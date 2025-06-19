دبي: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن عقد اتفاقية تمويل مرابحة جديدة بقيمة 175 مليون دولار أمريكي لتمويل خطط التوسع التي تنفذها شركة Yeni Mağazacılık Anonim Şirketi المعروفة باسمA101، إحدى الشركات الرائدة في قطاع متاجر التجزئة ذات المنتجات المنخفضة الأسعار في تركيا.

اضطلع بنك الإمارات دبي الوطني بدورالمنظم الرئيسي المفوّض الأولي ومدير الاكتتاب، في حين تولى بنك دبي الإسلامي هيكلة وتنفيذ تسهيلات التمويل البالغة مدتها خمس سنوات. وستستخدم شركة A101 عائدات الصفقة لافتتاح متاجر تجزئة تقليدية جديدة، بالإضافة إلى إنشاء مراكز للتخزين والخدمات اللوجستية في عدد من المدن التركية. وباعتبارهما من أبرز المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تم توزيع مبلغ التمويل البالغ 175 مليون دولار أمريكي بين البنكين، اذ اقترضت A101 مبلغ 100 مليون دولار أمريكي من بنك الإمارات دبي الوطني، و75 مليون دولار أمريكي من بنك دبي الإسلامي.

ولن يقتصر دور هذا التمويل على دعم مسيرة نمو شركة A101 فحسب، بل سيُبرز أيضاً التزام البنكين المتواصل بتوفير حلول تمويلية مخصّصة لعملائهما من الشركات في تركيا، بما يساهم في تعزيز أجندة النمو المستدام والمرن على المدى الطويل.

وتُعد متاجر شركة A101 واحدة من أكبر سلاسل متاجر التجزئة ذات المنتجات المنخفضة الأسعار في تركيا، اذ تخدم ملايين العملاء يومياً من خلال شبكة واسعة تضم أكثر من 13,200 متجر موزعة في جميع أنحاء البلاد، ولديها دعم من قاعدة موردين محليين تعتمد عليها الشركة بشكل كامل. ومن خلال فريقٍ يضم أكثر من 70,000 موظف ومنصة متنامية للتجارة الإلكترونية، تواصل شركة A101 تقديم تجربة تسوّق صديقة للبيئة عبرالقنوات التقليدية والرقمية من خلال توفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، مؤكدةً التزامها بجعل التسوق اليومي متاحاً وميسوراً للجميع.

وبهذه المناسبة، قالت بري ماكنير، الرئيس المشارك للمجموعة لتغطية الشركات في بنك الإمارات دبي الوطني: "تُعد متاجر شركة A101 من أبرز سلاسل متاجر التجزئة ذات المنتجات المنخفضة الأسعار في تركيا، وهي تتمتع بوضع قوي لتحقيق نمو متسارع بفضل التسهيلات الائتمانية الجديدة التي حصلت عليها بقيمة 175 مليون دولار أمريكي من بنك الإمارات دبي الوطني وشركائنا في بنك دبي الإسلامي. وبفضل هذه التسهيلات البالغة مدتها خمس سنوات، ستتمكّن الشركة من المضي قدماً نحو تحقيق رؤيتها في توفير قيمة أكبر للمستهلكين. ولقد اضطلع بنك الإمارات دبي الوطني بدور محوري في ترتيب هذا التمويل من خلال وحدة تغطية الشركات التابعة له، وهذا يؤكد التزامنا بدعم الشركات في الأسواق الرئيسية مثل تركيا، وذلك من خلال توفير حلول تمويلية تدعم خطط التوسع المستمرة وتساهم في تمكين الاقتصادات المحلية."

ومن جانبه، قال عثمان يلماز، المدير المالي لمجموعة Aydın Group: "يسعدنا الإعلان عن تعاوننا الاستراتيجي مع بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي، اذ تتمتع هذه الاتفاقية بأهمية كبيرة لأنها ستساهم في تعزيز الهيكل المالي لشركة A101، ودعم خططنا للنمو على الأمد الطويل في تركيا. وبينما نواصل تطوير نموذج أعمالنا، نركز على بناء منصة تجزئة أكثر كفاءة ومرونة مدعومة بالتقنيات الحديثة، وتشمل تنوعاً أكبر في أنواع المتاجر، وقنواتٍ رقميّة أقوى، بالإضافة إلى الاستثمار في الخدمات اللوجستية وكفاءة الطاقة. إن هذه المبادرات تهدف إلى تعزيز قدرتنا التنافسية، وتحسين وصولنا إلى العملاء، وتحقيق التميز التشغيلي، وهذه الصفقة ستشكّل خطوة مهمة لتعميق شراكتنا مع المؤسسات المالية الرائدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. إن بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي هما شريكين استراتيجيين لشركة A101، ونحن على ثقة بأن هذا التعاون سيفتح آفاقاً جديدة تُساهم في ترسيخ مكانتنا الريادية في قطاع التجزئة."

وبدوره، قال هيتيش أساربوتا، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال: "لعبت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال دوراً محورياً في عقد هذه الاتفاقية باعتبارها المنظم الرئيسي المفوّض الأولي ومدير الاكتتاب. إن هذه الصفقة تمثل مؤشراً إضافياً على تنامي حجم الثقة والدعم الذي نقدمّه لعملائنا من الشركات في تركيا. ومن خلال التنسيق لتقديم هذا التمويل إلى شركة A101، يؤكد بنك الإمارات دبي الوطني وجود اهتمام متزايد بالاستثمار في تركيا عبر مختلف القطاعات. وستوفّر هذه الصفقة، التي تبلغ قيمتها 175 مليون دولار أمريكي، رأس المال اللازم لدعم خطط توسع شركة A101 عبر افتتاح متاجر جديدة وإنشاء مراكز لوجستية حديثة. كما تعكس هذه الخطوة التزامنا المتواصل بدعم عملائنا في السوق التركية، وثقتنا الكبيرة باستمرار النمو الاقتصادي في البلاد."

وفي إطار تعليقه على الاتفاقية، قال علي أحمد، رئيس الخدمات المصرفية للاستثمار في بنك دبي الإسلامي: "تعكس هذه الصفقة قدرتنا على هيكلة حلول تمويل إسلامي فعّالة وقابلة للتوسع تلبي احتياجات الشركات الرائدة في مختلف القطاعات الرئيسية. ويمثّل التوسع المستمر لشركة A101 فرصة استثمارية واعدة يدعمها النموذج التشغيلي القوي للشركة وقاعدة عملائها المتنامية. ويسرّنا أن نُساهم في تحقيق طموحات الشركة عبرتوفير تسهيل تمويلي يتماشى مع استراتيجيتنا الهادفة إلى دعم الشركات المؤثرة في تشكيل ملامح السوق، لا سيما في سوق تربطنا بها علاقات راسخة وموثوقة مثل السوق التركية."

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، ويتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 ملايين عميل نشط. بلغ مجموع أصول بنك الإمارات دبي الوطني، حتى 31 مارس 2025، 1 تريليون درهم (أي ما يعادل تقريباً 272 مليار دولار أمريكي). تزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين، ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا، وذلك من خلال شبكة من الفروع التي تبلغ 839 فرعاً إضافة إلى 4,539 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. يعتبر بنك الإمارات دبي الوطني العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة هذه العلامة 4.54 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. تعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، اذ تقوم تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. تمتلك المجموعة أيضًا بنك "لِف - Liv"، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، والذي لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ومبادرات دمج أصحاب الهمم. إن بنك الإمارات دبي الوطني ملتزم بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

-انتهى-

#بياناتشركات