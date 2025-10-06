تعلن شركة بالم هيلز للتعمير ("بالم هيلز " أو "الشركة")، الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، عن تحقيق مبيعات إجمالية بلغت 182 مليار جنيه مصري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مقارنة بـ 130 مليار جنيه مصري في الفترة نفسها من عام 2024. ويعد هذا الرقم دليلا على ريادة بالم هيلز وقوة القطاع العقاري في مصر.

ويسر الشركة أن تعلن عن استحواذها على قطعة أرض مساحتها 315 فدان عند مدخل العاصمة الإدارية الجديدة، بجوار منطقة القاهرة الجديدة مباشرة، بمبيعات إجمالية تُقدر بحوالي 160 مليار جنيه مصري على مدى السنوات الثماني المقبلة.

علاوة على ذلك، استحوذت الشركة على قطعة أرض مساحتها 97 فدان امتداد بالم هيلز القاهرة الجديدة - بجوار مشروعها الرائد بالم هيلز القاهرة الجديدة. ومن المتوقع إطلاق هذا المشروع الجديد قبل نهاية العام، بمبيعات متوقعة تبلغ حوالي 29 مليار جنيه مصري على مدى ثلاث سنوات.

أكد ياسين منصور رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز، أن السوق المصري يظل وجهة استثمارية جذابة بفضل تنوع الفرص الاقتصادية، مما يفتح آفاقًا واعدة للنمو والابتكار في قطاع العقارات. وأشار إلى أن بالم هيلز تواصل تحقيق معدلات مبيعات غير مسبوقة تعكس ثقة العملاء في مشروعاتها وقدرتها على تقديم منتج عقاري يتميز بالجودة والاستدامة، مما يدعم توجه الشركة نحو تحقيق مزيد من النمو خلال الفترة المقبلة، وقد استطاعت الشركة تحقيق حجم مبيعات خلال التسعة اشهر من ١٨٢ مليار جنيه بزيادة قدرها %40 مقارنة بعام 2024 حيث تجاوزت مبيعات العام الماضي التي بلغت 150 مليار جنيه.

وأضاف: "توسُّعنا الأخير في مشروعات جديدة بمواقع استراتيجية، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة، يعكس رؤيتنا طويلة الأجل وثقتنا الراسخة في السوق المصري، الذي يُثبت يومًا بعد يوم مكانته كأحد أكثر الأسواق العقارية استقرارًا وجاذبية في المنطقة." وشدد على أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط الشركة الطموحة لتعزيز محفظة مشروعاتها وتلبية احتياجات شرائح متنوعة من العملاء في السوق المصري.

