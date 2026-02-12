الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت العربية للطيران (ش. م.ع)، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن تحقيق أقوى نتائج مالية وتشغيلية منذ انطلاق الشركة ، وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

الأداء المالي والتشغيلي لعام 2025:

وحققت "العربية للطيران" أرباحاً صافية قياسية قبل حساب الضريبة بلغت 1.8 مليار درهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بزيادة نسبتها 14% مقارنة بـ 1.6 مليار درهم في عام 2024. وتجاوز إجمالي حجم إيرادات المجموعة 7.78 مليار درهم، محققاً نمواً بنسبة 15% مقارنة بـ 6.76 مليار درهم في العام السابق.

وواصلت "العربية للطيران" تنفيذ استراتيجيتها التوسعية خلال العام 2025 وذلك بإضافة 30 وجهة جديدة عبر مراكز عملياتها التشغيلية. وأسهم هذا التوسع الاستراتيجي في زيادة السعة التشغيلية للشركة بنسبة 10%، وزيادة إجمالي عدد المسافرين بنسبة 16% ليصل إلى 21.8 مليون مسافر تم نقلهم عبر جميع مراكز عمليات الشركة التشغيلية. كما ارتفع معدل إشغال المقاعد (نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة) بنسبة %4 ليصل إلى 85%، مما يعكس الطلب القوي والمستدام على خدمات الشركة وكفاءة نموذج الأعمال القائم على تقديم القيمة المضافة.

وأوصى مجلس إدارة "العربية للطيران" بتوزيع 30% من رأس مال الشركة كأرباح للمساهمين، أي بمقدار 30 فلس لكل سهم. وتم تقديم هذا المقترح عقب اجتماع مجلس إدارة الشركة، حيث سيتم طرح هذه التوصية للتصديق عليها من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقبل.

وفي معرض تعليقه على النتائج، قال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "العربية للطيران": "شهد عام 2025 أقوى آداء مالي وتشغيلي في تاريخ الشركة، حيث جاء مدفوعاً بتنفيذ استراتيجية النمو الطموحة والثقة المستمرة التي يوليها عملاؤنا لخدماتنا المتميزة. وقد تمكنا من تحقيق الربحية مع توسيع شبكة وجهاتنا وتعزيز السعة الاستيعابية والكفآة التشغيلية عبر المجموعة ، بما يؤكد على متانة نموذج الأعمال الذي تتبعه الشركة، ويعكس كفاءة وتميز فريقنا الإداري".

وأضاف قائلاً: "وبالرغم من التحديات التي شهدها عام 2025، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، واستمرار التضخم والاضطرابات في سلاسل التوريد، واصلنا تركيزنا في تعزيز الكفآءة التشغيلية والتركيز على تقديم قيمة استثنائية لعملائنا. وقد أسهم هذا النهج في توسيع قاعدة عملائنا، وتعزيز حضورنا في الأسواق الرئيسية، وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد لمساهمينا. كما واصلنا الاستثمار في توسيع أسطولنا وتعزيز شبكة وجهاتنا، تمهيداً لمرحلة جديدة من النمو المستدام."

وخلال الربع الأخير المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2025، سجلت "العربية للطيران" أرباحاً صافية بلغت 405 مليون درهم، بزيادة قدرها 15٪ مقارنة بـ 351 مليون للفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأخير من عام 2025 بنسبة 26% لتصل إلى 2.12 مليار درهم، مدفوعاً بزيادة قدرها 22٪ في أعداد المسافرين، حيث نقلت الشركة على متن رحلاتها أكثر من 5.7 مليون. وارتفع معدل إشغال المقاعد للربع الاخير من العام بنسبة 5٪ ليصل إلى 87٪، مما يعكس الطلب المستدام على خدمات "العربية للطيران".

أبرز إضاءات عام 2025:

الأسطول

تم إضافة تسع طائرات جديدة من عائلة إيرباص A320 إلى الأسطول خلال عام 2025، منها خمس طائرات حديثة من طراز A320neo ضمن طلبية الشركة البالغة 120 طائرة، إلى جانب أربع طائرات من طراز A320ceo مستأجرة طويلة المدى ، مما أسهم بشكل ملحوظ في تعزيز القدرة التشغيلية.

بلغ إجمالي حجم الأسطول 90 طائرة إيرباص A320 و A321 عبر جميع المراكز التشغيلية حتى 31 ديسمبر 2025، وذلك باستثناء خمس طائرات مستأجرة لفترة قصيرة المدى لدعم الطلب المتزايد خلال موسم الذروة عبر جميع العمليات التشغيلية للمجموعة .

شبكة الوجهات

أضافت الشركة 30 وجهة جديدة إلى شبكة وجهاتها العالمية خلال عام 2025، ليصل إجمالي عدد وجهات المجموعة إلى 219 وجهة انطلاقاً من جميع مراكز عملياتها التشغيلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمغرب، ومصر وباكستان.

ارتفعت السعة الاستيعابية للمجموعة خلال عام 2025 بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي.

السيولة

توفر السيولة بقيمة 5.3 مليار درهم نقداً وما يعادله.

الاستدامة:

حافظت "العربية للطيران" على تصنيفها ضمن فئة "القادة" في قطاع الطيران وفقاً لمؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ( MSCI ESG )، محققةً من جديد درجة " AA ". وحصلت على درجة 39 في عام 2025، من قبل S&P Global ، بزيادة قدرها 14 نقطة مقارنة بعام 2024.

