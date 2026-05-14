الطلب المؤسسي المتزايد على حلول حماية الشبكات والبيانات يدفع فورتينت إلى تجاوز مستهدفاتها ورفع توقعاتها للعام المالي 2026

الرياض:حققت شركة فورتينت، الشركة العالمية الرائدة في مجال الأمن السيبراني والتي تتبنى نهج دمج الشبكات والأمن ، أداءً ماليًا قويًا خلال الربع الأول من عام 2026، بعدما سجلت إيرادات بلغت 1.85 مليار دولار، بنمو 20% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، مدفوعة بارتفاع إيرادات المنتجات بنسبة 41% لتصل إلى 645 مليون دولار، ونمو الفواتير بنسبة 31% لتبلغ 2.09 مليار دولار، في نتائج تجاوزت التوقعات المالية للشركة.

ويعكس هذا الأداء استمرار الزخم العالمي في الإنفاق على حلول الأمن السيبراني، بالتزامن مع تصاعد التهديدات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتسارع توجه المؤسسات نحو تبني منصات موحدة لدمج الشبكات والأمن، بما يعزز كفاءة الحماية الرقمية ومرونة البنية التحتية التقنية.

نمو ربحي

وعلى صعيد الربحية، سجلت الشركة هامش تشغيل بلغ 31% وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) حتى نهاية مارس 2026، فيما بلغ الهامش غير المتوافق مع هذه المعايير 36%.

كما ارتفعت ربحية السهم المخففة غير المتوافقة مع معايير GAAP بنسبة 41% لتصل إلى 0.82 دولار، في حين بلغت التدفقات النقدية التشغيلية مستوى قياسيًا عند 1.08 مليار دولار، مع تدفقات نقدية حرة بقيمة 1.01 مليار دولار، ما يعكس قوة المركز المالي وكفاءة العمليات التشغيلية.

طلب عالمي

وتعليقًا على هذه النتائج، قال كين شيه، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فورتينت: "إن النتائج القوية خلال الربع الأول من 2026 تعكس استمرار الطلب على حلول الأمن السيبراني عبر مختلف الأسواق، إلى جانب قوة التنفيذ التشغيلي، وهو ما ساهم في تجاوز الحد الأعلى للتوقعات المالية، ودفع الشركة إلى رفع توقعاتها لإيرادات العام المالي 2026".

وأوضح أن نمو الفواتير بنسبة 31% يعكس استمرار توجه المؤسسات نحو دمج الشبكات والأمن ضمن منصات موحدة، وهو النهج الذي تتبناه فورتينت منذ أكثر من 26 عامًا، بالتزامن مع تصاعد التهديدات السيبرانية المرتبطة بالتطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

توسع رقمي

وخلال الربع الأول من عام 2026، أطلقت فورتينت الإصدار الأحدث من نظام التشغيل "FortiOS 8.0" الداعم لمنصتها الأمنية الموحدة "Fortinet Security Fabric"، والذي يوفّر قدرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب إمكانات الجيل الجديد من حلول "SASE" وتقنيات مقاومة للهجمات المرتبطة بالحوسبة الكمية، بما يساعد المؤسسات على تبسيط بنيتها الأمنية وتعزيز الحماية عبر مختلف البيئات الرقمية.

كما وسّعت الشركة محفظة جدران الحماية التابعة لسلسلة "FortiGate G Series" عبر إطلاق "FortiGate 3500G" و"FortiGate 400G"، المصممة لتلبية احتياجات المؤسسات التي تشهد نموًا متسارعًا في حركة البيانات المشفرة.

ابتكار تقني

وأوضح كين شيه أن تطور أمن الشبكات نحو SASE Firewall، إلى جانب الابتكارات التقنية الجديدة مثل نظام التشغيل "FortiOS 8.0" وتقنية "FortiASIC" المتخصصة، عزز من تنافسية منصة الشركة ودعم توسع حصتها السوقية، مشيرًا إلى أن نموذج العمليات المباشرة وكفاءة التصنيع أسهما في تحويل تحديات سلاسل الإمداد إلى فرص نمو.

ثقة السوق

وعززت الشركة شراكاتها في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال التعاون مع Anthropic ضمن مشروع "Project Glasswing"، إلى جانب تعاونها مع OpenAI وشركات تقنية أخرى لتطوير حلول أمنية أكثر تطورًا.

وعلى صعيد السوق، حصلت فورتينت على تصنيف "اختيار العملاء" من منصة Gartner Peer Insights لحلول الشبكات واسعة النطاق المعرفة بالبرمجيات (SD-WAN) للعام السابع على التوالي، بما يعكس استمرار ثقة العملاء في حلول الشركة وتجارب الاستخدام الفعلية.

توقعات Q2

وبالنسبة للربع الثاني من عام 2026، تتوقع فورتينت تحقيق إيرادات تتراوح بين 1.83 مليار دولار و1.93 مليار دولار، مع فواتير تتراوح بين 2.09 مليار دولار و2.19 مليار دولار.

كما تتوقع هامش ربح إجمالي غير متوافق مع معايير GAAP يتراوح بين 79.5% و80.5%، وهامش تشغيل بين 33% و35%، إلى جانب ربحية سهم مخففة تتراوح بين 0.72 دولار و0.76 دولار.

رفع التوقعات

أما بالنسبة للسنة المالية كاملة 2026، فتتوقع الشركة أن تتراوح الإيرادات بين 7.71 مليار دولار و7.87 مليار دولار، بما يعكس نموًا سنويًا يقارب 15%.

كما أشارت التقديرات إلى إيرادات خدمات تتراوح بين 5.09 مليار دولار و5.15 مليار دولار، وفواتير إجمالية بين 8.8 مليار دولار و9.1 مليار دولار، مع هامش ربح إجمالي غير متوافق مع معايير GAAP بين 79% و81%، وهامش تشغيل بين 33% و36%.

ومن المرجح أن تتراوح ربحية السهم المخففة غير المتوافقة مع معايير GAAP بين 3.10 دولار و3.16 دولار خلال العام الحالي.

أمن رقمي

تعكس هذه النتائج استمرار النمو في سوق الأمن السيبراني العالمي، مع توسع استثمارات المؤسسات في حماية البيانات والشبكات والأنظمة التشغيلية، وسط تصاعد المخاطر الرقمية وتعقيد بيئات الأعمال التقنية، ما يعزز الطلب على منصات الأمن الموحدة والحلول السيبرانية المتقدمة.

-انتهى-

#بياناتشركات