شركة تابعة لمجموعة السكك الحديدية الصينية وشركة الخرافي تفوزان بالعقود الرئيسية

جميع الوحدات سيتم تسليمها خلال فترة 26 شهراً قبيل الانتهاء من مدار مول في 2028

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أرست أرادَ عقدين رئيسيين لتشييد دفعة جديدة من 2,210 منازل في مجتمع الجادة العملاق البالغة قيمة مبيعاته الإجمالية 35 مليار درهم إماراتي. هذا، وستغطي العقود التي تبلغ قيمتها الإجمالية 2.04 مليار درهم إماراتي أعمال الإنشاء الرئيسية ضمن 14 مجمّعاً سكنياً.

وستتولى شركة تشاينا تييسجو للهندسة المدنية، التابعة لعملاق البناء الصيني مجموعة السكك الحديدية الصينية المحدودة، تشييد أبنية نِسبة الخمسة في إيست بوليفارد وأبنية صفا الخمسة في ويست بوليفارد.

أما بالنسبة لعقد تشييد مجمّعات ذا غيت 3-6، والتي تقع على المداخل الجنوبية للمجتمع، فقد تمت ترسيته على شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده، وهي شركة مقاولات كويتية تمتاز بخبرة كبيرة في قطاع العقارات بالمنطقة، وتعمل حالياً على تطوير باقةٍ من مشاريع أرادَ الأخرى في الجادة ومَسار ومساكن نَسمَة.

وسيتم تنفيذ العقدين خلال فترة 26 شهراً، حيث من المتوقع تسليم جميع الأبنية خلال الربع الثاني من عام 2028، وذلك قبيل الانتهاء من أحد معالم المجتمع الرئيسية، مدار مول. ويتضمن العقدان تسليم مجمّعات سكنية بمواصفات حديثة مجهزة بالتقنيات القياسية للمنازل الذكية تضم وحداتٍ تتنوع خياراتها بين غرفة نوم واحدة وحتى أربع غرف نوم.

وتعليقاً على توقيع العقدين الجديدين، قال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرادَ: "يعكس هذان العقدان الرئيسيان ثقتنا المتزايدة بالسوق وحرصنا على تسريع وتيرة إنجاز مشاريعنا في الدولة. ولا شك أن هذه الخطوة تشكل محطة مهمة في مسيرة تطوير مجتمع الجادة، وتبرهن في الوقت نفسه على الاهتمام الكبير من المشترين والمستثمرين بهذه الوجهة العصرية المتكاملة."

وأضاف: "سيتم تسليم هذه المجمّعات السكنية الجديدة بالتزامن مع تطوير معالم رئيسية جديدة في الجادة، مثل مدار مول ومنطقة أرادَ المركزية للأعمال، الأمر الذي يعكس التزامنا بإيجاد وجهة حضرية حديثة تسهم في إعادة تشكيل المشهد العمراني في الإمارة."

وتتميز مجمّعات نِسبة وصفا السكنيّة بخصائصها المعمارية العصرية الغنية بعنصر الإضاءة الطبيعية وقربها من المجمّع الرياضي الكبير بالجادة، والذي يجري بناؤه حالياً ويتوقع تسليمه بحلول نهاية 2026. هذا، ويمتد المجمّع الرياضي على مساحة 400,000 قدم مربع ويضم ملعب كرة قدم بالحجم الكامل وملاعب كرة قدم خماسية وملاعب للبادل وكرة السلة والكرة الطائرة والسكواش والريشة، إلى جانب مسارات للجري وركوب الدراجات الهوائية ومناطق لعب للأطفال.

ويمتاز مجمّع ذا غيت السكني 3-4 والمكوّن من مبنيين بموقعه الاستراتيجي على المدخل الرئيسي لإيست بوليفارد، مقابل مدرسة سابس الدولية – الجادة. أما مجمّع ذا غيت 5-6، والمكوّن من مبنيين كذلك، فيقع على مدخل ويست بوليفارد قريباً من الركن الشمالي الغربي في مجتمع الجادة ومقابل رافلز وورلد أكاديمي – الجادة، والتي يجري تشييدها حالياً ومن المتوقع أن تستقبل أول فوج من طلابها خلال العام الدراسي 2026-2027.

جديرٌ بالذكر أن مجتمع الجادة يمتد على مساحةٍ تزيد على 24 مليون قدم مربعة ويضم أكثر من 25,000 منزل، بالإضافة إلى باقةٍ متنوعة من المحال التجارية والمرافق الرياضية ومرافق اللياقة والضيافة والمكاتب والمؤسسات التعليمية. كما وتتميّز الجادة بسهولة اتصالها بشارع الشيخ محمد بن زايد، وطريق الذيد، ومطار الشارقة الدولي، حيث وصل عدد سكانها حالياً إلى أكثر من 20,000 نسَمة.

نبذة عن أرادَ

انطلقت أرادَ في عام 2017 من مقرّها الرئيسي في الإمارات العربية المتّحدة، وهي تهدف إلى تشييد مساحاتٍ حضرية حيث يتواصل الناس ويحظون بحياةٍ أكثر صحة وسعادة.

وتغطي عمليات الشركة عدة مجالات تشمل التطوير العقاري، وتجارة التجزئة، وقطاعات التعليم والصحة واللياقة والعافية والضيافة.

وقد أطلق المطوّر العقاري المبتكر حتى الآن أحد عشر مشروعاً متكاملاً في دولة الإمارات، كما وسعت الشركة نشاطها على المستوى الدولي في الأسواق البريطانية والأسترالية.

وتدير أرادَ كذلك مجموعة من العلامات التجارية والتجارب التكميلية التي تشمل نوادي اللياقة الكبرى، وعدداً من أصول تجارة التجزئة وخدمات الطعام والشراب، والمبادرات الاجتماعية، ووجهات الزوّار.

للمزيد من المعلومات والصور عالية الدقة، يُرجى التواصل معنا على: media@arada.com

للمزيد من المعلومات عن أرادَ، يُرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني: www.arada.com

-انتهى-

#بياناتشركات