كما نوّه د. الضاحي بأهمية العلاجات المعتمدة على مستقبل GLP-1 مثل ويجوفي®، والتي تلعب دورًا حيويًا في تحسين النتائج الصحية وإنقاذ الأرواح من خلال تزويد المرضى بحل فعال لإدارة السمنة.

كما صرّحت د. أسرار السيد هاشم، رئيسة رابطة أمراض السمنة الكويتية قائلةً:"إطلاق ويجوفي® في الكويت يُعتبر خطوة مهمة في توسيع مجموعة العلاجات المتاحة لمواجهة السمنة. ومع تطور فهمنا العلمي للسمنة كمرضٍ مزمنٍ متعدد العوامل، يصبح من الضروري، وبشكلٍ متزايد، تقديم مجموعة متنوعة من خيارات العلاج بحسب حالة واحتياجات كل مريض، آخذين بعين الاعتبار مجموعة من العوامل مثل نمط الحياة والعلاجات الدوائية، وصولًا إلى التدخلات الجراحية عند الضرورة."

وأضافت: "ويجوفي® دواء فعال يعمل على تقليل الشهية، وتنظيم مستويات السكر في الدم، والمساهمة في فقدان الوزن. وقد أثبت الدواء فعاليته وأمانه في تحقيق خسارة ملحوظة في الوزن لدى البالغين والمراهقين ابتداءً من سن 12 عامًا، بالإضافة إلى تحسين عوامل الخطر المرتبطة بالأمراض المزمنة."

وأكدت سعادة السفيرة الدنماركية في الكويت والسعودية والبحرين وسلطنة عمان واليمن، السيدة ليزلوت بليسنر، على أهمية التعاون الاستراتيجي بين نوفو نورديسك ووزارة الصحة الكويتية قائلةً:

"تفخر الدنمارك برؤية إحدى شركاتها الرائدة تعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة الصحة في الكويت لمواجهة العبء المتزايد للسمنة والأمراض المزمنة. معًا، لا نعمل فقط على تعزيز الابتكار الطبي، بل نعيد التأكيد على التزامنا المشترك بتحسين الحياة من خلال حلول رعاية صحية مستدامة."

نبذة عن شركة كيورا هيلث

كيورا هيلث، التابعة لشركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، هي من الشركات الرائدة في قطاع الأدوية والرعاية الصحية في الكويت، من خلال عملياتها ذات المستوى العالمي ومحفظتها التي تضم مجموعة من العلامات التجارية المرموقة، بما في ذلك نوفو نورديسك، جونسون آند جونسون، فايزر، فياتريس، بوهرنجر إنجلهايم، جلاسكو سميث كلاين، هاليون، لوريال، ميرك، وغيرها. توفّر الشركة الأدوية، والمعدات الطبية، ومنتجات العناية بالبشرة والشعر، ومستحضرات التجميل، والمنتجات البيطرية، للصيدليات والمستشفيات والمختبرات. كما أن شركة كيورا هيلث هي المورّد الرئيسي لوزارة الصحة والمستشفيات الخاصة في الكويت.

نبذة عن شركة نوفو نورديسك

تُعد نوفو نورديسك شركة رائدة عالميًا في مجال الرعاية الصحية، تأسست عام 1923 ويقع مقرها الرئيسي في الدنمارك. وتتمثل رسالتها في إحداث تغيير حقيقي للقضاء على الأمراض المزمنة الخطيرة، مستندةً في ذلك إلى إرثها العريق في مجال السكري. تسعى الشركة لتحقيق هذا الهدف من خلال ريادتها في الابتكارات العلمية، وتوسيع نطاق الوصول إلى أدويتها، إلى جانب العمل على الوقاية من الأمراض، والتوصل في نهاية المطاف إلى علاج شافٍ لها. توظف نوفو نورديسك ما يقرب من 77,400 موظف في 80 دولة، وتُسوّق منتجاتها في نحو 170 دولة حول العالم. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: novonordisk.com

