دبي: أعلنت بايمنتولوجي، الشركة الرائدة عالمياً في مجال معالجة وإصدار المدفوعات، اليوم حصولها على استثمار بقيمة 175 مليون دولار بقيادة مشتركة من أبيس بارتنرز ("أبيس")، وهي شركة أسهم خاصة متخصصة في البنية التحتية والخدمات المالية، وأسبيريتي بارتنرز ("أسبيريتي")، وهي شركة أسهم خاصة أوروبية تركز على التكنولوجيا والخدمات المالية، بالإضافة إلى خدمات تكنولوجيا المؤسسات والاتصال.

وسيدعم هذا الاستثمار توسع بايمنتولوجي العالمي المستمر، وتطوير منتجاتها، وتعزيز فريق عملها، في وقت تواصل فيه الشركة البناء على الطلب القوي عالمياً على حلول معالجة الإصدارات المالية الحديثة.

وتجمع هذه الصفقة بين مستثمرين يتمتعان بخبرة عميقة في قطاع المدفوعات ورؤية مشتركة لتطوير البنية التحتية للمدفوعات، انطلاقاً من قناعتهما بأن معالجة الإصدارات تمثل واحدة من أبرز الفرص في القطاع. وبالنسبة إلى أبيس، فإن هذا الاستثمار، الذي تم عبر صندوق أبيس الثالث للنمو 1، يمثل الاستثمار السادس عشر للشركة في قطاع المدفوعات. وسيستفيد كل من أبيس وأسبيريتي من خبراتهما القطاعية وشبكتهما العالمية الواسعة من خبراء المدفوعات لدعم المرحلة المقبلة من نمو بايمنتولوجي.

وقال جو أومارا، المؤسس والشريك الإداري في أسبيريتي بارتنرز: "يشكل قطاع المدفوعات ركيزة أساسية في استراتيجيتنا الاستثمارية، وتمثل بايمنتولوجي نوعية المنصات الرائدة التي نسعى إلى دعمها، بفضل تقنيتها الحديثة، وأهميتها العالمية، وانكشافها القوي على النمو طويل الأجل في المدفوعات الرقمية. وباعتباره أول استثمار لشركة أسبيريتي من صندوقها الافتتاحي، فإن هذه الشراكة تعكس نهجنا المتخصص قطاعياً، وجاءت نتيجة مباشرة لنموذجنا الاستباقي القائم على التوجهات الاستثمارية، بما في ذلك الإسهامات القيّمة من شبكة Innovator & Leader التابعة لنا. وقد أعجبنا بشكل خاص مستوى التنفيذ والطموح الذي أظهره جيف وفريقه، ونتطلع إلى دعم الشركة في مرحلتها المقبلة من النمو الدولي".

من جانبه، قال ماتيو ستيفانيل، الشريك المؤسس والمدير الإداري في أبيس: "يسعدنا التعاون مع بايمنتولوجي، وهي شركة تعمل في صميم قطاع جذاب وسريع النمو ضمن منظومة المدفوعات العالمية، والبناء على علاقتنا الممتدة لأكثر من عقد مع الفريق التنفيذي. ومن خلال الاستفادة من شبكتنا العالمية وخبراتنا المتخصصة عبر سلسلة القيمة في قطاع المدفوعات، نتطلع إلى دعم الإدارة بينما تواصل التوسع، وتعزيز قدراتها، وتحقيق أثر ملموس ومستدام من خلال تحسين الوصول إلى الخدمات المالية الحديثة حول العالم".

ورغم التقديرات التي تشير إلى أن سوق المدفوعات العالمي سيبلغ 49 تريليون دولار بحلول عام 2026، لا تزال العديد من طبقات الإصدار المالي مقيدة ببنى تحتية قديمة تحد من الابتكار والسرعة وجودة تجارب الدفع للمستخدم النهائي. وتعمل بايمنتولوجي على معالجة هذه الفجوة من خلال منصتها السحابية المرنة والقابلة للتخصيص بدرجة عالية، ما يتيح معالجة فورية واسعة النطاق للعملاء في 68 دولة، ويمنح الجهات المُصدِرة مرونة إطلاق وإدارة وتطوير تجارب البطاقات والمدفوعات الرقمية بكفاءة أكبر عبر مختلف الأسواق.

