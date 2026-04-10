دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة – قدّمت مؤسسة "دي بي ورلد الخيرية"، الذراع الخيرية لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، 17,800 صندوق من المساعدات الغذائية الأساسية في مبادرة استفاد منها نحو 45,000 شخص عبر ثمان دول.

في خضم التحديات والتوترات الحالية، تواصل المؤسسة جهودها الإنسانية بعزيمة صلبة، مما يدل على أن العطاء يتجاوز أوقات الرخاء وأن الأزمات لا تزيد إلا من تعميق التزامها بدعم المبادرات الإنسانية عالمياً.

استفاد من هذه المبادرة نحو 45,000 شخص، وقد شملت الجزائر (مدينتي جن جن والجزائر العاصمة)، ومصر (مدينتي الفيوم والسويس)، وإثيوبيا (جيجيجا وكبريباياه)، وكينيا (مومباسا)، وباكستان (كراتشي)، والسنغال (داكار)، والصومال (بوساسو)، وأرض الصومال (بربرة، بواراما، وشيخ)، وذلك بقيمة تتجاوز المليون دولار أمريكي.

وبفضل التعاون المباشر مع وحدات الأعمال المحلية التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" منذ أوائل فبراير الماضي، أثبت البرنامج قدرة المؤسسة على توظيف شبكتها الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وبكفاءة عالية.

تُعد مبادرة المساعدات الغذائية العالمية 2026 جزءاً من المبادرات الغذائية السنوية المستمرة للمؤسسة، والتي تهدف إلى معالجة الضغوط الاقتصادية وصعوبات الحصول على الغذاء التي تواجهها الأسر الأكثر هشاشةً في مناطق متعددة. ومن خلال توجيه الدعم مباشرةً إلى مستوى الأسر، لا يقتصر أثر البرنامج على تلبية الاحتياجات العاجلة فحسب، بل يمتد ليُرسّخ دعائم الاستقرار المجتمعي ويُعزّز قدرة المجتمعات على الصمود والتكيّف مع مختلف التحديات.

من خلال التعاون الوثيق مع الفرق المحلية، حددت المؤسسة المستفيدين ونسقت عمليات التوزيع لضمان معايير متسقة عبر مناطق جغرافية متنوّعة.

وقال سعادة ناصر عبدالله، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة "دي بي ورلد الخيرية": "لا تزال الكثير من المجتمعات حول العالم بحاجة ماسة للحصول على الدعم الغذائي الأساسي. ومع استمرار جهودنا العالمية في تقديم الإعانة الغذائية، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك الذي تتجسد فيه أسمى قيم العطاء، فإننا نعمل جنباً إلى جنب مع وحدات أعمالنا المحلية لتقديم مساعدات عملية ومنسَّقة للأسر الأكثر احتياجاً. وينصب تركيزنا على تقديم دعم عملي يستجيب للاحتياجات الحقيقية."

وأضاف: "تؤكد جهودنا الإنسانية المتواصلة حقيقة أساسية: مهما بلغ حجم التحديات، فلن تثنينا عن مهمتنا التي أرساها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه. وتبقى هذه الحقيقة ركيزة راسخة في هوية دولة الإمارات العربية المتحدة."

الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تُجسّد قدرات شبكة موانئ دبي العالمية في تقديم دعم إنساني منسق على نطاق واسع. وتواصل مؤسسة دي بي ورلد الخيرية تعزيز رسالتها في دعم الأمن الغذائي ورفاه المجتمعات حول العالم.

