دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، وقّع "مجمّع الصناعات الوطنية" اتفاقية مع شركة "البيادر إنترناشيونال" لتطوير مركز متكامل في دبي للتصنيع والخدمات اللوجستية بقيمة 180 مليون درهم (50 مليون دولار أمريكي) ، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية الإقليمية لقطاع تغليف الأغذية بنحو 30 ألف طن سنويًا وتعزيز سلاسل التوريد التي تخدم قطاعات الضيافة والسياحة وخدمات المأكولات.

ويعزز هذا الاستثمار منظومة التصنيع المحلي في دولة الإمارات من خلال زيادة الإنتاج الإقليمي لمواد التغليف المستدامة، ودعم سرعة تلبية الطلبات للمتعاملين في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن خلال دمج عمليات التصنيع والتخزين والتوزيع ضمن مركز صناعي متكامل، سيسهم المشروع في تقليص فترات التسليم وتحسين توافر حلول التغليف لشركات الأغذية وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

ويمتد المشروع على مساحة تزيد على 678 ألف قدم مربع، ويضم مرافق للتصنيع والخدمات اللوجستية ومركز مدعوم بالروبوتات لإعداد وتلبية الطلبات، بالإضافة إلى المقر الرئيسي لشركة "البيادر إنترناشيونال" وسكن للموظفين، ومن المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاء خلال عام 2026، على أن يبدأ التشغيل الكامل مطلع عام 2028.

وعند اكتماله، سينتج المرفق ما يصل إلى 10 آلاف طن سنوياً من مواد تغليف الأغذية الورقية، و20 ألف طن من المواد البلاستيكية القابلة لإعادة التدوير والبلاستيك المعاد تدويره، كما سيتم إدخال خطوط إنتاج إضافية تدريجيًا لمواد التغليف القائمة على الألمنيوم والمواد المعتمدة على مصادر بيولوجية بهدف تلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

وقال عبد الله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية، المجمعات والمناطق الاقتصادية، مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "يؤدي قطاع التغليف دورًا محوريًا على مستوى سلسلة القيمة في قطاعات الأغذية والضيافة والتجزئة، لما له من تأثير مباشر على جودة المنتجات والاستدامة ومرونة سلاسل الإمداد. ويسهم توسيع الطاقة التصنيعية الإقليمية في هذا القطاع في تعزيز الموثوقية وتقليص دورات التوريد ودعم منظومة التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي بوجه عام. ويعزز المرفق الجديد لشركة "البيادر إنترناشيونال" في "مجمّع الصناعات الوطنية" مكانة دبي كمركز للتصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة. ونركّز في المجمّع على توفير بيئة صناعية متكاملة تمكّن المصنعين والتجار وشركاء الخدمات اللوجستية من التوسع بكفاءة واعتماد التقنيات المتقدمة والوصول إلى الأسواق العالمية عبر بنية تحتية متصلة بسلاسة. ومن شأن هذه الاستثمارات أن تعزز المنظومة التي تعتمد عليها الشركات ضمن مجمّعاتنا وممراتنا التجارية يومياً".

من جهته، قال نضال حداد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "البيادر انترناشيونال": "يمثل إنشاء مركزنا المتكامل للتصنيع والخدمات اللوجستية في "مجمّع الصناعات الوطنية" محطة رئيسية في استراتيجية نموّنا طويلة الأمد. ومن خلال توحيد الإنتاج المتقدم والخدمات اللوجستية الذكية والوظائف المؤسسية ضمن منصة واحدة، نؤسس لمنظومة صناعية قابلة للتوسع وجاهزة للمستقبل، ترتكز على الكفاءة والاستدامة وتعزيز الصادرات الإقليمية. ويؤكد هذا الاستثمار التزامنا بدعم الرؤية الصناعية لدولة الإمارات من خلال تقديم حلول أسرع وأكثر مرونة لسلاسل الإمداد لعملائنا في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها."

وسيتضمن المرفق خطوط إنتاج منخفضة الانبعاثات وأنظمة طاقة شمسية وحلولاً متقدمة لإدارة المياه والنفايات ومحطة داخلية لمعالجة المياه. كما سيضم مساحات خضراء منسقة وحديقة تُروى باستخدام المياه المعاد تدويرها.

ويدعم "مشروع 300 مليار"، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات من خلال توسيع قدرات التصنيع المتقدم وتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.

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ياسر كلثوم، أخصائي الاتصالات باللغة العربية في "دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي"

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نبذة عن مجمّع الصناعات الوطنية

مجمّع الصناعات الوطنية التابع لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، هو مركز صناعي يمتد على مساحة 21 كيلومتر مربع، يقع في قلب المنطقة الصناعية واللوجستية النابضة في دبي. تأسس المجمّع في عام 2003، حيث يُوفر قطع أراضٍ مجهزة بالبنية التحتية، ومكاتب عصرية، وحلول استشارية مخصصة، ونمت منظومته لتضم أكثر من 300 منشأة تجارية. نُركز في المجمّع على تسهيل نموّ شركات التصنيع والإنتاج، والمساهمة في دعم رؤية دبي الاقتصادية، وتوفير قاعدة استراتيجية للشركات الراغبة في تأسيس أو توسعة حضورها في دولة الإمارات. يُعدّ مجمّع الصناعات الوطنية الشريك المثالي للشركات الطامحة إلى النجاح في المنطقة، بفضل تمكين الوصول السلس إلى محاور النقل الرئيسية والتزامنا بدعم مجالات الابتكار والتعاون.

نبذة عن مجموعة البيادر إنترناشيونال

تأسست مجموعة البيادر إنترناشيونال عام 1991 وتتخذ من دبي مقرًا رئيسيًا لها، وهي إحدى الشركات الإقليمية الرائدة في تصنيع وتوزيع حلول تغليف المواد الغذائية، ومنتجات التنظيف والنظافة، ومنتجات الحياة الخارجية، والمواد الغذائية والمشروبات.

تعمل المجموعة في مختلف أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية، وتخدم قطاعات الضيافة، والتجزئة، والتموين، والطيران، وخدمات الأغذية من خلال نموذجها التشغيلي المتكامل «عميل واحد – أربع ركائز»، الذي يتيح التكامل بين الفئات المختلفة، ويعزز الشراكات مع العملاء، ويقدم حلولًا متكاملة قابلة للتوسع تلبي احتياجات الأسواق المتغيرة.

وبفضل قدراتها التصنيعية المتقدمة، وبنيتها اللوجستية المتكاملة، ومحفظتها المتنامية من المواد المستدامة، تواصل المجموعة تعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية، ودعم الرؤية الصناعية لدولة الإمارات، وتنمية صادراتها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية

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