وقال جيف باركر، الرئيس التنفيذي لشركة بايمنتولوجي: "مستقبل الخدمات المالية أصبح واقعاً بالفعل، لكن البنية التحتية القديمة لا تزال تعيق الابتكار. وفي بايمنتولوجي، نرى فرصة كبيرة لإزالة هذه العوائق وتمكين عملائنا من التحرك بالسرعة التي يتطلبها السوق. لقد طورنا منصة إصدار مصممة للنمو، تساعد البنوك الرقمية وشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية على إطلاق برامج البطاقات الخاصة بها وتوسيع نطاقها بثقة. ومن خلال الجمع بين القدرات العالمية والمرونة المحلية، نُمكّن عملاءنا من المنافسة بشكل أكثر فعالية من حيث السرعة والتحكم والكفاءة في بيئة متسارعة التغير.

ويمثل هذا الاستثمار وقوة شراكتنا مع أبيس وأسبيريتي تأكيداً قوياً على كفاءة منصتنا واستراتيجيتنا، كما يمنحنا القدرة على تسريع نمونا، وتوسيع قدراتنا، ومواصلة دعم عملائنا وهم يبنون زخماً متزايداً ويحققون تقدماً لا يمكن إيقافه".

وينعكس هذا الزخم في أداء بايمنتولوجي، حيث ارتفعت المبيعات الجديدة بنسبة 117% على أساس سنوي خلال السنة المالية 2025، فيما زادت أحجام المعاملات بنسبة 65%. وجاء هذا النمو مدفوعاً بالطلب القوي من البنوك الرقمية، ومزودي الخدمات المالية المدمجة، وبرامج البطاقات المرتبطة بالأصول الرقمية، ومنصات إدارة النفقات، إلى جانب البنوك التقليدية التي تعمل على تحديث أنظمتها القديمة. كما تستفيد الشركة من قاعدة عملاء دولية متنوعة للغاية، إضافة إلى حضور قوي في مناطق عالية النمو تشمل الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

وتعزز علاقات بايمنتولوجي القوية مع العملاء، وقدرتها على العمل ضمن بيئات تنظيمية متنوعة، واستمرارية فريق الإدارة، مكانتها كشريك عالمي موثوق للبنية التحتية المالية. وستستخدم الشركة رأس المال الجديد لدعم طموحات النمو والابتكار لدى عملائها الحاليين والمستقبليين، إلى جانب التوسع خارج نطاق معالجة الإصدارات التقليدية إلى مجالات مجاورة تشمل الائتمان، والعملات المستقرة، والترميز الرقمي، والخدمات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وتدعم بايمنتولوجي عملاء في ما يقارب 70 دولة، من بينهم شركات التكنولوجيا المالية الرائدة مثل M-Pesa التابعة لـ Safaricom، وRedotPay، وRain، وTrueMoney، وARQ، وغيرها الكثير، بالإضافة إلى بعض أسرع البنوك الرقمية نمواً في العالم مثل GoTyme وSnappi وWio Bank وD360 وAlbo وغيرها.

وقال أودايان غويال، الشريك المؤسس والمدير الإداري في أبيس: "باعتباره الاستثمار السادس عشر الذي تقوم به أبيس في قطاع المدفوعات العالمي، تعزز هذه الصفقة قناعتنا القوية بالفرص المتاحة ضمن مجال معالجة الإصدارات. وتمثل هذه الشراكة رؤية مشتركة لتسريع إتاحة إصدار البطاقات على نطاق أوسع، وتوسيع الوصول إلى البنية التحتية المالية الرقمية، والتوسع في أسواق وقدرات جديدة. كما يجسد ذلك نهجنا القائم على دعم مزودي البنية التحتية الحيوية المجربة ونماذج الأعمال الخفيفة رأس المال التي تحقق عوائد جذابة مع إحداث أثر إيجابي ملموس، بما يثبت أن خلق القيمة طويلة الأجل وتحقيق الأثر الإيجابي يسيران جنباً إلى جنب".

-انتهى-

#بياناتشركات