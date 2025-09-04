أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة 1Money الناشئة في Hub71، إحدى الشركات الناشئة ضمن منظومة Hub71 والمطوّرة لأول بروتوكول من الطبقة الأولى في العالم مصمم خصيصاً لمدفوعات Web3، عن حصولها على مجموعة شاملة من التراخيص المالية في عدة ولايات قضائية، بما في ذلك أكثر من 30 ترخيصًا لنقل الأموال (MTLs) في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ترخيص أعمال الأصول الرقمية من الفئة F من سلطة النقد في برمودا(BMA) . تتيح هذه التراخيص لشركة 1Money إطلاق خدمات "تنسيق العملات المستقرة" عالميًا، ما يوفر للمستخدمين جسرًا آمنًا ومتوافقًا مع الأنظمة بين شبكتها من الجيل التالي والنظام المالي التقليدي.

وبحصولها على هذه التراخيص، ستتمكن 1Money الآن من عقد شراكات مع شركات Web3 وشركات التكنولوجيا المالية (FinTech) والمؤسسات المالية التقليدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يسمح لها بالاستفادة من عروض العملات المستقرة والدولار الأمريكي باستخدام تراخيص 1Money في الولايات المتحدة. وتتمتع 1Money الآن بإمكانية تقديم البنية التحتية المتكاملة للعملات المستقرة تشمل نشر بروتوكول الطبقة الأولى الخاص بها عبر كيانات منفصلة وتنفيذ خدمات تنسيق العملات المستقرة ومجموعة شاملة من الحلول المالية المتوافقة مع مختلف الأنظمة العالمية. وتسهم البصمة التنظيمية للشركة والتي تغطي غالبية الأسواق الأمريكية وتقدم عمليات عالمية منظمة بالكامل من برمودا في تمكين الشركاء والمؤسسات من بناء وتوسيع وإطلاق منتجات قائمة على العملات المستقرة يمكّنها من نقل الأموال بسلاسة بين العملات الرقمية والتقليدية.

ومن خلال الجمع بين خدماتها المالية المنظمة والمرخصة مع بروتوكول شبكة 1Money، تسعى الشركة إلى تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات لمصدري العملات المستقرة والأصول الواقعية(RWAs) ، ما يتيح لهم إنشاء العملات على شبكة 1Money، وربط أصولهم الرقمية بالنظام المصرفي التقليدي، وتوفير قنوات توزيع متوافقة لتسويق أصولهم عالميًا.

وبهذه المناسبة، قال براين شرودر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة 1Money: "يمثل حصولنا على أكثر من 30 ترخيصًا أمريكيًا لنقل الأموال وترخيص الفئة F من برمودا خطوة محورية في التزامنا بتقديم حلول عملات مستقرة آمنة ومتوافقة وقابلة للتوسع لصالح الشركات في جميع أنحاء العالم. وستمكّننا هذه الإنجازات من تنسيق تدفقات العملات المستقرة عبر البنى التحتية التقليدية وشبكات البلوكتشين الناشئة، ما يقدم مستوىً جديدًا من الترابط والثقة والامتثال إلى مشهد المدفوعات الرقمية".

وبحصولها على هذه الموافقات التنظيمية الجديدة، يمكن لشركة 1Money تقديم الخدمات التالية للشركات العالمية: الحسابات الافتراضية متعددة العملات والإيداع والسحب بالعملات التقليدية وخدمات الدفع والاستلام العالمي بالعملات التقليدية وحفظ الأصول الرقمية وشراء وبيع وتداول وتبادل العملات المستقرة ومدفوعات وتحويلات بالعملات المستقرة، وصرف العملات الأجنبية.

وبدوره قال كريستوفر لالن، المدير القانوني لشركة 1Money: "بذل فريقنا جهودًا كبيرة لتأسيس إطار قانوني وتنظيمي يتوافق مع المتطلبات الصارمة للجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وبرمود. يعكس هذا الإنجاز التزامنا بالامتثال لأنظمة عالمية مرموقة ويمنح شركاءنا الثقة في قدرتنا على دعمهم بحلول متطورة وعمليات مرخصة على نطاق واسع ".

وستمنح هذه التراخيص شركة 1Money قدرات تشغيلية كبيرة، تشمل:

تغطية على مستوى الولايات المتحدة: من خلال تراخيص MTLs والتشغيل في ولايات لا تتطلب تراخيص ، أصبحت شركة 1Money مخولة لتقديم خدمات تحويل الأموال للعملاء في ما يقارب 40 ولاية قضائية أمريكية. كما أنها مسجلة كجهة تقدم خدمات مالية (MSB) لدى شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية FinCEN.

مزود عالمي لخدمات الدفع: بصفتها شركة أصول رقمية مرخصة بالكامل من الفئة F بموجب قانون أعمال الأصول الرقمية في برمودا، يُسمح الآن لشركة 1Money في برمودا بممارسة مجموعة واسعة من الأنشطة المنظّمة ضمن إطار تنظيمي عالمي المستوى .

تعمل مجموعة شركات 1Money في الولايات المتحدة الآن على أساس تنظيمي قوي مصمم لتعزيز اعتماد المدفوعات الرقمية على نطاق واسع وفتح موجة جديدة من الابتكار لخدمات المدفوعات العالمية، مع تقديم بروتوكول شبكة 1Money في الولايات المتحدة المصمم ليكون الأسرع والأرخص والأكثر توافقًا لمدفوعات الإنترنت من الجيل الثالث.

نبذة عن شركة 1Money

تعمل شركة 1Money على بناء أول بروتوكول من الطبقة الأولى في العالم مصمم خصيصًا لمدفوعاتWeb3 ، بهدف تقديم معاملات أسرع وأرخص وأكثر امتثالًا على مستوى العالم. وتحظى الشركة بدعم كبار المستثمرين وهي مبنيّة على تقنية قيد الحصول على براءة اختراع، حيث تهدف الشركة إلى إحداث نقلة نوعية في مجال الخدمات المالية من خلال تقديم تجربة متفوقة للدفع بالأصول الرقمية للمستخدمين حول العالم. وبفضل تصميمها لدعم كل من العملات المستقرة والأصول الحقيقية، تضمن شبكة 1Money تأكيدات فورية، ورسومًا منخفضة وثابتة، وأمانًا على مستوى عالمي، وميزات امتثال مدمجة. ومن خلال دعمها لعدة عملات مستقرة عبر مختلف العملات التقليدية، تلغي المنصة الحاجة إلى الأصول المضاربة أو نماذج "التوكنوميكس" المعقدة، حيث يتم دفع رسوم الشبكة مباشرة بالعملة المستقرة المتداولة. وبذلك، تسعى 1Money إلى تسريع اعتماد العملات المستقرة باعتبارها ركيزة أساسية لمستقبل التمويل العالمي.

1Money في الولايات المتحدة

تعد شركة 1Money في الولايات المتحدة شركة خدمات مالية مسجلة لدى شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية FinCEN. وتقدم منتجاتها وخدماتها المنظّمة عبر الولايات المتحدة من خلال تراخيصها المختلفة لنقل الأموال أو ما يعادلها على مستوى الولايات، حيثما كان ذلك مناسبًا.

1Money في برمودا

تعد شركة 1Money في برمودا شركة أصول رقمية مرخصة من سلطة النقد في برمودا للعمل كمنصة تداول وخدمات للأصول الرقمية، وتقديم خدمات "الحافظ الأمين" والعمل كمزود لخدمات الدفع، وإصدار وبيع واسترداد الأصول الرقمية.