)، محققةً من جديد درجة " ". وحصلت على درجة 39 في عام 2025، من قبل ، بزيادة قدرها 14 نقطة مقارنة بعام 2024. كما استلمت الشركة خمس طائرات جديدة من طراز إيرباص A320neo ضمن طلبية شراء تشمل 120 طائرة، والتي توفر خفضاً في استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 20%.

ضمن طلبية شراء تشمل 120 طائرة، والتي توفر خفضاً في استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 20%. إلى جانب التزامها بخفض استهلاك الوقود وتعزيز الوعي بالتغير المناخي، تواصل العربية للطيران نظام الرصد والإبلاغ والتحقق ( MRV ) للانبعاثات الكربونية، وقد نشرت تقرير الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية، والمتاح عبر الرابط التالي: https://www.airarabia.com/en/about-us/sustainability

) للانبعاثات الكربونية، وقد نشرت تقرير الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية، والمتاح عبر الرابط التالي: https://www.airarabia.com/en/about-us/sustainability حصلت مجموعة العربية للطيران على أول تصنيف لها من مؤسسة CDP عن استراتيجيتها لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وآلية تنفيذها. ونالت المجموعة تصنيفًا إجماليًا قدره " B- " ما يضعها ضمن الفئة الثانية الأعلى تصنيفًا.

الجوائز

حصدت "العربية للطيران" جائزة «أفضل شركة طيران اقتصادي للعام» ضمن حفل توزيع جوائز أفييشن بيزنس الشرق الأوسط 2025.

كما صنفت الشركة ضمن "أفضل 20 شركة طيران منخفض التكلفة لعام 2025" من قِبل موقع AirlineRatings.com

انضمت الشركة الى قائمة "أقوى 100 شركة مساهمة عامة في الشرق الأوسط لعام 2025" من قبل مجلة فوربس الشرق الأوسط.

بالإضافة إلى ذلك: حصلت "العربية للطيران" على تصنيف المرتبة 38 عالميًا من حيث الدقة في مواعيد الرحلات، وخدمة العملاء، وذلك وفقًا لتصنيف AirHelp .

. تم إدراج الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، عادل العلي، ضمن قائمة "أكثر 150 شخصية عربية تأثيراً لعام 2025" الصادرة عن مجلة أريبيان بيزنس.

نالت الشركة كذلك جائزة "أفضل شركة طيران اقتصادي للعام" خلال حفل توزيع جوائز TDM للتميز في مجال السفر - الشرق الأوسط.

للتميز في مجال السفر - الشرق الأوسط. كما حصلت "فلاي جناح"، المشروع المشترك لمجموعة العربية للطيران في باكستان، على المركز الثاني من حيث دقة الالتزام بالمواعيد وفقاً لهيئة الطيران المدني في الباكستان ( PCAA ).

المسؤولية الاجتماعية

في عام 2025، واصل "برنامج سحاب الخير" المبادرة الرائدة للمسؤولية الاجتماعية المستدامة تنفيذ مبادرات إنسانية وتنموية ذات أثر مباشر على المجتمعات المحلية المحتاجة في عدة مناطق. وشملت أبرز هذه المبادرات إنشاء مركز لعلاج أمراض الكلى في مصر لدعم المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية متخصصة، وافتتاح عيادة طبية جديدة في بنغلاديش لتعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وتنفيذ مشروع مستدام لشبكة مياه في قيرغيزستان لتوفير مياه نظيفة وآمنة للمجتمعات المحلية. إضافة إلى ذلك، دعمت المبادرة إنشاء أربع دور أيتام في إثيوبيا لتوفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال الأكثر احتياجاً. وتعكس هذه المشاريع دور مجموعة "العربية للطيران" المستمر في الحرص على تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية من خلال حلول مستدامة ودعم المجتماعات الأكثر أحتياجاً.

نظرة مستقبلية

واختتم الشيخ عبدالله آل ثاني قائلاً: " نحن على ثقة تامة بمتانة ومرونة نموذج الاعمال الذي نتبعه وقدرته على التكيف مع المتغيرات. ويوفر تعدد مراكز العمليات التشغيلية للمجموعة ، وإدارتنا المنضبطة للتكاليف، والميزانية المالية القوية للشركة، أساسًا متينًا للاستفادة من الفرص الناشئة مع إدارة تقلبات السوق بفعالية كبيرة. وإذ نتطلع قدمًا، نركز جهودنا على تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بنا من خلال تعزيز عملياتنا، وتوسيع شبكة وجهاتنا العالمية، وزيادة السعة الاستيعابية في الأسواق ذات الطلب المرتفع. وفي الوقت نفسه، نواصل استخدام أسطولنا بشكل فعًال وتعزيز الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بتجربة العملاء، فضلاً عن دعم النمو المستدام طويل الأجل".

نبذة حول "العربية للطيران"

تعد "العربية للطيران" (شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق دبي المالي) شركة الطيران الاقتصادي الأولى والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتكون الأسطول الحالي للشركة، التي بدأت رحلاتها الجوية في أكتوبر 2003، من 90 طائرة من طراز "إيرباص A320" وA321 تخدم 219 وجهة عالمية انطلاقاً من مراكز عمليات الشركة الستة في دولة الإمارات العربية المتحدة (الشارقة وأبوظبي ورأس الخيمة) والمغرب ومصر وباكستان (فلاي جناح). وتهدف الشركة، الحائزة على العديد من الجوائز المرموقة، إلى توفير خدمات سفر جوي مريحة، وموثوقة، ومنخفضة التكلفة. ويتوافر مزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني: www.airarabia.com.

