مسقط، سلطنة عُمان، أعلنت وايت ويل العقارية، الشركة العالمية للعقارات الفاخرة للمطورين والشركاء والتي تعمل في أسواق المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة وعُمان، عن بيع فيلا فاخرة من تصميم "فندي كازا" بقيمة 1.74 مليون ريال عُماني في مشروع عايدة التابع لشركة دار جلوبال، وهو أحد أعلى تصرّف عقاري قيمة لبيع فيلا في المشروع. يعكس هذا التصرف العقاري الإقبال المتزايد على المساكن ذات العلامات التجارية المرموقة في سلطنة عُمان، حيث يُبدي المشترون الدوليون رغبةً أكبر في الاستثمار في مشاريع تتميز بتصاميمها الفريدة، وبنيتها التحتية المتطورة، ووسائل الراحة التي تُعزز نمط الحياة العصري، وإمكانات النمو طويلة الأجل.

يأتي هذا التصرف العقاري في ظل استمرار سلطنة عُمان في جذب اهتمام متزايد من مشتري العقارات العالميين، مدعومةً برؤية عُمان 2040، وبرنامج التنويع الاقتصادي، وبيئة الاستثمار المستقرة، والسياسات المشجعة التي تُتيح التملّك الحر للأجانب. بدأت وايت ويل عملياتها في سلطنة عُمان عام 2023، وأسست مكتباً متخصصاً يقوده فريق مميز للوساطة العقارية في مسقط عام 2024، وذلك استجابةً للزيادة الكبيرة في طلب المستثمرين.

وبهذه المناسبة، صرحت سفيتلانا بوليتوفا، الرئيس التنفيذي لوكالة وايت ويل العقارية في أبوظبي وعُمان، قائلة: "يعكس التصرف العقاري لبيع فيلا فندي كازا توجه سوق العقارات الفاخرة في عُمان، حيث يتطلع المشترون الدوليون بشكل متزايد إلى ما هو أبعد من سعر الشراء الأولي، ويركزون على جودة التصميم، والبنية التحتية، والقيمة الإضافية التي ترتقي بنمط الحياة، والإمكانات طويلة الأجل. بفضل رؤية عُمان 2040، وسياسات التملك الحر التقدمية، وتزايد ثقة المستثمرين، عززت السلطنة من مكانتها كوجهة مثالية للحفاظ على رأس المال وتقديم فرص للعيش بأعلى وأرقى معايير الجودة."

يُشير تحليل وايت ويل لآراء المشترين للربع الأول من عام 2026 إلى أنّ سوق العقارات في عُمان لا يزال يجذب مزيجاً متوازناً من الطلب الاستثماري والطلب على نمط الحياة. وفقاً لبيانات الشركة لعام 2025 والربع الأول من عام 2026، بادر 39% من العملاء بشراء عقارات لأهداف استثمارية بشكل أساسي، بينما اشترى 36% منهم عقارات للسكن الشخصي، ورأى 25% أن العقارات تُمثل أصولاً تُعزز نمط الحياة واستثمارات طويلة الأجل في آن واحد.

مقارنة بعام 2025، نجح السوق بالحفاظ على استقراره على الرغم من ازدياد انتقائية المشترين، مع اهتمام متزايد بالمشاريع التي تتميز ببنية تحتية عالية الجودة، والمطورين ذوي السمعة الطيبة، ومواقع استراتيجية تُعزز نمط الحياة، والإمكانات السياحية الواعدة، والطلب المتزايد على الإيجار طويل الأجل. أما بالنسبة للمستخدمين النهائيين، فتُشكل العائلات والأزواج الذين ينتقلون إلى عُمان أو يشترون منازل ثانية غالبية الطلب.

كما تتميز قاعدة المشترين في عُمان بتنوعها الكبير، حيث أنجزت شركة وايت ويل تصرفات عقارية مع عملاء من أكثر من 50 دولة خلال عام 2025 والربع الأول من عام 2026. ولا تزال دول رابطة الدول المستقلة وأوروبا تُمثل الحصة الأكبر من المشترين بنسبة 43%، بينما يُساهم الطلب من آسيا (11%) والشرق الأوسط (9%) وغيرها من الأسواق الدولية في تكوين صورة أكثر توازناً للمشترين على مستوى العالم.

لا تزال الشقق النوع الأكثر رواجاً من العقارات

وفقاً لإحصاءات مبيعات وايت ويل الداخلية لعام 2025 والربع الأول من عام 2026، تُعدّ الشقق أكثر أنواع العقارات طلباً في سلطنة عُمان، حيث تمثل 56% من طلبات الشراء، بينما شكّلت الفلل 31%، وبلغت نسبة الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية 13%. تجذب الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم اهتماماً كبيراً نظراً لتوازنها بين السعر المناسب، والطلب على الإيجار، والعائد الاستثماري. أما الفلل الأكبر حجماً والوحدات السكنية ذات العلامات التجارية، فيتم شراؤها عادةً للاستخدام الشخصي وللسكن العائلي طويل الأمد.

فضلاً عن ذلك، تُظهر البيانات توزيعاً متساوياً بين الطلب الاستثماري والطلب للاستخدام الشخصي، مما يعكس سوقاً تتساوى فيه فرص دخل الإيجار مع عمليات شراء الوحدات السكنية. يعكس هذا بيئة مستدامة للسوق، حيث يدعم النشاط الاستثماري الطلب المتزايد الناتج عن نمط الحياة العصري.

مسقط تتصدّر الطلب بينما تشهد صلالة وصحار زخماً متزايداً

من بين المشاريع الأكثر طلباً في مسقط والتي تمثل خطوة فارقة في نخبة من أكثر المبادرات العمرانية طموحاً في سلطنة عُمان: مشروع عايدة من دار جلوبال، ومدينة "يتي" المستدامة من شركة التنمية المستدامة، ومشروع "أوليف فارمز" من موريا التابعة لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية، ومشروع "فيستال" من فيكتوريا سواروفسكي التابعة لشركة ليو للتطوير، ومشروع "لوما ريزيدنس" من خليج مسقط، ومشروع "ينير" من أدانتي. خلال الربع الأول من عام 2026، سجلت صلالة اهتماماً استثمارياً متزايداً، مدعوماً بإمكانياتها السياحية وظروفها المناخية الفريدة، حيث تركز الطلب حول مشروع "أمازي هوانا صلالة" من موريا، ومشاريع شركة الزيد للتطوير العقاري في منطقة تكة. كما تشهد صحار زخماً متزايداً، حيث يجذب مشروع "بلوميريا" من صحار للتطوير العقاري وشركة مجد اهتماماً كبيراً نظراً لموقعه الاستراتيجي وإمكاناته الاستثمارية طويلة الأجل.

حالياً، تضم محفظة وايت ويل في سلطنة عمان أكثر من 30 مشروع من مطورين عالميين مرموقين، من بينهم دار جلوبال، وشركة التنمية المستدامة، وموريا، وإيجل هيلز، وسرايا بندر الجصة، والموج. تتعاون الشركة أيضاً مع مطورين محليين، من بينهم شركة الأرجان تاول، وشركة ميسان العقارية، وشركة الأبنية المثالية. تتمتع العديد من هذه المشاريع بدعم ومشاركة مجموعة عمران، الذراع التنموي لحكومة السلطنة، مما يعزز ثقة المستثمرين في آفاق سوق العقارات العمانية على المدى الطويل.

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